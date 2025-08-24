Frosinone da urlo: 3-1 alla Juve e vetta solitaria nel Primavera 1

Nel giorno in cui la Prima Squadra debutta in campionato, prestazione sontuosa anche dei baby giallazzurri che travolgono la Juventus a Ferentino. Cichero, Befani e Colley firmano l’impresa. La squadra di Marini guida la classifica a punteggio pieno dopo due giornate. Juve sorpresa e mai veramente in partita.

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE PRIMAVERA – JUVENTUS PRIMAVERA 3-1

LE FORMAZIONI

FROSINONE (4-4-2): Rodolfo 7; Luchetti 6.5, Obleac 7, Pelosi 7, Lohmatov 7 (42’ st Buonpane sv); Schietroma 7 (25’ st Molignano 6), Majdenić 7, Toci 7 (32’ st Vacca 6), Befani 7.5 (42′ st Bonanno sv); Colley 7.5, Cichero 7.5 (32’ st Cesari 6).

A disposizione: Di Giosia, Fiorito, Pantano, Carfagna, Zorzetto, Castellani

Allenatore: Marini 7.

JUVENTUS (4-2-3-1): Huli; Bamballi, Montero (25’ st Bassino), Rizzo (32’ st De Brul), Leone; Boufandar, Milia (32’ st Vallana); Elimoghale, Bellino (15’ st Durmisi), Finocchiaro; Biggi (15’ st Lopez).

A disposizione: Nava, Keutgen, Vallana, Djahi, Mazur, De Brul, Repciuc, Sosna.

Allenatore: Padoin.

TERNA – MARCATORI – NOTE

Arbitro: sig. Ciro Aldi; assistenti: sigg. Silvia Scipione e Massimiliano Cirillo.

Marcatore: 20’ pt Cichero (r, F), 31’ pt Befani (F), 4’ st Biggi (r, J), 37’ st Colley (F).

Note: spettatori 300 circa; angoli: 7-1 per la Juventus; ammoniti: 43’ pt Toci (F), 35’ st Leone(J); recuperi: 3’ pt; 5’ st.

Marini ‘cucina’ a fuoco lento Padoin, i giallazzurri si pappano i bianconeri e così, ‘clamoroso al Comunale di Ferentino’, il Frosinone batte 3-1 la Juventus e, da matricola terribile, vola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate del campionato Primavera 1. Grande prestazione dei babies ciociari, praticamente padroni del campo e mai in soggezione nell’arco del match. I gol: vantaggio ciociaro al 20’ con un rigore di Cichero, al 31’ raddoppia Befani. In avvio di ripresa Biggi riaccende le speranze della Juventus su rigore, a poco meno di 10’ dal 90’ Colley chiude i giochi.

IN CAMPO

Mister Marini deve rinunciare al portiere Minicangeli, protagonista assoluto nel match vinto con la Cremonese, aggregato alla prima squadra come terzo per l’assenza del titolare Sherri. Out anche Mboumbou e De Filippis. Per dieci-undicesimi quindi è la stessa formazione di sette giorni fa. Ma si passa al 4-4-2.

Tra i pali esordio per Rodolfo, genovese di nascita ma Nazionale Under 16 della Macedonia del Nord, difesa a quattro composta da destra a sinistra da Luchetti, Obleac, Pelosi e l’estone Lohmatov (per lui, ex Toro, un derby); in mezzo al campo Schietroma e Befani sulle corsie esterne con il croato Majdenic e Toci a dettare i tempi; in attacco la coppia Cichero-Colley e Befani a sostegno sull’esterno. Quindi Schietroma si riprende la fascia destra e Befani scala nella posizione di cursore di centrocampo.

Nella Juventus rispetto alla gara pareggiata in casa ne cambia due. Nel 4-2-3-1 di Padoin, in porta Huli, difesa a 4 con Bambali, Montero jr, Rizzo e Leone; davanti al pacchetto arretrato il duo di mediani Milia-Boufandar; alle spalle della punta Biggi ci sono Elimoghale, Bellino e Finocchiaro.

PRIMO TEMPO

Partita subito vivace già dalle prime battute. La Juve tiene alto il baricentro già sul primo possesso palla dei giocatori in maglia gialla che da parte loro non mostrano affatto timore reverenziale di fronte al blasone bianconero e fanno anche un buon possesso palla per tentare di trovare uno spazio nella fitta ragnatela della Juventus. Al 7’ un pallone filtrante scavalca la difesa ospite, Cichero raccoglie in area, si gira e infila Huli ma è in posizione di fuorigioco.

Occasione più o meno simile in area del Frosinone, pallone lungo di Montero per Leone che è in posizione regolare, ma sul tocco del primo controllo, c’è l’uscita attenta di Rodolfo. Juve più intraprendente perché ci riprova 1’ dopo, pallone su Finocchiaro da sinistra e Biggi non ci arriva. In rapida successione, ancora Finocchiaro serve ad uscire per Boufandar in agguato al limite dell’area, staffilata di destro e attenta deviazione in angolo di Rodolfo che si allunga sulla propria destra e con la punta delle dita spedisce in angolo.

Sale il ritmo della Juventus in questa fase ma i ragazzi di mister Marini non perdono mai la trebisonda. Al 16’ azione caparbia dei giallazzurri all’altezza della bandierina sul fronte destro dell’attacco, dopo una combinazione Schietroma-Cichero si intrufolano in area bianconera, chiude bene la retroguardia ospite.

