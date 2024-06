Frosinone, Di Francesco in bilico tra addio e voglia di rivincita

Riflessioni e valutazioni sul futuro del tecnico che potrebbe restare spinto da un forte desiderio di riscatto. Ma non sarà una scelta facile: la retrocessione è un “trauma” difficile da assorbire e non mancano le controindicazioni. Molti dipenderà anche dalla permanenza o meno del dt Guido Angelozzi. Prossime settimane decisive.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Un uomo solo e disperato al comando davanti a quella panchina dove qualche mese prima aveva gioito per il ritorno alla vittoria in Serie A dopo quasi 3 anni. Le lacrime, le mani tra i capelli, la rabbia, lo sguardo perso nel vuoto e l’unico abbraccio consolatorio arrivato dagli avversari Fabio e Paolo Cannavaro (uno dei pilastri del suo Sassuolo) prima di rientrare negli spogliatoi. Le ultime immagini di Eusebio Di Francesco a Frosinone hanno fatto il giro del mondo in una sequenza struggente. Dopo la rocambolesca e cocente retrocessione, il tecnico si è eclissato. Nemmeno una parola nel post-partita, il rompete le righe con squadra, dirigenti ed il presidente Maurizio Stirpe. Ed il ritorno a casa a Pescara.

Ma non è scontato che sia un addio nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Infatti sono in corso valutazioni e riflessioni su un‘eventuale conferma del tecnico che potrebbe ripartire facendo leva soprattutto sulla forte voglia di rivincita. D’altronde la parole del presidente Maurizio Stirpe avevano lasciato aperto ogni scenario: “Io penso che quando accadono fatti di questo genere bisogna sentirsela di tornare e riproporsi e ci vuole anche la testa libera e una disponibilità che ognuno deve ricercare in se stesso”. Decisive le prossime settimane prima della conferenza di Stirpe del 24 giugno quando i giochi potrebbero essere fatti e sarebbe tempo di annunci. (Leggi qui: Frosinone ritrova la Serie B e… Fabio Grosso).

La spinta delle motivazioni

Guido Angelozzi, Eusebio Di Francesco e Maurizio Stirpe il giorno della presentazione del tecnico

Eusebio Di Francesco ed il Frosinone potrebbe decidere di continuare insieme puntando soprattutto sulla voglia di riscatto del tecnico dopo una retrocessione bruciante per vari motivi. DiFra era arrivato ad un passo da una salvezza storica e quindi dovrebbe essere abbastanza motivato per affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi. Tra l’altro non ha mai nascosto il legame instaurato con la città e la tifoseria. “Resterei qui 10 anni”, aveva detto in una conferenza stampa. E diversi sostenitori, rispondendo ai sondaggi proposti sui social, hanno votato per la conferma di DiFra.

Il suo lavoro inoltre è stato apprezzato al netto del risultato finale e di un rendimento altalenante. Con una rosa giovane, inesperta e poco profonda ha fatto il massimo. Rappresentando spesso il valore aggiunto: in molti sostengono che se il Frosinone è arrivato a giocarsi la salvezza fino all’ultima giornata lo si deve molto a Di Francesco. E non ultimo è riuscito a valorizzare diversi giovani: una delle principali mission societarie. “Devo dire che Eusebio non merita questo finale, a me dispiace tanto per lui: è un grande maestro di calcio ed una brava persona. Non mi pento di averlo scelto”, aveva sottolineato Stirpe dopo Frosinone-Udinese.

Soulé esploso alla corte di Di Francesco

E’ chiaro però che in assenza di elementi oggettivi e dichiarazioni, siamo nel campo delle sensazioni, delle ipotesi e delle indiscrezioni. E poi molto dipenderà dalla situazione-direttore. Se Angelozzi dovesse restare, non ci sarebbero problemi per una conferma di Di Francesco. In caso contrario la storia potrebbe essere diversa.

Una decisione difficile per Di Francesco

Di Francesco gioisce con i suoi ragazzi dopo la vittoria in Coppa Italia a Napoli (Foto: Ciro Fusco © Ansa)

Un’eventuale conferma non rappresenta una scelta facile da parte di Di Francesco e della società. La retrocessione, pur arrivata in quel modo, è sempre un trauma complicato da assorbire. E potrebbe diventare una “scimmia” sulle spalle alle prime difficoltà che nel corso di una stagione sono fisiologiche.

Inoltre il campionato di Serie B è molto difficile, ricco d’insidie e per le retrocesse può trasformarsi in una palude vietnamita soprattutto se le cose non dovessero mettersi subito in un certo modo. L’allenatore inoltre non frequenta la cadetteria da oltre 10 anni: un torneo cambiato radicalmente e si sa che la conoscenza della categoria è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Serviranno quindi grande convinzione da parte del tecnico e fiducia della società.

Se son rose fioriranno.