[VERSO IL MILAN] Kvernadze, Fini e Amey i più impiegati, Birligea torna con gol e assist. Restano da valutare alcune situazioni fisiche, mentre Bracaglia è squalificato e Raimondo ai box per infortunio

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Giocatore Partite Minuti Gol Note Palmisani 1 90′ -1 Fini 2 70′ + 35′ — Amey 2 90′ + 45′ — Oyono 0 0′ — Fayed 0 0′ — Hasa 2 9′ + 16′ — Schmid 1 90′ — Kvernadze 2 90′ + 84′ — Ghedjemis 2 11′ + 60′ — Bobcek 1 2′ — Birligea 2 23′ + 64′ 1 Terzic — — — Non è partito Calvani — — — Rientrato Cicchella — — — Rientrato

Quattordici convocati, sono partiti in 13, rimasti in 11 a disposizione delle Nazionali di appartenenza per il doppio turno tra Nation League e qualificazioni per la Coppa d’Africa. Con l’austriaco Romano Schmid che non ha preso parte alla trasferta contro Israele di martedi scorso. Il centrocampista “era già in partenza per ragioni familiari” (fonte https://www.krone.at), come riportato in maniera asettica già nella giornata di martedi da tutti i siti sportivi austriaci on line.

I giallazzurri sono rientrati alla base più o meno in queste ultime ore, secondo il cronoprogramma dettato dalle Selezioni di appartenenza. Alvini tira un sospiro di sollievo. Almeno fino ad un certo punto. Perché se da una parte solo Kvernadze (con la Georgia), Fini (con la Under 21 azzurra) e Amey (con la Under 20 azzurra) hanno disputato oltre 100’ nell’arco dei doppi impegni, dall’altra – in vista della ripresa di domenica al ‘Meazza’ contro il Milan di Amorim – il tecnico di Fucecchio deve già fare i conti, quelli sicuri, con l’assenza del terzino sinistro titolare, Bracaglia, per squalifica e del vice capocannoniere della Serie A, Raimondo, per infortunio.

Terzic, Calvani e Cichella da valutare

Poi, tornando ai nazionali che non sono mai scesi in campo, ci sono da valutare le posizioni del terzino sinistro serbo Terzic che non ha risposto alla chiamata del ct Veljko Paunović (ma era già assente dalla gara di Cagliari) del difensore centrale Calvani e del centrocampista Cichella che hanno ‘marcato visita’ direttamente a Coverciano, il primo giorno di raduno della Under 21 di Baldini, rientrando a Ferentino.

Il terzino sinistro Terzic

Per tutti e tre non ci sono state comunicazioni ufficiali nell’arco degli ultimi 10 giorni. E per loro, incrociando le dita, potrebbe valere il detto “nessuna nuova, buona nuova”. In caso di assenza anche di Terzic sulla corsia bassa di sinistra, tra le ipotesi quella di Oyono che trasloca di fascia rilevato da Tchato a destra. Preambolo a parte, nel dettaglio vediamo come si sono comportati i calciatori del Frosinone nelle rispettive nazionali.

Scampoli per Hasa e Bobcek, Oyono e Fayed ai box

Il terzino Oyono (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Partendo dal basso dei minutaggi il ct del Gabon, Migne, nelle due gare contro il Lesotho non ha mai utilizzato il terzino destro Anthony Oyono, preferendogli il gemello Jeremy in presto allo Spezia dell’ex Guido Angelozzi. Il Gabon resta secondo a 6 punti, alle spalle del Marocco che ne ha il doppio.

Nessuna presenza anche per il difensore centrale Omar Fayed con l’Egitto, anzi il giallazzurro non ha mai figurato nella lista dei convocati nei due match contro il Malawi (5-0 per gli eredi dei Faraoni all’andata e 0-0 al ritorno). Egitto ad 8 punti nel girone B della African Nation Cup, a -4 dall’Angola.

Appena 2’, in pieno extra-time, invece per l’attaccante della Slovacchia, Tomas Bobcek, e tutti nella prima gara, quella contro le Faer Oer (2-2). Solo panchina per l’ex capocannoniere del campionato polacco della scorsa stagione nell’incontro pareggiato in casa del Kazakistan (2-2). La Slovacchia guida il Gruppo 3 della Nation League C.

