Frosinone, dall’incubo al sogno: il destino rovesciato in quattro mesi

[IL PUNTO] Nel campionato passato ha rischiato la retrocessione, ora è secondo con Palermo e Cesena che martedì sarà di scena allo "Stirpe". I meriti di Alvini bravo a rilanciare diversi giocatori della scorsa stagione come Ghedjemis. Il Modena da solo in testa. Sorpresa Avellino, scatto di Venezia e Sudtirol. Crisi senza fine per Sampdoria, Bari e Spezia

La stagione scorsa la grande paura dei playout al culmine di una stagione a dir poco tribolata. Oggi a distanza di poco più di 4 mesi si è rovesciato il mondo e soprattutto la classifica del Frosinone. Secondo a quota 11 con Cesena e Palermo, ancora imbattuto dopo 5 giornate e con il secondo miglior attacco (10 gol). Il trionfo a Mantova è stato il suggello di un grande inizio di stagione che ha eletto il Frosinone a rivelazione del torneo. Contro ogni pronostico e previsione. Contro la sfortuna che ha messo fuorigioco la bellezza di 7 potenziali titolari oltre ai baby Selvini ed Hegelund.

Bastano le statistiche per comprendere la portata dell’avvio della squadra di Alvini. Dopo 5 giornate ha 8 punti in più rispetto alla scorsa stagione e per la seconda volta nella sua storia in Serie B ha superato quota 10 alla quinta. Ci era riuscito nel 2017-18: 13 in quel caso e promozione in Serie A al termine del campionato. Un precedente beneaugurante. Altro dato: nel torneo passato il tetto degli 11 punti è stato toccato soltanto alla quindicesima.

I meriti di Alvini

Max Alvini

Una considerazione è d’obbligo. La mano di Alvini è stata fondamentale per la partenza sprint del Frosinone. Il tecnico ha saputo regalare alla squadra un’identità e principi di gioco solidi. Inoltre l’ossatura del suo Frosinone è composta in particolar modo da quei giocatori che la stagione scorsa avevano rischiato la retrocessione. Se oggi sono secondi, evidentemente non erano così scarsi. Serviva un allenatore capace di valorizzare al massimo le loro qualità ed Alvini finora ci è riuscito in pieno.

L’emblema può essere Ghedjemis: dopo una stagione e mezza da oggetto misterioso o quasi, l’attaccante franco-algerino si sta rivelando l’arma letale del Frosinone con 2 gol ed altrettanti assist, secondo nella classifica reti-passaggi insieme a Koutsoupias, Pohjanpalo, Popov, Merkaj e alle spalle di Gliozzi (4+1).

Tanto tuonò che non piovve ed il Modena scappa

Il pari (1-1, Blesa e Bani) nello scontro al vertice tra Cesena e Palermo non ha scontentato nessuno. “Una volta sotto, mi tengo stretto il pari”, ha detto il tecnico rosanero Pippo Inzaghi. “Va bene così, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari col Palermo”, ha aggiunto l’allenatore bianconero Michele Mignani.

Zampano del Modena

Tra i due litiganti ha goduto il Modena che vincendo in rimonta col Pescara (Gliozzi e Sersanti dopo lo 0-1 di Olzer) si è preso la vetta in solitudine con 13 punti. Terzo successo di fila (quarto in 5 turni) per gli emiliani che vantano anche il miglior attacco (11 gol).

Il Cesena martedì nel primo turno infrasettimanale sarà impegnato a Frosinone in un altro big-match con tanti motivi d’interesse. Anche il Palermo avrà una serata complicata ospitando il Venezia che cercherà la seconda vittoria di fila e l’aggancio ai siciliani.

Avellino, Venezia e Sudtirol in ascesa

L’Avellino matricola terribile: gli irpini hanno battuto (2-0, Biasci e Kumi) l’altra neopromossa Entella e sono balzati a quota 10 alle spalle delle prime. Dopo il ko all’esordio a Frosinone, un pari e 3 successi consecutivi. Riscatto del Venezia dopo lo scivolone a Cesena: 2-0 allo Spezia grazie al bomber Adorante e Korac. Ha toccato quota 8 pure il Sudtirol: 3-1 alla Reggiana (Martini, Tronchin, Merkaj e Portanova) ed aria d’alta classifica.

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia

Nell’anticipo del venerdì Catanzaro e Juve Stabia si sono divise la posta rimanendo comunque imbattute. I calabresi abbonati al pareggio (5 su 5), i campani hanno strappato un pari nonostante l’inferiorità numerica per un tempo. Gara rocambolesca: Stabia sullo 0-2 grazie a Gabrielloni e Carissoni, rimonta del Catanzaro con Verrengia ed il solito Iemmello.

Delusione Monza, gioia Padova

Caprari, trequartista del Monza

La seconda vittoria di fila dei veneti è il risultato a sorpresa della giornata. Il colpaccio a Monza ha un peso specifico perché conquistato sul campo di una delle favorite alla promozione. La rete di Varas ha consentito al Padova di agganciare a 7 proprio il Monza e la Juve Stabia.

Delusione-Monza nella prima partita dell’era-americana. Piccola consolazione: anche Silvio Berlusconi iniziò la sua presidenza con una sconfitta. Per il Monza seconda sconfitta in un campionato dove ancora non riesce ad essere protagonista come invece era nelle previsioni.

Le grandi crisi

Sampdoria, Bari e Spezia neanche stavolta hanno dato segnali di ripresa. Non hanno ancora vinto ed in solido hanno racimolato la miseria di 5 punti sui 45 punti a disposizione. Bari e Sampdoria hanno pareggiato lo scontro diretto con De Paoli e Moncini. Primo punto per i blucerchiati che restano ultimi alle spalle dei pugliesi e dello Spezia sconfitto a Venezia. Rabbia del tecnico spezzino Luca D’Angelo per l’espulsione di Vignali dopo soli 8′: “Ha compromesso tutto”, ha tuonato.

L’allenatore dello Spezia Luca D’Angelo

Crisi nera anche per il Mantova alla seconda sconfitta di fila, la terza in 5 partite. Il tracollo col Frosinone ha messo in discussione il tecnico Davide Possanzini: fiducia a tempo, decisive Juve Stabia e Avellino. Male la Reggiana: ko a Bolzano, 2 punti nelle ultime 3 e passo indietro in classifica. Stesso discorso per l’Entella che ad Avellino ha incassato la seconda sconfitta di fila restando inchiodato a quota 5.

Altra big in difficoltà è l’Empoli che pareggia contro la Carrarese 2-2. Due punti in 4 gare dopo la vittoria all’esordio. I toscani si sono fatti raggiungere nel finale da Finotto dopo le reti di Zanon, Shpendi e Ceesay. Buon pari invece per la Carrarese.