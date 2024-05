Frosinone, il primo acuto fuori casa avvicina la salvezza

Una prestazione perfetta della squadra di Di Francesco che passa all'U-Power Stadium di Monza grazie ad un colpo di testa di Cheddira al 9' del primo tempo. All'ultima giornata c'è l'Udinese che fa 1-1 al 113' con l'Empoli. Potrebbe bastare anche un punto per la salvezza.

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

MONZA – FROSINONE 0-1 IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli (34’ st Pedro Pereira), Izzo (1’ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos (1’ st Zerbin); Bondo (1’ st V. Carboni), Gagliardini; Colpani, Pessina, Dany Mota (21’ st Caprari); Djuric.

A disposizione: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Ferraris, Vignato S.

Allenatore: Palladino.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea (41’ st Reinier), Brescianini, Valeri; Harroui (27’ st Gelli); Soulé (45’ st Baez), Cheddira (41’ st Cuni).

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Kaio Jorge, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Dario Garzelli di Livorno; Quarto Uomo Matteo Marcenaro di Genova; Var Rosario Abisso di Palermo, Avar Federico La Penna di Roma 1.

Marcatore: 9’ pt Cheddira (F)

Note: spettatori: 12.306 (447 tifosi giallazzurri) per un incasso di euro 215.196,94 compresa la quota abbonati; angoli: 3-3; ammoniti: 28’ pt Bondo (M), 2’ st Soulé (F), 47’ st Gelli (F); recuperi: 2’ pt;

Novantasei minuti e spiccioli, il Frosinone artiglia 3 punti con un gol di Cheddira al 9’ del primo tempo e si prepara alla sfida casalinga con l’Udinese all’ultima di campionato che vale la salvezza anche con un pareggio.

Nella prima frazione di gioco, i giallazzurri gestiscono il vantaggio e rischiano qualcosa solo a tempo scaduto, al 47’, per un palo di Colpani. La gara si scalda nei secondi 45’ quando il Monza ha cercato il pari a modo suo, palla su Djuric e tanta speranza, mentre il Frosinone ha avuto il modo di chiuderla, vanificandolo anche per colpa di un palo colpito da Soulé. Al termine tutti con le orecchie rivolte ad Udine dove la squadra di Cannavaro trova l’1-1 al 113’.

GLI SCHIERAMENTI

Eusebio Di Francesco (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Nel Monza due novità nel 4-2-3-1 dal 1’: in porta va Sorrentino, ex Primavera del Pescara da due anni in maglia biancorossa e in mediana c’è Gagliardini in coppia con Bondo. La difesa è la stessa di Firenze, con Izzo e Pablo Marì centrali, Birindelli terzino destro e Kyryakopoulos omologo mancino. Alle spalle della punta Djuric una batteria di trequartisti formata da Colpani, Pessina e Dany Mota pronti a scambiarsi le posizioni.

Di Francesco recupera Romagnoli nella formazione titolare, rilancia dal 1’ Harroui dopo i 19’ con l’Inter e porta Mazzitelli in panchina. In porta c’è Cerofolini, nel pacchetto a tre della difesa Romagnoli si riprende la posizione centrale, Okoli va sul centrosinistra e Lirola tiene il centrodestra. Sulle corsie alte Valeri e Zortea, Barrenchea e Brescianini in mediana. Quindi Harroui alle spalle della coppia Soulé-Cheddira. Panchina per 15, tribuna per Kvernadze e Seck.

CHEDDIRA DI TESTA, FROSINONE AVANTI

La gioia di Cheddira e Soulé

Pronti e via, due giri di lancette e sull’asse Colpani-Djuric il Monza colleziona un’occasione, colpo di testa alto oltre la traversa con Cerofolini a fare buona guardia. Il Monza spinge sulla catena di destra, il Frosinone compatto e attento. Attacca la squadra di Di Francesco che dopo un paio di tentativi di aggiramento della difesa brianzola ma senza trovare la zuccata giusta, conquista un angolo. E sul cross dalla bandierina di Valeri, Okoli in aggiramento all’altezza dell’area piccola spedisce un metro largo alla sinistra di Sorrentino.

Al 9’ il Frosinone passa: Harroui si invola nell’uno contro uno con Izzo sul fianco destro del Monza, entra in area e prova un primo tracciante che rimpalla sulle gambe del difensore napoletano e gli torna tra i piedi, quindi finta-controfinta e pennellata per Cheddira che prende alle spalle Pablo Marì e infila di testa il gol del vantaggio canarino e il suo settimo gol in campionato.

Soulé marcato da Bondo (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

E’ un buon momento per la squadra di Di Francesco, all’11’ Soulé pesca Harroui in area, destro in giravolta troppo ‘mozzicato’ e pallone che esce di poco alla destra di Sorrentino. La partita non vive momenti di eccessiva brillantezza ma sul campo si lotta. Al 16’ Lirola vuole far scorrere il pallone a fallo laterale ma rischia qualcosa sull’attacco di Djuric. Il Monza palleggia alla ricerca di un varco, il Frosinone non lascia spazio nella doppia linea, bracca Colpani con Harroui e Okoli. E fa schermo su tutte le linee di passaggio della formazione brianzola.

HARROUI SBAGLIA LO 0-2

Il tiro di Harroui deviato da Sorrentino (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Al 23’ il Frosinone fallisce il 2-0: sgroppata di 60 metri di Valeri imbeccato da Soulé, l’ex terzino della Cremonese si accentra, entra in area e serve un pallone al bacio in area per Harroui che Sorrentino devia in angolo con la punta del piede destro, gamba aperta a compasso.