Tomas Bobcek, centravanti della Slovacchia

Due presenze per altrettanti scampoli di gara per la mezz’ala Luis Hasa con la nazionale dell’Albania guidata dall’italiano Rolando Maran. Nove minuti nel finale della gara vinta dalla Selezione del Paese delle Aquile 2-0 sulla Finlandia e 16’ nel 2-0 sul campo della Bielorussia. Hasa è subentrato entrambe le volte al posto del trequartista Laci che gioca nella SuperLiga turca con il Çaykur Rizespor.

Palmisani… ipnotizza Mbappe jr, Birligea-gol

Il portiere Palmisani (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Poi ci sono quelli che hanno giocato solo la prima partita, per intero. Il riferimento va in primo luogo al portiere Lorenzo Palmisani, protagonista nella vittoria (2-1) sui pari età della Francia della Under 21 dell’Italia di Baldini nel primo dei due test amichevoli. Nel finale paratissima salva-risultato sul tiro di Mbappé jr.

Palmisani nel 2-2 di Livorno contro il Belgio ha lasciato spazio a Daffara del Parma (di proprietà della Juventus); e poi a Romano Schmid, titolarissimo inamovibile per tutto l’arco del match dell’Austria contro l’Irlanda (1-0), per il Gruppo 3 della Nation League 2 che – dopo il pari di martedi (1-1) contro Israele – la nazionale di Rangnick guida con 12 punti a + 4 sull’Irlanda. Schmid non ha preso parte, come scritto, alla seconda gara.

Un assist e un gol con la Romania per l’attaccante Daniel Birligea che si presenta ‘on fire’ all’appuntamento col Diavolo. Per lui 23’ nella prima gara contro la Polonia vinta 2-1. Qualche minuto dopo l’ingresso in campo, al 67’, ha servito l’assist per il 2-1 di Cicaldau e si è creato due occasionissime sfumate per un soffio. Contro la Bosnia, gara persa dalla squadra di Hagi 2-1 nel finale, Birligea ha messo a segno la rete del provvisorio vantaggio rumeno al 6’ con la complicità del portiere bosniaco. E’ rimasto in campo 64’, avvicendato da Coman che a sua volta aveva rilevato contro la Polonia. La Romania nel Gruppo 4 della Nation League B è ultima a 3 punti.

Birligea a sinistra con Ghedjemis e Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

In Coppa d’Africa non sta trovando soddisfazioni Fares Ghedjemis con la maglia dell’Algeria. Settantuno minuti complessivi per lui, nelle due partite: 11 in Algeria-Togo 1-0 e 60’ nel ritorno (rilevato da Amoura), 3-0 per il Togo che ha dominato in lungo e in largo. Nella classifica del Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa d’Africa, Algeria prima con 7 punti, tallonato da Togo (6) e Zambia (5).

Kvernadze, Fini e Amey in campo per due partite

L’attaccante Fini dell’Under 21

Ed eccoci ai tre giallazzurri oltre i 100’ in campo spalmati nell’arco dei due confronti. Il portabandiera è Giorgi Kvernadze che con la maglia della Georgia ha giocato 90’ nella gara persa (0-2) in casa contro l’Ungheria, rilevato alla fine dei minuti regolamentari da Guiashvili, e 84’ nella seconda partita, persa 1-0 fuori casa contro l‘Ucraina allenata dall’italiano Andrea Maldera, avvicendato da Yegoian. Interessanti gli spunti dell’ala del Frosinone, parso però un predicatore nel freddo. Nel Gruppo 2 della Nation League B la Georgia è ultima a 2 punti.

Segue il georgiano il suo ‘omologo’ nel Frosinone, Seidou Fini, con l’Italia Under 21. Settanta minuti da titolare nel 2-1 alla Francia e 35’ della ripresa al posto di Cherubini nel 2-2 con il Belgio. Sempre brillante, dinamico ed eclettico. Un moto perpetuo.

Amey, titolare dell’Under 20

Infine il difensore centrale Wisdom Amey, in campo tutta la partita con l’Italia Under 20 di Nunziata contro il Portogallo (magia tutta compresa di Rao per l’1-0 finale) e il primo tempo contro la Svizzera (1-0) con gol di Coletta e assist di Rao. Adesso per tutti, testa al Milan. Con la stessa intensità. Alla ‘Scala’ con l’acuto dei tenori e la grinta dei gladiatori.