[PREPARTITA] Domenica alle 18 i giallazzurri a San Siro contro il Milan per riscattare il ko di Cagliari e sfatare il tabù rossonero. In palio punti pesanti in una sfida d'alta classifica anche se Alvini guarda solo alla salvezza

Alessandro Salines Lo sport come passione

È il palcoscenico giusto per ritrovare l’acuto e soprattutto evitare la seconda stecca di fila. Il Frosinone vuole tornare a stupire proprio alla Scala del calcio, uno degli stadi più prestigiosi del mondo, dove ben 800 tifosi ciociari occuperanno il loggione per applaudire Monterisi e compagni.

Archiviata la sosta e smaltite le tossine del ko di Cagliari, il Frosinone sfiderà domenica alle 18 il Milan in una inaspettata gara d’alta classifica: rossoneri quarti a 24, giallazzurri sesti a 20. Le parole di Schmid regalano fiducia: “Gara diversa rispetto a Cagliari, il Milan cercherà di imporre il proprio gioco e ciò potrebbe esaltare le nostre caratteristiche. Con le big diamo il meglio”.

Tabù-Milan

Vincendo le ultime 2 con Inter e Genoa, i rossoneri si sono rialzati dopo l’unica sconfitta in campionato contro il Bologna di fine ottobre. Ad Amorim serve il tris contro una delle rivelazioni del torneo per alimentare le ambizioni scudetto. I ciociari sperano di continuare a sognare in grande e vogliono tornare a vincere anche per sfatare il tabù-Milan mai battuto. Sono 3 i precedenti ufficiali a Milano tra le due squadre, tutti in Serie A: 2 vittorie rossonere (ultima 3-1, Serie A 2023/24) e 1 pareggio (3-3, Serie A 2015/16). In generale sono stati 6 i confronti con 4 successi delk Milan e 2 pareggi.

L’iconica immagine di Gori in occasione del 3-3 tra Milan-Frosinone del 1 maggio 2016

Dati contrastanti del Milan in casa. E’ reduce da 4 vittorie in 5 gare interne in campionato: l’unica sconfitta in Milan-Bologna 2-4 del 28 ottobre. Ma considerando l’Europa League, i rossoneri hanno incassato 3 sconfitte nelle ultime 6 gare tra le mura amiche ufficiali: contro il Bologna in A, Benfica e Ferencvaros in Europa League.

Frosinone a quota 20 punti dopo 11 giornate: nell’era dei 3 punti a vittoria (dal 1994/95) è la 7° migliore neopromossa nella storia della Serie A. Meglio solo Chievo 23 (2001/02), Fiorentina 22 (1994/95), Atalanta 22 (2000/01), Verona 22 (2013/14), Juventus 21 (2007/08) e Atalanta 21 (2011/12).

Il Milan vanta la maggiore conversione tiri in gol (18.5 %). Solo il Lecce (38) intercetta più palloni a partita del Frosinone (36,3) che ha la seconda percentuale di tiri a partita (19,3) dietro l’Inter (20,6). La squadra di Amorim è la terza della Serie A come possesso palla (58,3 %) dietro Como (60.7 %) ed Inter (59.8 %). Tra Ruben Amorim e Massimiliano Alvini primo incontro ufficiale.

Idee, identità e incognità nazionali

Max Alvini non si è nascosto nella rotta d’avvicinamento alla sfida di San Siro. Il tecnico, premiato con la Panchina d’Oro e al Gran Galà del calcio, ha sottolineato come il Frosinone dovrà affrontare il Milan. Puntando su idee, identità e la consapevolezza di un’avversaria forte. “E’ una sfida che vai a giocare contro una grande squadra – ha commentato Alvini – Noi dobbiamo essere il Frosinone, cercare di mettere in campo quelle che sono le nostre idee e la nostra identità. Ne siamo consapevoli ed è quello che ci aspetta”.

Massimiliano Alvini con la Panchina d’Oro

Il tecnico non abbassa la tensione e ammonisce la squadra. Per lui esiste solo l’obiettivo-salvezza. “È gratificante la nostra classifica però bisogna continuare a spingere, devi essere bravo a determinare, a fare la partita consapevole di tutte le difficoltà”, ha proseguito Alvini che mette in guardia sull’incognita-nazionali. “Poi sia noi che il Milan abbiamo avuto tanti giocatori in Nazionale (il Frosinone 11, i rossoneri 13 ndr) che sono tornati negli ultimi giorni. Dobbiamo essere anche bravi a gestire questa situazione”.

Le scelte di Max

Il terzino sinistro Terzic

Assenti Grillitsch e Raimondo, Alvini ha convocato 24 elementi e dovrebbe riproporre la formazione delle ultime uscite con la novità di Terzic al posto dello squalificato Bracaglia sulla fascia sinistra della difesa. Il serbo ha recuperato dopo i problemi fisici che gli hanno impedito di rispondere alla convocazione della nazionale. Per l’ex Salisburgo sarebbe la seconda partita dall’inizio in 6 presenze condite da 1 gol.

Poi i soliti noti a partire dal portiere Palmisani. Detto di Terzic, in difesa giostreranno Oyono, Calvani, uno tra Monterisi e Cittadini. A centrocampo Masini e Calò dietro i trequartisti Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Centravanti Birligea, a segno con la Romania

Amorim: “Il Frosinone può farci male”

A sinistra l’esterno rossonero Musah

“Dobbiamo essere molto concentrati perché queste squadre possono farci del male, mi aspetto una partita difficile ma anche la nostra idea calcistica può mettere in difficoltà gli avversari”. Il tecnico del Milan Ruben Amorim usa parole di grande rispetto nei confronti del Frosinone durante la conferenza stampa della vigilia alla presenza del patron Gerry Cardinale.

“E’ una bella squadra da vedere, fa della velocità un’arma importante del suo calcio – ha osservato Amorim – Noi siamo la seconda squadra del campionato per numero di sprint, credo che abbiamo le armi a disposizione per contrastare la loro velocità. Sono molto bravi nelle situazioni di uno contro uno sulla fascia, quando guardi le loro partite è difficile capire il loro stile di gioco, ma c’è una certa logica. Sicuramente ci sono superiori per quanto riguarda gli ultimi 30 metri, hanno uno stile diverso dal nostro, sono più diretti soprattutto quando riconquistano il possesso palla. Sarà molto importante per noi quando avremo il possesso riflettere e pensare a cosa dovremo fare in caso di perdita del pallone”.

Pulisic in azione (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Pavlovic sarà convocato ma non partirà dall’inizio nel 4-2-3-1 che disegnerà Amorim. Ok Maignan che difenderà i pali dietro ad una linea difensiva composta da Gila, De Winter, Diawara e Musah. In mediana la classe di Modric e la potenza di Rabiot. Sulla trequarti qualità e velocità con Moreira, Pulisic e Cissè. Terminale offensitvo Ramos. «Sarebbe utile avere un’opzione in più per dare una mano a Ramos e a Camarda in attacco – ha chiosato Amorim – Ma bisogna analizzare bene i dati: siamo una squadra che ha giocato poco negli ultimi trenta metri. Quindi siamo noi che non mettiamo Ramos nelle migliori condizioni per segnare. Siamo in debito: lui aiuta molto la squadra; mentre la squadra aiuta poco lui. Contro il Genoa abbiamo segnato anche grazie al suo lavoro. Sono io che ora devo trovare il modo di aumentare la nostra pericolosità”.