Frosinone da codice rosso: classifica da paura e gli infortuni si moltiplicano

Grandina sul bagnato nella squadra giallazzurra sempre ultima e reduce dal ko a Cremona. I problemi fisici continuano ad assillare il gruppo: si fanno male Biraschi e Marchizza, acciacchi per Gelli, Darboe e probabilmente Lusuardi

Grandina sul bagnato nel Frosinone. È emergenza totale, forse senza precedenti. Accanto ad una classifica brutta brutta con la vittoria che manca da 7 turni, c’è l’allarme infortuni da codice rosso fuoco. Oltre ai 7 giocatori fuori ormai da settimane, le ultime ore hanno aggravato la situazione. E domenica in casa col Cesena si rischia di dover giocare con una squadra decimata, indebolita ed imbottita sempre più da giovani.

Un momento difficilissimo per una squadra alle prese già con mille problemi tecnici. È chiaro che il percorso per un rilancio diventa sempre più in salita. Il tecnico Leandro Greco dovrà fare di necessità virtù anche se cerca di non accampare alibi: “Gli infortuni fanno parte del calcio, non ci piangiamo addosso, andiamo avanti”.

Biraschi e Marchizza out

A Cremona si sono fermati 2 tra i giocatori più rappresentativi del Frosinone. Al 26′ del primo tempo Biraschi è stato costretto a gettare la spugna per un problema muscolare alla coscia sinistra. Il difensore sarà valutato dallo staff medico ma sembra improbabile che possa recuperare per la gara col Cesena. La speranza è che sia un infortunio non grave ed il giocatore si sia fermato in tempo.

Capitan Marchizza invece si è fatto male al polpaccio sinistro. Al 37′ della ripresa, in un ripiegamento difensivo, ha avvertito dolore. E’ rimasto in campo solo per non lasciare la squadra in inferiorità numerica visto che le sostituzioni erano terminate. Anche Marchizza dovrà essere monitorato ma ad oggi appare improbabile il suo impiego per la sfida contro il Cesena. Saranno assenze pesantissime in un contesto già difficilissimo per Greco.

Il tecnico dovrà rinunciare a due elementi di esperienza e qualità. Due pilastri di una squadra che faticosamente sta cercando un suo equilibrio. Mentre per Biraschi le alternative ci sono a partire da Bettella che lo ha sostituito a Cremona, per Marchizza bisognerà adattare a sinistra Anthony Oyono con l’utilizzo a destra del gemello Jeremy. A meno che Greco non voglia ridisegnare l’assetto.

Gli altri acciaccati

I guai non finiscono a Marchizza e Biraschi. Anche Gelli ha lasciato il campo per un problema muscolare al 27’ del secondo tempo. Da valutare le sue condizioni: la speranza è che sia solo un affaticamento e possa recuperare già in settimana.

Stesso discorso per Darboe che aveva già saltato gli impegni in nazionale. A Cremona assente pure Lusuardi ma bisognerà attendere le comunicazioni da parte della società. Sarebbero ulteriori defezioni importanti soprattutto a centrocampo dove il Frosinone non ha alternative di esperienza ed infatti stanno ruotando giovani come Vural, Cichella e Barcella. A Cremona in panchina era presente Filippo Grosso, classe 2006.

Una squadra in infermeria

Se dovessero essere confermati gli stop di Biraschi, Marchizza, Gelli, Darboe e Lusuardi, il Frosinone avrebbe fuori più di una squadra. Manca un portiere, altrimenti si potrebbe costruire un’ideale formazione anche competitiva. In difesa Marchizza, Biraschi, Cittadini, Kalaj e Lusuardi comporrebbero un buon pacchetto.

A centrocampo Darboe e Gelli sono elementi di tutti rispetto. Tante soluzioni in attacco: al centro Tsadjout e Pecorino, sugli esterni Partipilo, Distefano e Ghedjemis.

Ma sembra quasi una beffa del destino per i tifosi.