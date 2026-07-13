Frosinone, il sogno… italiano di Anouar El Azzouzi

[CALCIOMERCATO] Ufficializzato l'ingaggio del jolly marocchino-olandese che regalerà ad Alvini interessanti soluzioni di gioco. L'ex Fortuna Dusseldorf già nel 2024 aveva confessato il desiderio di giocare in Italia. Aspirazione che è diventata realtà con la chiamata del Cub giallazzurro

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Il calciomercato – algoritmi o meno – è fatto di occasioni, intuizioni, valutazioni, decisioni. L’ennesimo colpo del Frosinone è di quelli ‘cotti e mangiati’, tenuti sottocoperta fino all’ultimo istante. Il ds Renzo Castagnini piazza l’acquisto nel giorno del raduno all’Hotel Fontana Olente in vista del mini-ritiro di Ferentino che prelude la partenza per il Terminillo.

Arriva (contratto fino al 2029) così alla corte del tecnico Massimiliano Alvini, Anouar El Azzouzi, classe 2001, 187 centimetri di altezza, marocchino con cittadinanza olandese (è nato a Veenendaal), svincolato dopo l’esperienza in Germania nel Fortuna Dusseldorf (l’ex attaccante della Germania, Klaus Allofs, è stato ds e membro nel CdA fino allo scorso dicembre) poi retrocesso in Terza Divisione con 37 punti, da penultima anche se a pari merito con il Furth (poi salvo) e il Braunschweig.

Il gemello Oussama milita nel Bologna

Anouar – che ha un fratello gemello, Oussama, anche lui centrocampista, di proprietà del Bologna ma nella seconda parte dell’ultima stagione in Francia all’Auxerre – ha scalato tutti i campionati olandesi, dalle giovanili con la maglia del Vitesse fino all’Eredivise con il Pec Zwolle. Con il gemello ha condiviso, dall’età di 8 anni, prima una società giovanile della città di Veenendaal dove sono nati e successivamente l’Accademia del Vitesse, la Arnhem Speed Academy. Poi ognuno ha preso la propria strada.

Altro colpo del diesse Renzo Castagnini

Anouar è un elemento molto duttile, di piede destro. Può essere impiegato da difensore centrale nella difesa a 4 ma anche mediano davanti alla difesa e da centrocampista centrale. Il Club giallazzurro si è mosso con un sensibile anticipo ed ha battuto sul tempo le attenzioni sul giocatore da parte del Norimberga (Bundelisga 2) e del Rapid Vienna (Bundesliga austriaca).

Importanti le ultime 3 stagioni

Le ultime tre stagioni sono state sono state molto importanti per El Azzouzi al di là dell’epilogo del campionato 2025-’26. Con il Fortuna Dusseldorf ha infatti messo insieme 29 presenze e 1 rete oltre alle 2 presenze 1 gol in Coppa. Praticamente titolare inamovibile fatta eccezione per le ultime 3 giornate che lo hanno visto ai box per un infortunio alla spalla.

Anouar El Azzouzi

In precedenza si era distinto nel Pec Zwolle, in Eredivise. Per lui nel massimo campionato olandese 55 presenze oltre a 1 in Coppa. E proprio al sito ufficiale del club olandese, in una intervista del 2024, disse: “Un mio sogno è quello di giocare in Italia o in Spagna. E sarebbe bello farlo con Oussama. O ancora più bello, per giocare insieme in squadra marocchina”. Per ora ha esaudito il primo sogno in assoluto.

Il tecnico Santoni lo ha forgiato

Molto formative per A. El Azzouzi le due stagioni del campionato di Secondo Livello olandese, l’Eerste Divisie, che ha disputato con la maglia del Dordrecht (64 presenze e 5 reti) dove ha giocato da difensore centrale. Il suo allenatore al Dordrecht era l’italiano Michele Santoni, la scorsa stagione alla Pro Vercelli.

Per mister Alvini un rinforzo importante

Il neo centrocampista del Frosinone ha vestito 4 volte la maglia della nazionale Under 20 del Marocco. Tra le sue caratteristiche migliori, grazie alla struttura fisica, ci sono aggressione, resistenza, forza ed elevazione. Il massimo campionato italiano gli concede una grande possibilità, prendersi la ribalta con la maglia del Frosinone.