Una sortita di Okoli alla mezz’ora, la difesa del Monza chiude la linea di passaggio su Soulé. Al 33’ break di Lirola al limite della propria area su un tentativo di Kyriakopoulos, lo spagnolo si ‘sciroppa’ 70 metri di campo senza opposizione di maglie biancorosse, ai 25 metri ha due soluzioni ma sceglie quella personale, pallone deviato in angolo. Al 36’ Zortea si incunea nel cuore dell’area del Monza ma Bondo gli rimpalla il pallone sulle gambe ed evita il corner. La squadra di Palladino al 39’ si affida ad una giocata di Pessina che chiama al cross Colpani, la difesa del Frosinone fa muro.

COLPANI TIMBRA IL PALO

Brescianini e Pessina (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Ancora Frosinone che si apre bene da sinistra al 43’, pallone nello spazio per Harroui che si accentra e va al tiro, Sorrentino blocca in presa alta al centro della porta. Allo scadere il Monza alla prima conclusione dentro i pali della porta difesa da Cerofolini: il colpo di testa di Gagliardini è parato comodamente dal portiere canarino.

Al 1’ di recupero Harroui si scrolla di dosso la marcatura, entra in area ma sbaglia il passaggio filtrante nella tonnara davanti a lui. Sul ribaltamento di fronte, il Monza sfiora il pareggio: cross dalla trequarti mentre Di Francesco si sgola per richiamare l’attenzione, Cerofolini non arrischia l’uscita su una traiettoria morbida, Colpani fa valere la differenza di statura con Valeri, colpo di testa e pallone sulla base del palo. Finisce il primo tempo, Frosinone avanti ma il Monza non ha nessuna intenzione di abdicare.

SI SPEGNE IL VAR, LEGNO DI SOULE’

Il tiro di Soulé finito sul palo (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Tre cambi per Palladino: D’Ambrosio per Izzo, V. Carboni per Bondo e l’ex Zerbin per Kyriakopoulos. Nell’assetto biancorosso non cambia nulla. E il Monza adesso si butta dentro l’area del Frosinone, con Djuric che cerca il gol di testa ma Romagnoli gli tocca la traiettoria e la sporca in angolo. Il Frosinone è rientrato in campo a ritmi più bassi, al 7’ serve un grande intervento in chiusura di Okoli per mettere una pezza ad una sbagliata ripartenza di Lirolo.

Sul rovesciamento di fronte Cheddira trova la traccia giusta, si accentra per aprirsi lo spiraglio ma il tiro di destro termina fuori. La squadra di Di Francesco confeziona un’altra ripartenza al 10’, Valeri rimpallato sul cross, poi l’onnipresente Okoli bravo ad accorciare sull’azione dall’altra parte del campo e a prendersi una punizione al limite, utile soprattutto ad evitare un contropiede del Monza. Sul piazzato un po’ di confusione in area, il signor Fabbri non fa riprendere il gioco per assenza di comunicazione con la sala Var di Lissone. Praticamente a due passi. E il gioco riprende dopo 5’ di stop. Si gioca senza il collegamento con la sala Var, c’è anche l’annuncio dello speaker. Un attimo dopo lampo di Soulé che si libera in area, palo pieno a Sorrentino battuto. Sulla prosecuzione dell’azione è Harroui che chiama alla grande parata Sorrentino e sulla respinta Valeri alza sulla traversa. Sfortunato il Frosinone che cerca il bis.

BRIANZOLI D’ASSALTO, FROSINONE SPRECA

I 500 tifosi giallazzurri presenti a Monza(Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Il Monza si affida ai cross, sponda di Djuric per Gagliardini, pallone smorzato e Cerofolini anticipa tutti. Dall’altra parte Sorrentino blocca in due tempi su un rasoterra di Zortea. E nel frattempo torna in Var. Mentre Harroui taglia il campo per 50 metri ma la soluzione per Soulé non è la migliore. Il primo cambio per il Frosinone vede uscire proprio Harroui, al suo posto dentro Gelli. La partita ha raccontato momenti migliori ma senza dubbio i punti pesano soprattutto per il Frosinone che adesso lascia andare un po’ meno la gamba.

Un’ingenuità di Valeri dentro la propria metà campo apre ad un tentativo del Monza che poi si infrange dentro la barriera della difesa giallazzurra. Al 36’ Lirola infila un gran pallone in area sul quale non arriva nessuno, il Monza trova la ripartenza in vantaggio numerico, fa sponda su Valentin Carboni che alza la mira da posizione non impossibile.

CAPRARI SPAVENTA

Cheddira e Harroui festeggiano dopo il gol (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Il Monza adesso fa quello che non ha fatto per 70’, pallone lungo su Djuric e attacco alle seconde palle. Al 39’ è così che la squadra di Palladino conquista una punizione ai 22 metri che Caprari spedisce sulla barriera. Doppio cambio nel Frosinone al 41’: Reinier per Barrenechea e Cuni per Cheddira. A 2’ dal 90’ il Frosinone dopo un gran pallone rubato da Cuni spreca l’impossibile con Soulé, Reinier, Cuni e Zortea nel breve lasso di tempo di 10”. E si soffre. L’ultimo cambio del Frosinone è Baez (non giocava dal 23 dicembre 2023 con la Juve) per Soulé al 90’, prima dei 6’ di recupero. Esattamente mentre l’Empoli passa ad Udine.

E al 3’ di recupero Pedro Pereira trova spazio a destra sull’attacco di Valeri, pallone in area e Caprari sbaglia a colpo sicuro. Il Frosinone soffre ma stringe i denti all’altezza della bandierina in fase d’attacco. Il triplice fischio finale sancisce la vittoria (che in serie A mancava dal 7 aprile 2019) del Frosinone nell’ultima partita in trasferta della stagione, a 90’ dall’epilogo.