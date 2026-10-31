Frosinone, entusiasmo e ambizione: battere il Toro per il “pokerissimo”

[PREPARTITA] Domenica la squadra di Alvini punterà alla quinta vittoria consecutiva in casa dopo il successo sul Lecce. Bracaglia e Masini verso il rientro dal primo minuto, mentre Abate teme il ritmo dei ciociari

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Con 17 punti non vai da nessuna parte, bisogna lavorare tanto per arrivare all’obiettivo. Guardiamo avanti partita dopo partita”. Max Alvini ringrazia tutti per i complimenti, mette da parte la vittoria col Lecce, il sesto posto e i record. Il tecnico di Fucecchio infatti sa che domani è un altro giorno e guai a cullarsi sugli allori. Nel calcio non esiste ricreazione anche dopo l’ennesimo compito in classe svolto con il massimo dei voti. C’è subito un altro esame che in questo caso si chiama Torino di scena domenica alle 15 allo “Stirpe” nella seconda gara di fila in casa. E’ inutile sottolineare che il Frosinone punti al quinto successo di fila in casa e al quarto risultato utile consecutivo per consolidare una classifica finora straordinaria.

Cittadini avvisa i naviganti

Il difensore centrale, pronto a giocarsi uno dei posti da centrale nella difesa, ha osservato attentamente l’ultima partita del Torino: “Quella granata è una buona squadra, non meritava di perdere col Como (1-3 in casa ndr) – ha spiegato Cittadini – Sta dimostrando il proprio valore e ha giocatori importanti. Troveremo un’avversaria decisa fare risultato. Poi, conoscendo il Torino e la sua storia, vorranno sicuramente fare bella figura. Ma sappiamo cosa dobbiamo fare. Alvini ci ha spiegato alcuni meccanismi e parlato di qualche giocatore. Per il resto la preparazione è stata quella di sempre”.

Il difensore Cittadini (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Cittadini sottolinea l’entusiasmo che circonda la squadra ma non bisogna farsi condizionare dalle grandi aspettative. “Adesso tutti parlano di Frosinone, ma noi sappiamo veramente cosa rappresentiamo e qual è la nostra identità – afferma Cittadini – Sono molto concentrato sul gruppo e sul vivere il presente con la squadra. Si respira un’aria bellissima e andiamo tutti i giorni al campo con la voglia di lavorare e migliorarci”.

Col Toro la prima storica in Serie A

Il Frosinone ha segnato 13 gol nelle ultime 3 e non vuole fermarsi contro un Torino che ha 13 punti e prima del ko col Torino aveva vinto 3 gare di fila. In terra ciociara i precedenti sono 5: 1 vittoria del Frosinone (1-0, Serie B 2010/11), 2 pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2023/24) e 2 successi granata (1-2, Serie A 2018/19). La gara del 23 agosto 2015, vinta 1-2 dal Torino, rappresenta la prima storica partita giocata dal Frosinone in Serie A.

Monterisi e Palmisani (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Nessuna squadra ha concesso più rigori del Frosinone (3, come Atalanta e Sassuolo). Solo Roma (28) e Inter (25) hanno segnato più reti del Frosinone (22, come la Lazio). Il Frosinone è la squadra che sigla più gol nei primi tempi (14), davanti alla Lazio (10). Il Torino è la formazione he concede più gol nei 15’ finali di gara recuperi inclusi (6, come il Venezia).

Tra Massimiliano Alvini e Ignazio Abate terzo incontro ufficiale: i primi due incroci in Serie B l’anno scorso con le vittorie di Alvini. Nello specifico il successo al Menti del 1 maggio (1-0) fu determinante per la promozione diretta in Serie A dei ciociari.

Bîrligea, centravanti del Frosinone a segno contro il Lecce (prima doppietta in Serie A), aveva già giocato in Italia con la maglia del Teramo in Serie C e aveva messo a referto una doppietta il 21 agosto 2021 contro il Monterosi Tuscia nella vittoria per 2-0 in Coppa Italia di Serie C. L’attaccante granata Adams, in gol contro il Como (quarto sigilllo in questa Serie A per lo scozzese), ha segnato 19 reti nel massimo campionato e si trova dietro solo a Scott McTominay (25) tra i migliori marcatori scozzesi di sempre.

Riecco Bracaglia e Masini

Masini in azione (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Alvini dovrebbe rilanciare in formazione il terzino sinistro e il centrocampista, titolarissimi fino a giovedì ma tenuti a riposo col Lecce. Poi ballottaggio Monterisi-Calvani-Cittadini per i due posti da centrale in difesa dove è confermatissimo l’esterno destro Oyono oltre al portiere Palmisani. Nel 4-2-3-1 a centrocampo ci sarà sicuramente Calò, a segno da 3 partite di fila, ed appunto Masini. Ghedjemis (4 assist nelle ultime 2), Schmid e Kvernadze comporranno la batteria di trequartisti alle spalle di Raimondo. Ancora assente Grillitsch.

I timori di Abate

Ignazio Abate non nasconde una certa preoccupazione. “I numeri dimostrano che ci attende una gara molto complicata contro una squadra che sta giocando un grande calcio – ha detto Abate – Bisogna fare i complimenti ad Alvini per l’energia e lo spirito che sprigiona il Frosinone ma noi pensiamo che anche per loro ci sarà da soffrire”. Abate conosce bene i ciociari avendoli già affrontati la passata stagione quando eraall Juve Stabia: “Conosco bene il Frosinone che ha gamba e ritmo – ha continuato il tecnico – Domenica tutto passerà da una grande fase difensiva, dovremo essere bravi a difendere sia quando ci abbasseremo che quando alzeremo il nostro baricentro”.

Il centrocampista Vlasic (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Assenti Cacciamani, Fortini, Rodriguez, Mandragora e Israel. “Al posto di Cacciamani potrebbe giocare Patterson, ma altre opzioni possono essere Aboukhlal o Belghali spostato a sinistra – ha anticipato Abate – Per quando riguarda Mandragora, credo che potremo riaverlo dopo la sosta”. Abate dovrebbe disegnare un 4-4-2 con Perri tra i pali e una difesa molto probabilmente composta da Belghali, Coco, Ismajl e Comuzzo. A centrocampo i candidati principali saranno Vlasic, Braganca, Fitz-Jim e Patterson. Coppia d’attacco Adams-Simeone.