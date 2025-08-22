Frosinone, l’abbraccio dei tifosi per esorcizzare il pathos dell’esordio

[FIDUCIA] La squadra di Alvini s'avvicina al match di domenica contro l'Avellino dopo il pieno d'entusiasmo durante la presentazione allo stadio "Stirpe". In Serie B i ciociari non perdono al debutto da 3 campionati ma in generale hanno vinto la prima gara soltanto 1 volta negli ultimi 7 anni. "Fondamentale partire col piede giusto", ha detto Stirpe. Gli irpini mai vittoriosi in Ciociaria nel torneo cadetto

Tutto sull’esordio con l’Avellino dopo il bagno di folla, i cori, i balli e l’abbraccio con la tifoseria. L’happenning allo “Stirpe” è stato riuscitissimo. Una felice intuizione della società che ha voluto rinsaldare il legame con i sostenitori presentando le squadre e gli staff allo stadio in una serata di festa e passione. Creare empatia ed identità secondo la filosofia del presidente Maurizio Stirpe. Ma ora il focus è ovviamente sulla partita di domenica sera, molto sentita come ogni debutto e sicuramente difficile per tanti motivi (valore dell’Avellino in primis).

Tra l’altro il Frosinone ha spesso faticato all’esordio pure se in Serie B non perde la “prima” da 3 campionati. Le parole del presidente Maurizio Stirpe però non sono state casuali. “Sarà importante partire subito bene, col piede giusto – ha detto Stirpe durante la presentazione dell’altra sera – Non vogliamo soffrire come lo scorso anno e di conseguenza è fondamentale iniziare col piede giusto”.

Sarà il terzo esordio interno di fila ma non pensate che il fattore campo possa bastare a fare la differenza. Da una parte il Frosinone non ha perso la gara d’esordio in Serie B nelle ultime 3 partecipazioni (1V, 2N) e potrebbe restare imbattuto per 4 tornei di fila. Dall’altra però nelle ultime 7 stagioni tra Serie A e B la squadra giallazzurra ha vinto solo una volta alla prima giornata racimolando appena 5 punti. Dunque Alvini ha l’occasione per allungare la striscia positiva e magari conquistare una vittoria che manca dal 2022-2023 quando il Frosinone di Grosso aveva infranto una sorta di tabù dopo 5 anni di digiuno.

Debutti che tradizionalmente non sono stati facili. La scorsa stagione sempre allo “Stirpe” un pareggio 2-2 contro la Sampdoria. L’anno prima in Serie A la sconfitta interna col Napoli. L’ultima vittoria come detto ad agosto 2022 a Modena che ha interrotto una serie di esordi senza i 3 punti (1 pareggio col Parma e 3 sconfitte consecutive con Atalanta, Pordenone ed Empoli). Un successo in 7 campionati è il bilancio piuttosto magro a conferma di una specie d’allergia per le “prime”.

Oltre la statistica, la vittoria con l’Avellino regalerebbe continuità dopo il successo a Monza e fiducia alla squadra. E soprattutto alimenterebbe l’entusiasmo mostrato dalla tifoseria l’altra sera allo stadio. “Nessuna illusione o promessa ma garantisco tanto lavoro e grande impegno – ha sottolineato Massimiliano Alvini – Vogliamo meritare il tifo, gli applausi e la maglia che indossiamo. Questo è importante”.

Debutto vincente e promozione

Una curiosità che ingolosirà i tifosi che sono legittimati a sognare. Gli ultimi successi all’esordio hanno fatto da preludio alla promozione. Sia nel 2017-2018 che nel 2022-2023 il Frosinone ha vinto il campionato conquistando la Serie A. Precedenti beneauguranti. Nel 2017-2018 era un Frosinone grandi firme che puntava alla promozione dopo la delusione dell’eliminazione in semifinale playoff contro il Carpi.

Traguardo tagliato grazie al successo nella finale contro il Palermo. Discorso diverso nel 2022-2023: il Frosinone di Grosso, pur essendo una squadra competitiva, non aveva come obiettivo la Serie A ed invece fu un vero trionfo con tanto di primo posto.

Gli altri numeri di Frosinone-Avellino

L’Avellino ritroverà la Serie B a distanza di 7 anni: nel 2018 infatti non è stata iscritto ed è dovuta ripartire dalla Serie D. Negli ultimi 5 campionati cadetti, la formazione irpina ha vinto 3 volte la prima gara stagionale, con 1 pareggio e 1 sconfitta. Venti i precedenti tra Frosinone ed Avellino tra Serie B, C e Coppa Italia. Sei successi del Frosinone, 7 dell’Avellino e 7 pareggi. Tredici gol fatti dai ciociari, 18 dagli irpini, Castaldo è il capocannoniere della sfida con 5 reti, seguito da Lodi e D. Ciofani con 3.

Il Frosinone comunque ha tenuto la porta inviolata in 6 delle 10 gare di Serie B contro l’Avellino, inclusa la più recente, del 17 aprile 2018. Canarini imbattuti nelle 5 partite interne (2 vittorie, 3 pareggi) contro l’Avellino; soltanto contro Spezia (7) e Pescara (6) i ciociari hanno disputato più match interni senza mai perdere.