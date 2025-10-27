Frosinone, equilibrio e personalità per tornare a gioire

Martedì sera allo "Stirpe" il turno infrasettimanale contro l'Entella. Dopo il buon pari a Genova con la Sampdoria, la squadra di Alvini vuole completare l'operazione-riscatto superando un'altra ligure. Gli avversari arrivano in Ciociaria forti di 2 risultati utili di fila ma in trasferta hanno racimolato solo 1 punto in 4 gare

L’ottobrata frusinate calcisticamente parlando è stata grigia con 1 punto in 3 partite. Ma c’è ancora tempo per chiudere il mese con il sereno e la luce delle stelle: martedì sera (ore 20.30) si giocherà il secondo turno infrasettimanale della stagione contro la matricola Virtus Entella che in trasferta ha incontrato parecchie difficoltà.

Allo “Stirpe” l’occasione per tornare al successo è propizia dopo il buon pari a Genova contro la Sampdoria. Ci sarà anche la spinta dello stadio spesso decisiva e Massimiliano Alvini ha chiamato a raccolta i tifosi: “In vista del prossimo impegno avremo sicuramente bisogno dei nostri sostenitori”, ha detto nel post-Sampdoria.

Tre punti cruciali

Come detto il Frosinone non vince da 3 turni ed in casa è reduce dallo scivolone col Monza. Un periodo poco fortunato segnato da errori ed assenze dopo un filotto felice di 6 gare e 14 punti. Al “Ferraris” la squadra di Alvini ha lanciato segnali a dir poco confortanti dopo le 2 sconfitte di fila (Venezia e Monza). Per almeno 70′ ha condotto il gioco e gli è mancato solo il colpo del ko. Il gol della bestia nera Coda ha negato un successo meritato.

Il centrocampista Koutsoupias, ex Entella (Foto © Mario Salati)

Contro l’Entella dunque il Frosinone dovrà tentare di ripetere la bella prestazione di sabato anche se sarà una partita diversa contro un’avversaria che si chiuderà per poi cercare di ripartire. Perciò è una gara da affrontare con tanto equilibrio senza voler strafare.

Serviranno lucidità e personalità per stanare i liguri e colpirli. Tre punti fondamentali che consentirebbero di restare nei primissimi posti e chissà salire ancora considerando le altre partite in programma (Cesena-Carrarese, Palermo-Monza, Reggiana-Modena).

Le scelte

Gli impegni ravvicinati (sabato trasferta durissima a Carrara) potrebbero indurre Alvini ad effettuare qualche cambio anche se le tante assenze non concedono troppe alternative. I canarini effettueranno la rifinitura martedì mattina e poi verrà stilata la lista dei convocati che potrebbe vedere i rientri di Masciangelo e Kone.

Il portiere Palmisani

Al centro della difesa potrebbe trovare spazio Cittadini al posto di uno tra Calvani e J. Gelli. Sulle fasce A. Oyono e Bracaglia dovrebbero essere confermati. Ma non è escluso un impiego di uno tra J. Oyono e Corrado tornato sabato scorso dopo il lungo stop.

A centrocampo Calò (festeggerà la 300 gara tra i prof) e Koutsoupias (cresciuto nell’Entella con cui ha esordito in Serie B nel 2020-21) ad oggi sembrano imprescindibili. Potrebbe rientrare Grosso che a Genova è rimasto in panchina. In attacco Ghedjemis e Kvernadze non dovrebbero essere in discussione. Al centro Zilli ha segnato e Alvini potrebbe riproporlo. Tuttavia Vergani e Raimondo stanno bene e scalpitano.

L’Entella col mal di trasferta

La squadra ligure scenderà in Ciociaria dopo due risultati utili di fila (vittoria e pareggio) entrambi in casa. Con 10 punti è ai margini della zona playout. In trasferta ha perso le ultime 3 partite (2 senza segnare) e finora ha racimolato appena 1 punto in 4 uscite. A Frosinone cercherà d’invertire la rotta come ha sottolineato Bariti nell’intervista prepartita.

A sinistra il centrocampista Benali dell’Entella al rientro

“Abbiamo lavorato bene in questo periodo, c’è fiducia dopo gli ultimi risultati positivi – ha detto l’esterno – E’ una partita difficile ma siamo pronti. Fuori casa abbiamo reso meno, ci manca qualche punto e quindi è ora di cambiare passo. Col Pescara un pareggio importantissimo che regala morale anche se meritavamo di vincere”. Il Frosinone? “Squadra forte, siamo consapevoli che si tratta di un match complicato. Credo comunque che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela”, ha chiosato Bariti.

Il tecnico Chiappella rinuncerà a Guiu, Del Lungo e Mezzoni, Recupera l’esperto centrocampista Benali che partirà dalla panchina. Nel 3-5-2 previsto qualche cambio come Bariti al posto di Mezzoni e Dalla Vecchia per Karic. E così in porta andrà di nuovo Colombi dietro una difesa composta da Parodi, Tiritiello (autore di 4 reti, difensore europeo con più gol insieme a Grimaldo del Leverkusen) e Marconi. A centrocampo Bariti, Franzoni, Nichetti, Dalla Vecchia e Di Mario. Coppia d’attacco Fumagalli-Debenedetti.