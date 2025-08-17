Frosinone, la Coppa Italia regala la prima gioia e l’amarcord con Angelozzi

[COLPACCIO] La squadra di Alvini sbanca Monza e si qualifica ai sedicesimi di finale dove sfiderà il Cagliari. Prova di carattere e coraggio, decide Kvernadze in pieno recupero. Serio infortunio per il portiere Sherri: frattura allo zigomo. Il tecnico: "Successo dedicato a lui"

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

MONZA-FROSINONE 0-1

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Kvernadze (F) al 47′ s.t.

MONZA (3-4-2-1)

Thiam; Brorsson (dall’11’ s.t. Azzi), Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo (dall’11’ s.t. Obiang), Birindelli (dal 43′ s.t. Ravanelli); Colpani (dal 19′ s.t. Ganvoula), Caprari (dal 1′ s.t. Galazzi); Mota

PANCHINA Pizzignacco, Sorrentino, Maric, Delli Carri, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Carboni, Martins

ALLENATORE Bianco

FROSINONE (4-2-3-1)

Sherri (dal 38′ s.t. Palmisani); A. Oyono, Calvani, Monterisi, Marchizza; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis (dal 29′ s.t. Zilli), Barcella (dal 14′ s.t. F. Gelli), Masciangelo (dal 29′ s.t. Bracaglia); Raimondo (dal 14′ s.t. Kvernadze)

PANCHINA Lolic, Biraschi, J. Gelli, Cichella, J. Oyono, Grosso

ALLENATORE Alvini

ARBITRO Perenzoni di Rovereto

ASSISTENTI Ricci-Graso

ESPULSI Ganvoula (M) al 56′ s.t. per comportamento non regolamentare

AMMONITI Izzo (M), Zilli (F) per gioco scorretto; Pecorino (F) per comportamento non regolamentare; Monterisi (F), Lucioni (F) per proteste

NOTE paganti 2.797, incasso di 14.429,00 euro. Tiri in porta 2-1. Tiri fuori 8-3. In fuorigioco 3-2. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 9’

L’ANALISI

Buona, anzi buonissima la prima ufficiale del nuovo Frosinone. Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia la squadra di Alvini ha sbancato l’U-Power di Monza, conquistando i sedicesimi (24 settembre) contro il Cagliari del grande ex Guido Angelozzi (presente in tribuna a Monza). Una vittoria arrivata nel 2′ dei 14′ di recupero di una sfida infinita durata la bellezza di 106′. Bello il gol con una combinazione Zilli-Gelli-Kvernadze, tutti entrati nella ripresa. Una gioia offuscata dal serio infortunio occorso al portiere Sherri che in uno scontro di gioco nel finale si è fratturato lo zigomo. “Il ragazzo è in ospedale, siamo preoccupati. Speriano che non si debba ricorrere ad un intervento chirurgico. Dedichiamo la vittoria a lui”, ha detto il tecnico Massimiliano Alvini.

Al di là del risultato fine a se stesso, della qualificazione e del prossimo amarcord con Angelozzi dopo quello con Bianco, il successo a Monza ha detto tante altre cose. Il Frosinone di Alvini, dopo un precampionato in maschera, ha mostrato il volto di una squadra tosta e di carattere con idee e principi ben precisi. Capace di disimpegnarsi bene e vincere sul campo di un Monza molto quotato e ricco di elementi di categoria superiore. E se il buongiorno si vede dal mattino, la fiducia deve per forza crescere in vista dell’esordio in campionato domenica in casa contro l’Avellino.

Primo tempo di personalità

Lo stadio di Monza

Alvini ha confermato la difesa a 4 (A. Oyono, Calvani, Monterisi e Marchizza) provata e riprovata nel precampionato. A centrocampo Calò e Koutsoupias dietro i trequartisti Ghedjemis, Barcella e Masciangelo schierato a sorpresa da trequarti mancino soprattutto per spezzare l’asse Ciurria-Colpani. Terminale offensivo Raimondo. In pratica è una riedizione rivista e corretta del 4-2-3-1 che ha accompagnato il Frosinone in questo primo scorcio di stagione. In panchina F. Gelli e Kvernadze, accreditati alla vigilia per un posto tra i titolari.

Il Frosinone ha giocato un buon primo tenendo il campo con personalità e limitando come meglio non potesse il Monza che ha puntato sulla qualità di Caprari e Colpani senza trovare l’acuto vincente. La squadra giallazzurra ha messo in mostra aggressività, compattezza ed organizzazione. E tanto equilibrio come ha sottolineato nel post-partita Alvini.

Prova positiva per Masciangelo

Alvini ha consegnato le chiavi del centrocampo a Calò (gran salvataggio nel finale di gara) già al centro del gioco e protagonista sulle palle inattive. Con lui un Koutsoupias in versione tuttocampista. Attenta la difesa imperniata su Monterisi e Marchizza: il Monza non ha avuto occasioni tranne un tiro di Colpani controllato da Sherri. Indovinata la mossa-Masciangelo: ottimo l’impatto dell’ex Cittadella. Vivace ma poco concreto Ghedjemis che ha provato qualche spunto dei suoi senza precisione.

Unica pecca la scarsa incisività. Il Frosinone non è riuscito a pungere più di tanto a parte la conclusione su punizione di Marchizza terminata a lato. Poco coinvolto il centravanti Raimondo ben controllato dai vari Brorsson ed Izzo.

Continuità, sofferenza ed il gol-qualificazione

Anche per buona parte della ripresa il Frosinone ha convinto giocando sulla falsariga del primo tempo. Con maggiore cinismo i giallazzurri avrebbero potuto segnare nei primi minuti ma Raimondo e Ghedjemis non hanno saputo sfruttare le giocate sulla sinistra di Marchizza. Lo stesso Ghedjemis è stato pericoloso con un tiro fuori di poco. I cambi di F. Gelli e Kvernadze non hanno creato scompensi ma regalato freschezza, alternative di gioco importanti e alla resa dei con vincenti.

Kvernadze, autore del gol-vittoria (Foto © Mario Salati

Negli ultimi 20′ invece il Frosinone ha perso le misure a causa anche della stanchezza (il gran caldo si è fatto sentire). Subendo un Monza più pericoloso (tiro di Azzi, salvataggio di Calò, palo di Galazzi) grazie anche alle sostituzioni che hanno dato qualcosa di più. Come detto, Alvini nel finale ha perso il portiere Sherri (al suo posto Palmisani, giovane di Alatri). In pieno recupero il colpo vincente di Kvernadze su una percussione di F. Gelli con tanto di dribbling su Izzo. Un gol a conferma del valore forse imprescindibile di F. Gelli e Kvernadze.

