Frosinone, la rimonta passa per lo “Stirpe”

Sabato la sfida con il fanalino di coda Carrarese per vincere la prima gara interna e dare continuità al successo di Cittadella. Vivarini perde i centravanti Tsadjout e Pecorino ma recupera Darboe e Biraschi. I toscani senza Hermannsson e Shpendi ma è pronto Falco

Dopo 7 giornate sulle montagne russe come ha abituato la Serie B forse è esagerato definirla sfida-salvezza. Pur essendo cortissima la classifica oggi parla chiaro ed è un monito per il Frosinone. Sabato pomeriggio allo “Stirpe” la squadra giallazzurra deve dare continuità alla vittoria col Cittadella, proseguire la risalita verso posizioni più tranquille e consone alle sue ambizioni. Allo stadio di viale Olympia scenderà la matricola-fanalino di coda Carrarese che punta ad un risultato positivo per dare seguito al pari contro la Reggiana ed ai progressi mostrati. Un’avversaria temibile a dispetto dei 4 punti. Insomma una gara delicata per entrambe che vogliono regalarsi una sosta serena per preparare al meglio il proseguo del girone d’andata.

“Dobbiamo dare continuità alla vittoria della settimana scorsa, abbiamo bisogno di acquisire l’umiltà e l’abnegazione dimostrate con il Cittadella – ha osservato l’allenatore Vincenzo Vivarini – Nel campionato di Serie B non si può fare a meno di queste caratteristiche. Ovviamente serve aumentare anche la qualità del gioco che ci permetterà di essere più efficaci e solidi durante l’anno”.

Tabù interno

Vincenzo Vivarini

Il Frosinone cerca il primo successo stagionale in casa. Solo una volta (maggio-ottobre 2021) in Serie B è rimasto per più di 4 partite senza successi. In generale la formazione ciociara non vince allo “Stirpe” da 7 gare: l’ultimo acuto risale allo scorso campionato di Serie A contro la Salernitana il 26 aprile. È ora dunque di cambiare rotta e tornare a far valere quel fattore-campo che storicamente ha sempre spinto il Frosinone verso traguardi importanti.

Il portiere Cerofolini

Bisognerà fare copia ed incolla con la partita del “Tombolato” dove si è visto un Frosinone determinato, concentrato con punte di qualità che fanno ben sperare. Una squadra finalmente equilibrata e operaia rispetto a quella sconclusionata delle 2 pesanti sconfitte con Brescia e Bari. Che ha incassato 13 reti (peggior difesa del torneo) e segnato solo 6 gol (terzo attacco meno prolifico). “Ci pesa aver fatto male davanti ai nostri tifosi – ha sottolineato Vivarini – Non vediamo l’ora di renderli felici e festeggiare con la nel nostro stadio. In Serie B le squadre sono tutte molto forti. Quindi la differenza la fanno l’entusiasmo e la voglia di lottare. Bisogna ritrovare il feeling con i nostri tifosi, dovranno essere la nostra arma in più”.

Scoccata la scintilla

Partipilo esulta dopo lo 0-2 segnato a Cittadella

Il Frosinone a Cittadella ha trovato la famosa scintilla mancata fino a venerdì scorso. Ma ora non bisogna fermarsi: la rimonta passa per la sfida contro la Carrarese. “La squadra aveva bisogno di un episodio positivo per cercare di lavorare meglio – ha spiegato Vivarini – Finora eravamo molto delusi, sapevamo di aver effettuato delle prestazioni non all’altezza. Questa settimana abbiamo lavorato molto più serenamente e con un piglio diverso. Sarà importante dare continuità a questo momento”.

“La Carrarese è una compagine con grande aggressività – ha avvisato Vivarini – Sicuramente partirà molto forte pressando il portatore di palla e sono certo che si difenderà altrettanto bene. Per questo motivo dobbiamo essere molto concentrati per trovare gli spazi in mezzo al campo utili a fargli male”.

Calabro: “Più attenti ma senza cambiare gioco”

Il centrocampista Capezzi della Carrarese

La Carrarese ha avuto un impatto difficile sul campionato con 5 sconfitte, 1 vittoria ed 1 pari. In trasferta ha sempre perso (4 ko) con 10 gol subiti. Dopo 3 sconfitte di fila, la scorsa settimana è arrivato un buon pari con la Reggiana. Mostrati segnali di crescita. “Nell’ultima gara dovevamo registrare qualcosa – ha detto il tecnico Antonio Calabro – Troppi 12 gol subiti per una squadra che vuole salvarsi. E devo dire che ho ricevuto le risposte che volevo. Abbiamo rischiato poco costruendo diverse azioni pericolose. A Frosinone dobbiamo continuare su questa linea limitando ancora gli errori ma senza stravolgere la nostra idea di gioco”.

Calabro è fiducioso pur essendo consapevole delle difficoltà della partita. “Puntiamo a fare punti giocando con tanta attenzione e curando quegli aspetti che ci sono stati fatali – ha proseguito Calabro – Dobbiamo colpire il Frosinone nei suoi punti deboli che abbiamo studiato. E’ una squadra importante costruita per tornare in Serie A. Ha avuto difficoltà iniziali ma è reduce dalla vittoria a Cittadella dove non è facile per nessuno. L’allenatore Vivarini è molto bravo ed a Catanzaro ha fatto grandi cose. L’organico vanta elementi che l’anno scorso hanno militato in Serie A”.

Tre rientri

Darboe al rientro dopo la squalifica (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Vivarini ha perso il centravanti Tsadjout, operato al menisco, e Pecorino ancora in ripresa dopo la botta rimediata al ginocchio. Ma recupera 3 elementi: Darboe (dopo la squalifica), Biraschi e Ghedjemis, reduci da infortuni e problemi vari. Il tecnico abruzzese comunque dovrebbe ripresentare l’undici che ha battuto il Cittadella con l’unica novità di Ambrosino al posto di Tsadjout.

In porta Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Kalaj e Marchizza le 4 sentinelle. A centrocampo avanti con il trio Garritano. Cichella (ha festeggiato in queste ore il 19° compleanno e Gelli. A meno che Vivarini non voglia rilanciare Darboe. Partipilo e Distefano le punte esterne alle spalle di Ambrosino che sarà adattato da punta centrale. Un 4-3-2-1 che a Cittadella ha funzionato. I vari Biraschi, Ghedjemis e Darboe dovrebbero partire dalla panchina.

Out Hermannsson e Shpendi, pronto Falco

L’attaccante Falco ai tempi del Cagliari (Foto © Luigi Canu)

La Carrarese dovrebbe schierare una formazione con il 3-4-2-1. Tra i pali l’esperto Bleve. In difesa confermati Illanes ed Imperiale con Coppolaro che dovrebbe sostituire Hermannsson come ha già fatto la settimana scorsa dopo l’infortunio del centrale islandese. Sulle fasce Bouah e Ciccone viaggiano verso la conferma: in mezzo i candidati sembrano Capezzi e Schiavi.

Sulla trequarti potrebbe rientrare Panico al posto di Capello accanto a Cherubini. Terminale offensivo Finotto o Cerri. Probabile uno spezzone per l’attaccante Falco, punta di diamante del mercato dei toscani. Calabro punterà ad avere la rosa al 100 per cento dopo la sosta.