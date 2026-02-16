Frosinone, la vittoria della concretezza

I numeri della sfida contro lo Spezia fotografano una squadra che ha dimostrato un'assoluta consapevolezza dei propri mezzi ed una maggiore qualità. Poi intensità offensiva, migliore occupazione dell'area ed efficacia sotto porta

Matteo Sansoni Le storie dietro ai numeri

Il Frosinone di Alvini chiude il mini-ciclo di tre partite in sette giorni con una vittoria, la seconda consecutiva, offrendo una convincente contro uno Spezia decisamente non all’altezza per poter impensierire Palmisani e compagni. Sei punti nel giro di quattro giorni, tutti ottenuti in trasferta e contro squadre invischiate nella lotta salvezza e, quindi, alla ricerca di punti, con un bottino di cinque gol fatti e uno solo subito. Insomma, se i tifosi si aspettavano una risposta dalla squadra dopo la dolorosa sconfitta contro il Venezia allo Stirpe, l’hanno decisamente ottenuta, con una squadra che, ancora una volta, ha dimostrato consapevolezza dei propri mezzi.

Monologo Frosinone anche nei numeri

Il Frosinone costruisce il successo con numeri che fotografano una superiorità concreta più che scenografica: 51% di possesso contro il 49% dello Spezia, ma soprattutto 11 conclusioni totali a 4, con 5 tiri nello specchio contro le 2 dei padroni di casa. È qui che si legge la differenza: maggiore presenza nell’ultimo terzo di campo e capacità di trasformare la pressione in occasioni pulite.

Max Alvini

Il dato dei calci d’angolo, 9 a 2 per i ciociari, certifica un predominio territoriale costante, con una squadra capace di schiacciare l’avversario negli ultimi sedici metri e costringerlo a difendere basso. Parità nei falli (14 per parte) e nei fuorigioco (1-1), ma diversa qualità nella gestione delle situazioni: lo Spezia incassa 4 ammonizioni contro le 2 degli uomini di Alvini, segnale di rincorse e interventi in ritardo per arginare le transizioni giallazzurre.

Insomma, una gara equilibrata nel palleggio, ma decisa dalla maggiore intensità offensiva, dalla migliore occupazione dell’area, dall’efficacia sotto porta del Frosinone e anche da un pizzico di fortuna, con i due rigori assegnati sul campo da un insufficiente Dionisi e tolti, giustamente, post-intervento del Var.

Primo clean sheet in trasferta del 2026 per Palmisani

Protagonista, in negativo, della doppia situazione legata ai potenziali rigori è A. Oyono, che si riprende la titolarità dopo l’ottima prestazione del gemello contro l’Avellino. Un rientro in campo fatto, ancora una volta, da troppi alti e bassi, con i due episodi-Var che testimoniano una condizione non perfetta per il terzino gambiano.

Il portiere Palmisani (Foto © Mario Salati)

Nota lieta per Palmisani. Poco stimolato dalle poche conclusioni dell’attacco ligure, ma sempre concentrato e padrone assoluto dei palloni vaganti in area. Il portiere giallazzurro interrompe, quindi, il lungo digiuno da clean sheet esterni, che durava addirittura dalla fine di novembre, in occasione della vittoria di misura in casa della Reggiana. Al centro della difesa altra ottima prestazione della coppia Calvani-Cittadini, con quest’ultimo che vince il duello fisico con la contraerea offensiva avversaria, prima di uscire malconcio per un problema muscolare, di cui capiremo l’entità nei prossimi giorni.

Superiorità territoriale per il centrocampo ciociaro

Nel cuore del rettangolo verde, la superiorità dei giallazzurri è stata evidente, trascinata da un Giacomo Calò in versione metronomo totale. L’ex Cosenza ha chiuso il match con una precisione nei passaggi superiore all’85%, confermandosi il leader tecnico della squadra prima di lasciare il posto a Kone al 73′.

Kone è rientrato dopo 4 turni di squalifica (Foto © Mario Salati)

Accanto a lui, Cichella ha garantito equilibrio e inserimenti, la sua heatmap testimonia una copertura del campo impressionante, con il primato di palloni recuperati nella mediana ospite. Pesa sul bilancio finale l’errore del potenziale zero-tre, con il tiro in inserimento che finisce clamorosamente largo, maturando un’expected goals dello 0,61.

Koutsoupias ha agito da equilibratore tattico, lavorando nell’ombra con un’efficacia preziosa: suo il cross tagliato all’86’ che per poco non valeva il tris. L’ingresso di Kone nel finale ha aggiunto muscoli e dinamismo necessari per congelare il possesso. Nonostante l’ammonizione rimediata all’87’ per un fallo tattico su Adamo, l’ivoriano ha registrato il 100% di successo nei contrasti nei venti minuti disputati, chiudendo ogni varco residuo alle velleità liguri. Un piccolissimo passo per il centrocampista ex Como e Torino, che deve assolutamente ritrovare la forma migliore, mentale e fisica.

Kvernadze-Ghedjemis, coppia che fa sognare i tifosi

I due esterni ciociari si dividono il premio di MVP di giornata, con un gol e un assist a testa. Il georgiano, oltre al gol del vantaggio al 37′ (una conclusione chirurgica su azione manovrata), ha creato tre occasioni da rete, colpito un palo e completato quattro dribbling, risultando imprendibile per la difesa degli aquilotti.

Raimondo in azione (Foto © Mario Salati)

Altrettanto letale Ghedjemis, che al 55′ ha gelato il Picco firmando lo 0-2 con un diagonale preciso, lanciato in contropiede dallo stesso Kvernadze; per lui anche il primato di tocchi nell’area avversaria (8). Completa il tridente Raimondo, sfortunato e mal servito dai compagni. L’attaccante ciociaro ha provato a ritagliarsi il suo spazio, abbassandosi e lavorando per i compagni, peccando però di precisione e lucidità, vedendosi anche annullare dal VAR un gol al 62′ per una posizione irregolare millimetrica.

Al suo posto, ottimo l’ingresso in campo di Zilli, entrato con un piglio autoritario. È sua la conclusione più pericolosa in porta, ad eccezione dei gol, quando all’85’ impegna severamente Radunovic con un bolide dai venti metri che costringe il portiere agli straordinari.

Nell’anticipo di venerdì si torna allo “Stirpe”

I giallazzurri dopo il secondo gol di Ghedjemis

Dopo le due trasferte consecutive, che confermano il Frosinone in testa alla speciale classifica delle partite esterne con 29 punti ottenuti sui 42 disponibili, si tornerà finalmente allo “Stirpe”. Per l’occasione, gli uomini di Alvini scenderanno in campo nell’anticipo di venerdì sera contro l’Empoli, un caso raro in tutta la stagione, con appena un precedente, il pareggio di settembre contro il Sudtirol.

Una vittoria significherebbe tornare al primo posto, almeno per una notte e metterebbe ulteriore pressione a Venezia, Monza e Palermo, tutte vincenti nella giornata appena conclusa e impegnate rispettivamente contro il Pescara, la Carrarese e il Sudtirol.