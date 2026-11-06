Frosinone, la forza dei numeri e la fame di vittorie

[PREPARTITA] Sabato a Cagliari per confermare un avvio da record: Alvini punta sul gruppo e sulla voglia di stupire ancora, nonostante l'assenza di Raimondo. Nel mirino la terza vittoria di fila e il quinto risultato utile consecutivo. Birligea pronto a sostituire il bomber, Pisacane prepara una battaglia nonostante le tante defezioni

Alessandro Salines Lo sport come passione

Senza il bomber Raimondo, ma col morale altissimo e un Birligea “pronto a tutto per la causa”. Così il Frosinone vola a Cagliari con il chiaro obiettivo di continuare un percorso straordinario fatto di punti (20), piazzamenti prestigiosi (sesto posto), serie utili (4 risultati, 5 successi in casa) gol (24 segnati, terzo miglior attacco della Serie A), bel gioco e tanti applausi dal mondo del calcio.

Ma antenne dritte: sabato alle 15 alla “Unipol Domus Arena” sarà la classica trasferta-trappola in un catino bollente contro un Cagliari, partito bene (13 punti nelle prime 6 partite) ma ora reduce da 4 sconfitte consecutive e senza vittorie da 5 turni. Insomma guai ad abbassare la guardia perché il Frosinone troverà una squadra avvelenata nonostante le tante assenze.

I numeri della sfida

Max Alvini (Foto: Mario Salati http://© S.M. Fotoreporter)

Il Cagliari è rimasto imbattuto in 3 delle 4 sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 1 pari) ed entrambi i successi sono arrivati in casa. L’ultimo confronto in A è stato però vinto dai ciociari (3-1 il 21 gennaio 2024 allo Stirpe). La squadra sarda ha perso le ultime 4 partite e non incassa 5 sconfitte consecutive dal periodo marzo-aprile 2022 con Mazzarri in panchina.

Il Frosinone, reduce da 2 vittorie contro Lecce e Torino, potrebbe ottenere 3 successi di fila per la prima volta in Serie A. Prima del Frosinone di Alvini, l’ultima neopromossa che aveva guadagnato almeno 20 punti nelle prime 10 giornate era stata la Juventus nel 2007/08 (20). In caso di successo a Cagliari i ciociari diventerebbero solo la quarta matricola nella storia della Serie A a ottenere almeno 23 punti nei primi 11 match, dopo il Chievo nel 2001/02 (23), la Lazio nel 1972/73 (23) e il Napoli nel 1965/66 (24).

Il centrocampista Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Quella ciociara è la squadra che conta più giocatori (5) che hanno preso parte ad almeno 5 gol nei Big-5 campionati europei. Al secondo posto troviamo Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid (tutte a quota4). La formazione ciociara ha il record di reti segnate nel 1° tempo: 14 di cui 10 nei primi 30 minuti (altro primato). Calò è diventato il primo giocatore del Frosinone a segnare in 4 presenze di fila nel massimo campionato. Inoltre ha la concreta possibilità di diventare il terzo centrocampista centrale capace di realizzare gol in 5 match consecutivi in Serie A negli ultimi dieci anni. Eguaglierebbe Koopmeiners (a segno per 5 gare di fila tra gennaio e febbraio 2024) e Mkhitaryan (stessa striscia positiva tra maggio e agosto 2021I.

Birligea al posto di Raimondo?

A sinistra Birligea festeggia con Ghedjemis e Calò (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Stando alle ultime partite, toccherà al rumeno Birligea ssotituire l’infortunato Raimondo. Nelle gerarchie sembra davanti allo slovacco Bocbcek, già capocannoniere in Polonia con 28 reti, che ha giocato appena 46′ spalmati in due gare. “A Cagliari sarà difficile, ma dobbiamo restare concentrati – sostiene Birligea – L’avvio di stagione è stato molto buono e vogliamo continuare su questa strada. Abbiamo il nostro gioco, sta andando benissimo e perché dovremo cambiare? Sono le avversarie a doverci temere e fare qualcosa di diverso. Per quanto mi riguarda, sono abituato a dare l’anima: corro, faccio a sportellate e spero di segnare”.

Rispetto a domenica, dovrebbe rientrare il terzino destro Oyono. Al centro della difesa verso la conferma Calvani (convocato nell’Under 21 al pari di Fini e Palmisani) con Monterisi e Cittadini che si contenderanno la seconda maglia di centrale. A sinistra avanti con Bracaglia. Alvini poi insisterà sui titolarissimi a partire dai mediani Calò eMasini, Sulla trequarti Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Birligea. Oltre Raimondo, out Grillitsch e Terzic che si è fermato durante la rifinitura.

Cagliari in emergenza

A destra il centrale Deiola

Sardi largamente rimaneggiati ed è lo stesso tecnico Fabio Pisacane a stilare una sorta di bollettino medico: “Restano a casa i soliti Felici e Idrissi, ai quali si aggiungono Fadera per una lesione del bicipite femorale, Nzola per problema di basso grado al grande gluteo, Aurelio per un affaticamento al soleo della gamba sinistra, Mina per una lesione ad una vecchia cicatrice e Obert che, oltre alla squalifica, ha rimediato sofferenza ad un ginocchio. Dalla Primavera arriva il difensore centrale Prettenhoffer”.

Pisacane ha grande considerazione del Frosinone. “Affrontiamo un’avversaria che ha un’identità chiara e precisa – ha osservato l’allenatore – Quest’anno ha dei giocatori che stanno spostando gli equilibri come Schmid. Lascia degli spazi è vero, noi dobbiamo essere bravi a sfruttarli e a non farla giocare come sa. Bisogna stanare i ciociari e farli uscire dalla zona confort”.

Il trequartista Fazzini in azione (Foto: Claudio Giovannini © Ansa)

Elogia Alvini. “Ho sempre pensato che fosse un bravo allenatore anche quando le cose non giravano alla Cremonese – ha sottolineato Pisacane – Credo sia un tecnico forte, indipendentemente dall’assetto. Ha idee precise e identità forte. Va uomo contro uomo su tutto il campo e ha un gruppo di ragazzi che lo segue”. Pisacane traccia la rotta. “Serviranno energia e caratteristiche adatte alla partita – ha continuato – Noi vogliamo vincere e dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, limitando le qualità del Frosinone. Giochiamo in casa e, dopo quattro sconfitte, vogliamo tornare a conquistare i tre punti. Dovremo farlo senza frenesia, mantenendo lucidità e pazienza”.

Il Cagliari dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1. Davanti al portiere Caprile probabile una difesa con Ze Pedro, Deiola, Kofler e Rodriguez. A centrocampo Romano, Winks e Fazzini. Dietro il centravanti Mendy la coppia Maldini-Adopo.