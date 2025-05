Frosinone, i giorni della salvezza tra Consiglio federale e processo al Brescia

[LA SETTIMANA DELLA VERITA'] Lunedì il "governo" della Figc discuterà della vicenda stabilendo modalità e tempi. Poi giovedì il Tribunale nazionale federale dovrebbe sanzionare il club lombardo con il -4 riscrivendo così la classifica. La strategia difensiva di Cellino. La Salernitana di nuovo al Coni ma la testa è al playout

Lunedì mattina alle 11 il Consiglio federale in via Allegri a Roma nel salone della Figc. Giovedì il processo davanti al Tribunale Federale nell’aula di via Campania sempre nella capitale. Si apre una settimana fondamentale anche se ancora non decisiva per il caso-Brescia che ha sconquassato la zona rossa della classifica. Due tappe, una politica e l’altra giudiziaria, che indirizzeranno in maniera forte la vicenda. Per il Frosinone dunque giorni importanti per blindare la salvezza diretta in attesa del via libera definitivo.

Il caso sul tavolo del Consiglio

Il deferimento del Brescia per i presunti pagamenti irregolari di Irpef e contributi Inps ed il rinvio del playout Salernitana-Frosinone approderanno lunedì in Consiglio federale anche se l’argomento non è tra i punti dell’ordine del giorno (tra i temi le seconde squadre, alcune nomine, comunicazioni e relazioni). Il governo del calcio, presieduto da Gabriele Gravina, cercherà una sintesi da condividere. Ricordiamo che fanno parte del Consiglio federale due esponenti della Serie B: Paolo Bedin, presidente della Lega, e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo neo promosso.

Le parole del presidente Gravina in una recente intervista comunque fanno pensare ad una condivisione totale con il modus operandi della Lega di Serie B. Molto probabilmente si discuterà dei tempi sempre stringenti nel calcio. La linea che potrebbe passare è quella di far disputare il playout dopo il secondo grado di giudizio per avere le spalle maggiormente coperte. Quindi a metà giugno. Inoltre il Consiglio potrebbe deliberare una deroga all’iscrizione in B (fissata per il 6 giugno) per i club coinvolti (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria).

Via al processo sportivo

Giovedì si terrà la causa che dovrebbe mettere un primo punto fermo sul caso. Il Brescia, il presidente Massimo Cellino ed il consigliere delegato Edoardo Cellino sono chiamati di fronte al Tribunale Nazionale Federale, presieduto da Carlo Sica. Dovranno difendersi dal deferimento effettuato dalla Procura federale giovedì scorso.

“Per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025 di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, ed entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025 – si legge nel provvedimento – La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria”.

La battaglia legale

La sentenza dovrebbe arrivare giovedì o al massimo venerdì. Sembra scontata la penalizzazione di 4 punti da scontare in questa stagione ed altri 4 la prossima. La classifica sarebbe riscritta: Brescia retrocesso, Frosinone salvo, playout Salernitana-Sampdoria. Ma il club lombardo darà battaglia. Cellino ha sempre sostenuto di essere stato truffato dalla società che ha ceduto i crediti d’imposta risultati inesistenti. Una società denunciata alla Procura di Milano dallo stesso Cellino al pari dell’ex dg Luigi Micheli e del commercialista Marco Gamba.

Il Brescia punterà sulla buonafede e sull’affidamento incolpevole ricostruendo le tappe della vicenda e soprattutto la tempistica ritenuta fondamentale per quanto riguarda le comunicazioni tardive al Brescia effettuate dopo la fine del campionato. Verrà percorsa ogni strada: da una maxi-multa ad una penalizzazione di 8 punti da scontare nella prossima stagione. I legali della società hanno scandagliato la giurisprudenza esistente trovando alcuni precedenti interessanti come quello del Bellinzona con il Tas di Losanna che comminò al club elvetico una multa per un caso del genere. La battaglia di Cellino è supportata dai nuovi investitori che dovrebbero rilevare la società. Giovedì comunque non dovrebbero esserci sorprese ed il Brescia è consapevole. Maggiori speranze dal secondo grado di giudizio in poi.

La Salernitana bussa di nuovo al Coni

Il club granata insiste sull’illegittimità del rinvio del playout. E per questo ha presentato un altro ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo aver incassato la bocciatura della prima istanza. Stavolta i legali della Salernitana hanno chiesto che sia la sezione per le ammissioni ai campionati a pronunciarsi sulla sospensiva dei playout.

L’obiettivo è evitare lo stallo fino al 10 giugno, quando si terrà l’udienza sul caso principale, e ottenere un verdetto che consenta di rimettere in gioco le residue speranze. Per adesso niente Tar (manca una sentenza da impugnare) e Tfn (il procedimento è pendente in altri organi). Solo la sezione “ammissioni” può sbloccare la situazione in tempo utile. Un eventuale rigetto aprirebbe la strada del ricorso al Tar o al Tribunale federale nazionale.

Tuttavia la strada è stretta e la Salernitana di giorno in giorno sta metabolizzando il fatto di dover giocare il playout con la Sampdoria. Non a caso il presidente Iervolino ha parlato alla squadra per infondere coraggio e chiedere massima concentrazione. Ed ha lanciato un appello alla tifoseria: protestate pure ma non disertate lo stadio. Infine Lochoshvili e Hrustic hanno rinunciato alla convocazione con le nazionali di Georgia ed Australia per non lasciare la Salernitana in un momento così delicato. Un altro segnale che il playout si dovrà disputare.