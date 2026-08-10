Frosinone, il pendolino-Terzic per blindare la corsia mancina

[IL PROFILO] Il terzino serbo, scuola Stella Rossa Belgrado, garantirà ad Alvini esperienza, qualità e corsa sulla fascia sinistra. Prelevato dal Salisburgo per 2,5 milioni, conosce bene il calcio italiano per aver militato nella Fiorentina e nell'Empoli. Vanta presenze in Champions, Europa League e Conference

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Trascorso il mese di luglio ad accogliere i prestiti di ritorno ed a fissare un’ossatura base che non poteva e doveva prescindere dallo zoccolo duro della promozione, il Frosinone nel mese di agosto che porta all’inizio della stagione ufficiale ha imboccato un sentiero differente: la strada della ricerca a 360 gradi sui mercati di mezza Europa di giocatori da capitalizzare per esperienza e funzionalità al progetto giallazzurro. Il ds Castagnini in queste ore ha individuato nel serbo Aleksa Terzic, 185 centimetri, nato a Belgrado il 17 agosto 1999, 150 partite tra i professionisti, 13 con la maglia della nazionale del suo Paese.

E lui il terzino sinistro che formerà la coppia di ruolo insieme a Gabriele Bracaglia, con Corrado che appare destinato a lasciare il Frosinone. Terzic conosce bene l’Italia per aver militato (ed esordito in Serie A) nella Fiorentina 3 stagioni e nell’Empoli, squadra con la quale ha vinto il campionato di Serie B al termine della stagione 2020-’21. Arriverà a titolo definitivo dal Salisburgo per circa 2,5 milioni e firmerà un contratto fino al 2030.

Scuola-Stella Rossa

Il neo giallazzurro si è formato alla florida scuola della Stella Rossa di Belgrado e da lì ha spiccato il volo dopo mezza stagione nell’orbita dei ‘grandi’ e 2 presenze piene, entrambe da titolare.

Max Alvini

Trasferito, sempre a Belgrado, in una squadra di Terza Divisione, il Graficar, viene poi acquistato dalla Fiorentina che nelle stesse 2 presenze in campionato gli concede 8’ totali nella stagione 2019-’20, quella della pandemia: 7’ nel 4-0 dei viola sul Bologna il 29 luglio 2020 e 1’ il 2 agosto successivo in Fiorentina-Spal 3-1.

In panchina Iachini aveva rilevato Montella alla 17.a giornata. Spazio per questo giovanissimo prospetto anche in Coppa Italia, 90’ il 19 agosto 2019 in Fiorentina-Monza 3-1 e 9’ il 3 dicembre 2019 in Fiorentina-Cittadella 2-0. Terzic ha appena 19 anni.

Empoli, ritorno a Firenze e Salisburgo

Terzic a destra in azione

Nella sessione estiva del calciomercato va ad Empoli in prestito, con l’azzurro Parisi, omologo di fascia che compie il tragitto opposto. E con Andreazzoli trova spazio: 2 presenze in Coppa Italia e 21 in campionato. Tornato a Firenze, nelle due stagioni successive mette insieme 36 presenze (14 nella prima e 22 nella seconda) ma il minutaggio aumenta nella seconda stagione con l’arrivo in panchina di Italiano. C’è più spazio anche in Conference League, 7 presenze di cui 5 da titolare per 500’ totali e 1 in Coppa Italia.

Al termine del campionato 2022-’23 la Fiorentina lo cede nella Bundesliga austriaca, al Salzburg. Dove resta le ultime tre stagioni, con 61 presenze in campionato, 8 totali di Champions League e 5 di Europa League. Nella prima delle 3 stagioni (18 presenze in campionato) con il Salzburg rimedia una serie di infortuni muscolari, in particolare agli adduttori che gli avevano creato noie anche la stagione precedente alla Fiorentina, che lo tengono fuori dalla contesa per un totale di 5 mesi.

Nel Club austriaco andarono sul banco degli imputati i metodi allenamenti, nella stagione 2023-’24 ci furono una serie interminabile di infortuni muscolati. Per la cronaca, Terzic nella prima stagione di militanza con la Fiorentina rimase coinvolto in una rapina proprio a Belgrado, mentre si recava in aeroporto con la sua fidanzata e due amici per tornare in Italia.

Il calciatore, che aveva preso parte al test della Under 21 contro la Russia, venne aggredito, riportando una frattura al setto nasale, ematomi vari e un trauma al braccio e derubato dall’auto. Inizialmente i media serbi avevano parlato di rapimento (fonte: Corriere Fiorentino), il giocatore sarebbe stato costretto ad infilarsi nel bagagliaio della macchina degli aggressori. I componenti della banda vennero poi tutti arrestati.

Il centrocampista Masini in mattinana ha svolto le visite mediche

Al Frosinone arriva un elemento che aggiunge il ‘quid’ di esperienza al gruppo che si sta formando e che conosce già i ‘meandri’ del calcio italiano. Terzic è atteso nelle prossime ore per le visite mediche a Roma presso la clinica Villa Stuart dove in mattinata ha svolto i vari esami il centrocampista Masini prelevato dal Genoa.