Frosinone, felicità ed ansia: Alvini fa sognare, Raimondo è una tegola

[IL PUNTO] Cinque vittorie consecutive allo Stirpe, il terzo attacco del campionato e una squadra che non smette di sorprendere: i giallazzurri volano sulle ali dell’entusiasmo, ma sugli spalti restano troppi posti vuoti. L’infortunio del bomber preoccupa e apre nuovi scenari in attacco, mentre all’orizzonte c’è la trasferta di Cagliari

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A Frosinone per ubriacarsi non serve l’alcol. Ci si ubriaca facilmente di felicità per un pallone che rotola dalla parte giusta. Ci si ubriaca con i numeri di un Frosinone che dopo poco più di un quarto del campionato ha messo in cassaforte il 55 % dei punti-salvezza, ottenuti al triplice fischio finale del 1 novembre scorso.

Numeri da capogiro

Un Frosinone – tanto per citare qualche numero – che ha ottenuto 5 vittorie consecutive nelle 6 gare giocate in casa dopo la sconfitta all’esordio con la Juventus, ha fatto del ‘Benito Stirpe’ un fortino finora inespugnabile, ha il terzo attacco del campionato (24 reti come la Lazio, 4 in meno della Roma e 2 in meno dell’Inter).

La gioia di Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Fuori casa ha perso solo a Napoli ottenendo 5 punti nelle altre 3 gare, ha l’esordiente Calò a 5 reti, nelle prime 10 giornate ha eguagliato i gol realizzati da una neopromossa (fonte Opta: Napoli 1949-’50 e Fiorentina 1994-’95), è l’unica squadra nelle 5 grandi leghe europee (fonte Opta) nella quale 5 dei suoi giocatori (lo sfortunato Raimondo, Kvernadze, Schmid, Calò e Ghedjemis) hanno partecipato a 5 o più gol, è secondo per tiri in porta per incontro (6.6) alle spalle dell’Inter (7.2) e davanti alla Roma (6.3), è primo per intercetti a partita (11.9) e primo per contrasti a partita (20.4). Numeri che esaltano.

Alvini non cambia: identità e gioco prima di tutto

I giallazzurri di Massimiliano Alvini rappresentano la felicità in carne ed ossa. Sono loro ad ‘ubriacare’ di gioia il popolo giallazzurro, che prima di sognare si diverte. Perché è vero che il calcio si identifica con il tifo ma nel subconscio questo gioco magnifico è prima ancora divertimento, socializzazione, spettacolo, coinvolgimento. Calò & soci in campo sono dei trascinatori formidabili, dei moltiplicatori di entusiasmo e di sogni.

Max Alvini (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

La vittoria ottenuta contro il Torino dentro una partita che ha mostrato almeno 3 volti nell’arco dei 96’ totali, l’ha spiegata Alvini nella conferenza stampa post-gara quando ha dichiarato che “per come siamo strutturati noi, ci cambia pochissimo il modo in cui ci affrontano gli avversari. Alla fine del primo tempo ho detto di non fare vittimismo, innanzitutto. E di pensare a giocare. Ed abbiamo sistemato due cose in mezzo al campo, nelle due fasi”.

Come dire: gli altri fanno il loro gioco, noi il nostro. E non ci snaturiamo. Peraltro già dimostrato, pur con tutte le problematiche legate ad un esordio, contro la Juventus in casa e nelle successive 9 giornate, compreso in occasione della vittoria sul lanciatissimo Como.

L’entusiasmo non riempie ancora gli spalti

C’è un però ma non riguarda il Frosinone in campo: i numeri di presenze sugli spalti del ‘Benito Stirpe’ non confortano ancora il magic-moment della squadra. Troppi spazi vuoti, nessun sold-out, due volte con 0 tifosi ospiti (Juventus e Torino) per effetto del divieto comminato alle due tifoserie dopo il derby di ritorno della scorsa stagione. Mai il ‘formaggino’ destinato agli ospiti è stato riempito per i 1.024 posti a disposizione.

Lo stadio “Stirpe”

E risalta anche il vuoto ‘pneumatico’ nel settore della Curva Sud contiguo con quello ospite. Anche a fronte di nessun tifoso avversario. Il record di presenze è stato del Como con 317 tifosi, seguito dal Lecce (infrasettimanale) con 294. Il Sassuolo ha portato al ‘Benito Stirpe’ il numero di una scolaresca (31 tifosi), il Venezia 218. La media presenze in queste prime 6 partite casalinghe è di 13.880 spettatori, restano vuoti circa 2.500 posti.

Un peccato per le casse del Club ma un peccato anche perché il Frosinone dal vivo sprigiona allegria. Colpa di una tifoseria ancora agnostica? O colpa dei divieti, paletti, contropaletti e via discorrendo? La verità spesso è nel mezzo. Il tifoso titubante va preso quasi per mano e portato allo stadio, non proprio con la biga ma in maniera da sentirsi avvolto da questo nuovo entusiasmo. Il tifoso bloccato da divieti, paletti e contropaletti deve farsene una ragione fino a prova contraria.

Raimondo ko, occasione per Birligea e Bobcek

L’infortunio di Raimondo provocato dal fallaccio del granata Aboukhlal (il cartellino giallo comminato dal signor Mucera conferma che il tema arbitrale e vivo e vegeto anche dopo la 10.a giornata) priva il Frosinone di un attaccante ‘on fire’ ed anche in odore di nazionale maggiore, considerata la probabile assenza di Scamacca. Sicuramente sfortunato il ragazzo, per il quale il report clinico del Frosinone Calcio ha comunque escluso qualsiasi frattura.

A sinistra Birligea in predicato di sostituire Raimondo (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Si parla infatti di “lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Incerti per ora i tempi di recupero. Si ipotizza un mese e mezzo o due. Dipenderà dalla risposta del giocatore alle terapie e di conseguenza dall’evoluzione del quadro clinico.

Il risvolto della medaglia dice che questa è la grande occasione per Birligea che nella classifica delle gerarchie aveva scavalcato Bobcek ma lo è anche anche per lo stesso attaccante slovacco, finora abbastanza defilato nell’indice di gradimento di Alvini. La risposta la avremo già sabato alla ‘Unipol Domus’ di Cagliari, dove i giallazzurri torneranno per una partita di Serie A a distanza di 1.102 giorni da quel disgraziato 29 ottobre 2023, il famigerato harakiri del Frosinone di Di Francesco che passò dallo 0-3 al 4-3 per i padroni di casa.

I sardi sono feriti dai 4 ko di fila, non ci sarà Obert per squalifica ma Pisacane rimetterà nella mischia Mina in panchina contro la Lazio. Il cliente da attenzionare sicuramente sarà Nzola, vecchia conoscenza nella stagione dello spareggio promozione. Out ancora Idrissi e Felici. Il resto lo dirà la settimana di avvicinamento a sabato.