CICHERO LA SBLOCCA

Al 20’ la partita cambia volto. Ancora palla lunga in area della Juve, stavolta è Colley che si fa trovare pronto all’appuntamento infilandosi tra Rizzo e Leoni, Huli esce a valanga e lo tocca, per il direttore di gara è rigore senza indugi. Va sul dischetto va il venezuelano Cichero che spiazza Huli e porta avanti i canarini. Il Frosinone gioca bene, sul sinistro di Schietroma capita il pallone del 2-0 dopo un errore di Montero, ma il sinistro del ragazzo di Giuliano di Roma termina alto.

Qualche problema nella Juve, perché 30” dopo è Colley che approfitta di una dormita dei bianconeri in uscita ma il gambiano ex della Scafatese si intreccia con i piedi al limite dell’area al momento del passaggio filtrante su Cichero. E’ un Frosinone pragmatico, stile mordi e fuggi.

Al 27’ i giallazzurri partono a razzo sulla transizione di Schietroma che però eccede nell’ultimo dribbling e l’azione ghiotta sfuma. Ma il 2-0 è nell’aria: pallone ancora mefistofelico dentro l’atra della Juve, Montero dorme, Befani gli sguscia di fianco e in controbalzo infila Huli per il 2-0. Frosinone assoluto padrone del campo, nel gioco, nel risultato, nella tenuta mentale e tattica della gara.

IL FROSINONE GIOCA DA JUVE

Sussulto della Juventus al 32’, Finocchiaro conquista una punizione a 4 metri al limite ma si fa male Luchetti che deve ricorrere alle cure dei sanitari. Va alla conclusione Finocchiaro, pallone a girare non molto alto sulla traversa con Rodolfo a coprire la traiettoria.

I ragazzi di Padoin si riaffacciano nell’area ciociara al 38’, Rodolfo attento a leggere una traiettoria che stava per arrivare a Montero. E un attimo dopo il nazionale macedone bravo ad uscire al limite dell’area e spazzare un pallone vacante. Nel finale di tempo la Juve prova ad accendersi. Due angoli di fila, sul secondo Boufandar ciabatta fuori un pallone pericoloso per la difesa canarina. Finocchiaro a 2’ dal riposo conquista una punizione al limite dopo una buona manovra, a Toci non resta che atterrare il bianconero e rimediare un giallo.

Botta di Elimoghale, riposta sontuosa di Rodolfo, poi Bamballi manda fuori da posizione incredibile. Al 1’ dei 3’ di recupero ancora Rodolfo protagonista nella respinta sul tiro di Bellino, pallone spuntato tra una quindicina di giocatori davanti a lui, poi Bamballi cerca di beffarlo con un colpo di testa che però tocca la parte alta della traversa a termina fuori ma Rodolfo dà l’impressione di poter arrivare su una traiettoria più bassa.

SECONDO TEMPO

Si riparte senza nessun cambio. Al 3’ però doppia ingenuità di Luchetti che prima regala il pallone a Finocchiaro con un appoggio di testa molle e poi infiocchetta un rigore alla Juve, andando a toccare il piede di appoggio dello stesso Finocchiaro sul vertice alto dell’area. Rigore ineccepibile, Biggi dal dischetto, Rodolfo intuisce ma non arriva sul pallone .

Un minuto dopo il pallone del 3-1 lo serve Cichero in appoggio su Colley che da 7-8 metri alza la mira di poco. La partita se prima era bella adesso lo è di più. Adesso è la Juve a fare la partita, il Frosinone è compatto ma non ci pensa proprio a rintanarsi.

Si combatte su ogni millimetro di campo, mister Marini detta ogni movimento dei suoi, Padoin fa lo stesso e tra i due è una bella gara a scacchi. Lampo della Juve al 14’, pallone a spiovere dentro l’area piccola, c’è offside di Biggi ma Rodolfo è tempestivo nell’uscita aerea. Due cambi per Padoin al 15’: dentro Lopez e Durmisi per Biggi e Bellino.

Rodolfo protagonista al 17’, uscita bassa sul tentativo di Elimoghale. Risposta del Frosinone che Colley che approfitta di un errore di Rizzo, il gambiano da posizione defilata di vede rimpallare il tiro in angolo che non sortisce effetti. Riparte la Juve, Frosinone un po’ scoperto, pallone ghiotto per Durmisi che per fortuna del Frosinone… dorme e spedisce fuori con un piattone destro.

PERSONALITA’ E CLASSE

A 5’ dalla mezzora, due cambi: escono Montero jr per infortunio, rilevato da Bassino e il giallazzurro Schietroma sostituito dall’omologo Molignano. Occasionissima per i canarini al 27’, Molignano fa tutto bene sul fondo campo in area della Juve ma al momento del passaggio il piede è molle, il passaggio è corto e la possibile stoccata di Colley non c’è.

In mezzo al campo, svetta la personalità e la classe di Toci che pur gravata da un cartellino giallo, gioca una partita importante. Due cambi nel Frosinone (Vaccà per Toci e Cesari per Cichero) e due nella Juve (De Brul per Rizzo e Vallana per Milia). La partita si scalda poco prima del 35’, Leone rischia il rosso su Colley e rimedia un’ammonizione.

Un attimo dopo giallazzurri ad un passo dal 3-1, si salva la Juve in angolo. Ma il gol è anche questo nell’aria: angolo di Majdenic, sale più in alto di tutti Colley che infila Huli con una bomba scagliata di testa. Imparabile!

La Juve schiuma rabbia, il Frosinone continua a giocare con la forza dei nervi distesi. Marini fa scorrere il tempo e dà spazio a Bonanno e Buonpane a 3’ dal 90’, al posto di Lohmatov e Befani. E continua ad attaccare la banda-Marini, con il pubblico che intona la ‘ola’. Nei 5’ di recupero non accade più nulla, al triplice fischio finale la grande gioia dei giallazzurri che bissano la vittoria con la Cremonese e si issano in vetta alla classifica.