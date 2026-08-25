Frosinone, in arrivo Birligea: bomber da libro Cuore. Si sblocca Bobcek

[MERCATO] Il club giallazzurro scatenato: presi i due attaccanti centrali che completeranno il pacchetto composto anche da Raimondo. La storia di caparbietà e sacrifici del rumeno prelevato dalla Steaua Bucarest. Ceduto J. Oyono allo Spezia, Grosso verso il Crotone. In uscita pure Corrado

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Dalla Romania all’Italia due volte andata e ritorno. La vittoria della caparbietà. Dei sacrifici. Della voglia di risalire i gradoni della scala sociale mai perdendo di vista il passato. George Daniel Bîrligea, classe 2000, attaccante proveniente dalla Steaua Bucarest, è un nuovo giocatore del Frosinone. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto. Nato a Braila, 184 centimetri di altezza, vanta 9 presenze con la nazionale della Romania. La sua non è stata un’infanzia facile, tutt’altro. Genitori separati ma accanto a sé il calore della mamma e della sorella.

Il trasferimento in Italia

E poi il trasferimento in Italia, una necessità per il lavoro di badante della mamma che lo ha accompagnato passo dopo passo (fonte: www.prosport.ro). Il piccolo Daniel si è formato per un breve periodo nell’Accademia Hagi (la Vitorul Costanza) e successivamente al Luceafarul Braila, un club giovanile della città che gli ha dato i natali. Ma presto è costretto ad emigrare. E la sua è una di quelle storie da Libro Cuore, in barba ai vannacciani e ai sorpassi a destra.

Birligea conosce bene l’Italia con la mamma e la sorella. E in Italia ha modo di crescere con maggiore serenità e affinare i fondamentali del gioco del calcio da giovanissimo nell’hinterland palermitano, quindi nelle giovanili del Palermo per poi conoscere i campi della serie C con la maglia del Teramo. Ha indossato la maglia rosanero per 3 stagioni, dal 2016 al 2019 passando dalla Under 17 allenata da Scurto alla Primavera. Nel nostro Paese è rimasto 6 anni prima di tuffarsi nel mondo professionistico in Romania. Un emigrante di ritorno, fortificato dall’esperienza in Italia.

Attaccante completo

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Si mette in evidenza con caratteristiche tecniche ben precise, che sono nel suo dna calcistico: bravo ad attaccare la profondità, è un destro che col passare del tempo ha perfezionato l’utilizzo anche del piede sinistro e nel gioco aereo fa prevalere l’astuzia che lo porta a leggere per tempo le traiettorie rispetto all’avversario diretto. La sua carriera (fonte: raccontirosanero.com da Le Giovani Aquile del Palermo) nasce quasi casualmente, quando dopo le Scuole Elementari in Romania l’insegnante di Educazione Fisica lo avvicina al gioco del calcio.

I sacrifici della madre e il suo impegno fanno il resto. Birligea viene schierato subito da attaccante e inizia a farsi rispettare a suon di gol. A 11 anni la Vitorul Costanza, club di serie A rumena e Accademia del famoso campione rumeno George Hagi lo vorrebbe in pianta stabile ma per problemi di famiglia l’opportunità sfuma. Il treno per lui passa un’altra volta. Si traferisce con la famiglia in Italia, a Palermo.

La Cantera Ribolla, prestigiosa per il suo Settore Giovanile, non se lo lascia sfuggire. E tra i tanti maestri di calcio c’è quell’Ignazio Arcoleo, bandiera del Palermo ma anche tecnico del Frosinone in Serie C2 con Navarra presidente agli albori degli Anni Duemila. In tre anni il piccolo Birligea realizzerà oltre 100 gol che gli valgono il passaggio al settore giovanile Palermo. Che lascia dopo la radiazione dei siciliani.

Birligea in azione nella sfida tra Steaua e Manchester United (Foto: CosminIftode © Depositphotos.com)

Nel 2019 c’è il Teramo, in Lega Pro. A 19 anni 13 presenze totali tra le 8 di campionato, 4 di Coppa Italia e 1 ai playoff. Sono tutti scampoli di gara, Birligea sa ritagliarsi il proprio spazio e realizza anche 1 rete in campionato al Rieti. Di allenatori ne cambia due, entrambe vecchie volpi della categoria: Bruno Tedino e Cetteo Di Mascio. L’anno dopo non va meglio perché in campionato è costretto a saltare 10 partite in due riprese ravvicinate per un problema al bicipite femorale della coscia destra. Alla fine colleziona 8 presenze e 1 gol. Quindi 1 presenza nei playoff ma anche 2 di Coppa Italia.

La svolta al Cluj, Mutu è il suo idolo

La stagione 2021-’22 è quella che gli attira l’attenzione del Cluj, club rumeno. Con il Teramo fino a gennaio 16 presenze e 2 reti, prima ancora in Coppa Italia 3 presenze e 3 reti. Il Cluj (trasferimento pagato 100mila euro) sarà la sua squadra per 2 stagioni intere e 2 mezze stagioni, la prima e l’ultima: in bacheca metterà 136 presenze totali tra campionato, Coppa di Romania, qualificazioni alle Coppe Europee e girone unico di Europa League, 29 reti totali e 11 assist.

Birligea nel match tra Steaua e Manchester United (Foto: CosminIftode © Depositphotos.com)

Nel gennaio 2024 ecco farsi sotto la Società più prestigiosa di Romania, lo Steaua di Bucarest. Ottanta presenze nelle diverse competizioni nazionali, comprese le prime 6 giornate (3 reti) della stagione corrente, corredate da 33 reti. Va in doppia cifra (10 gol in 16 presenze) nella SuperLiga 2024-’25. L’anno scorso 7 reti nelle 22 presenze nel massimo campionato rumeno. Nella bacheca personale anche 2 scudetti (1 con il Cluj nel 2021-‘22 e 1 con lo Steaua nel 2024-‘25) e una Coppa di Romania con lo Steaua (2025).

E’ tifoso della Juventus e del Real Madrid e il suo idolo è l’ex viola Mutu. Sulle spalle la maglia numero 10 che però al Frosinone è già impegnata. Un numero libero non sarà difficile trovarlo. Lo aspetta il secondo ritorno in Italia, in Serie A. Quando i sogni si avverano.

In arrivo anche Bobcek

Sembrava una trattativa arenata se non addirittura sfumata. Ed invece nelle ultime ore ha avuto un’accelerazione e il Frosinone chiuderà presto anche per l’ingaggio dello slovacco Bobcek, bomber della Lechia Danzica e capocannoniere dell’ultima Serie A polacca con 20 gol in 30 partite. Il giocatore arriverà a titolo definitivo. Con l’arrivo di Birligea e Bobcek il Frosinone completa il pacchetto di attaccanti centrali che finora era composto soltanto da Raimondo.

J. Oyono ceduto allo Spezia (Foto © Mario Salati)

Sul fronte cessioni invece Ghedjemis dovrebbe restare in Ciociaria. Insufficienti le offerte di Besiktas e Monaco. Saluta il terzino J. Oyono che si trasferirà a La Spezia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ritroverà il suo scopritore Guido Angelozzi, diesse dei liguri. In partenza pure Grosso: destinazione Crotone allenato dall’ex Greco. In uscita infine anche Corrado.