Frosinone, lezione di calcio al Cesena e gran balzo in vetta

[LA PARTITA] Vittoria netta dei giallazzurri nella sfida ad alta quota e Modena scavalcato in testa in attesa della gara di mercoledì sera a Carrara. Decidono la doppietta di Raimondo e la rete di Ghedjemis. Gol della bandiera di Ciervo. Espulso Kvernadze

Alessandro Salines Lo sport come passione

TABELLINO

FROSINONE-CESENA 3-1

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI Raimondo (F) al 2’ e al 7′, Ghedjemis (F) all’11’, al 31′ Ciervo (C) s.t.

FROSINONE (4-3-3)

Palmisani 6,5; Oyono A. 6,5, Calvani 6,5, Monterisi 7, Bracaglia 7; Caló 7, Kone 7 (dal 49′ s.t. Ndow s.v.), Koutsoupias 6,5 (dal 28′ s.t. Zilli s.v.); Ghedjemis 7 (dal 21′ s.t. Cichella 6), Raimondo 7,5 (dal 21′ s.t. Vergani 6), Kvernadze 5

PANCHINA Lolic, Pisseri, J. Gelli, Grosso, J. Oyono, Raychev, Masciangelo, Dixon

ALLENATORE Alvini 7

CESENA (3-5-2)

Klinsmann 7; Ciofi 5,5 (dal 12′ s.t. Olivieri 6), Zaro 6, Mangraviti 5,5; Ciervo 6,5, Bisoli 6 (dal 21′ s.t. Frabotta 5), Castagnetti 5,5, Bastoni 5,5 (dal 21′ s.t. Berti 5,5), Adamo 5; Blesa 6 (dal 25′ s.t. Shpendi 5), Diao 5,5 (dal 12′ s.t. Magni 5,5)

PANCHINA Siano, Amoran, Guidi, Piacentini, Celia, Arrigoni, Francesconi

ALLENATORE Mignani 5

ARBITRO Pezzuto di Lecce 6

ASSISTENTI Mohtar 6-Pistarelli 6

ESPULSI Kvernadze (F) al 17’ s.t. per gioco scorretto

AMMONITI Adamo (C) per gioco scorretto; Palmisani (F) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 3.451, incasso di 26.154 euro; abbonati 6.482, quota di 65.351,36 euro. Tiri in porta 7 (con due pali)-2. Tiri fuori 5-6. In fuorigioco 0-0. Angoli 7-3. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’

Gioca, diverte e si diverte, vince e convince, e si prende la vetta almeno per una notte aspettando la gara di mercoledì sera del Modena a Carrara. Il Frosinone ha incendiato d’entusiasmo lo “Stirpe” come capitava in passato: nella sfida ad alta quota battuto nettamente il Cesena. Grande entusiasmo tra i 10 mila tifosi presenti allo stadio che sognano ad occhi aperti. Alvini giustamente ha frenato: “Abbiamo vinto meritatamente, siamo stati bravi sotto tutti i punti di vista – ha detto – Ottimo il percorso effettuato, i punti conquistati sono tutti meritati. Ma la classifica non la guardo, dobbiamo pensare solo a migliorare”.

Ancora imbattuto, il Frosinone ha portato a i 10 risultati utili di fila in casa. Un successo che vale ancora di più: il Cesena aveva finora sempre vinto in trasferta ed era reduce da 6 successi di fila lontane dal “Manuzzi“. Per Mignani prima sconfitta dopo un ottimo avvio stagionale fatto di punti (11) e prestazioni sopra le righe.

ANALISI E MOMENTI CHIAVE

Koutsoupias e Kvernadze abili ed arruolati

Massimiliano Alvini

Out anche il difensore Cittadini (affaticamento muscolare) che è si è aggiunto alla lunga lista degli assenti (10). Ma Alvini ha potuto tirare un sospiro di sollievo, recuperando Koutsoupias, pilastro del centrocampo ed autore di 2 gol ed altrettanti assist, e l’attaccante esterno Kvernadze. Il tecnico ha adottato un mini-turnover: rispetto alla gara di Mantova 3 cambi.

Dentro Kone, Raimondo e Kvernadze. Un 4-3-3 che si è trasformato in un 4-2-3-1 quando sulla trequarti si è affacciato Kone. Riepilogando, stessa difesa con Palmisani in porta, A. Oyono, Calvani, Monterisi e Bracaglia. A centrocampo Koutsoupias e l’ex Calò con Kone a ballare tra la mediana e la trequarti. In attacco Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze.

Le squadre schierate

Anche Mignani ha ruotato 3 elementi: fuori Francesconi, Berti e soprattutto il bomber Shpendi. Al loro posto in campo Bisoli, Bastoni e Diao. Pure il tecnico romagnolo non ha toccato la difesa con Ciofi, Zaro e Mangraviti confermatissimi. Stesso discorso per le fasce presidiate ancora una volta dall’ex Ciervo ed Adamo. In definitiva un 3-5-2 con Bisoli, Castagnetti e Bastoni in mezzo al campo. Coppia d’attacco Blesa e Diao.

Klinsmann paratutto

Kvernadze affrontato da Bisoli

Il Frosinone è partito forte cercando di mettere alle corde gli avversari. Piano-partita tutto sommato riuscito anche se il Cesena non ha mai rinunciato al contropiede con Blesa e Diao temibili ma leziosi e l’ex Ciervo intraprendente sulla corsia destra. La squadra di Alvini ha provato la manovra avvolgente con la spinta sulle fasce di Kvernadze e Ghedjemis; Kone nella doppia veste di centrocampista e trequartista. Sempre nel vivo del gioco Calò e Koutsoupias in un centrocampo ricco di qualità con Bisoli, Castagnetti e Bastoni dall’altra parte della barricata.

Calò contrasta Blesa

Ma il vero protagonista del primo tempo è stato il portiere Klinsmann, figlio dell’indimenticato Jurgen, bomber della Germania. Il tedesco ha compiuto interventi decisivi (Kvernadze due volte e Raimondo). Addirittura prodigioso al 19′ quando ha deviato sul palo la conclusione ravvicinata di Monterisi. Anche Palmisani comunque si è guadagnato la pagnotta parando nel finale un rigore in movimento di Ciervo ben servito dalla sponda di Diao.

Raimondo e Ghedjemis griffano il successo

Se nel primo tempo il grande protagonista è stato il portiere Klinsmann, nel secondo è salito alla ribalta Raimondo. Il centravanti, dopo 2′, ha sbloccato il risultato: tocco sottomisura dopo una punizione di Calò deviata da Bisoli. Prima rete in giallazzurro. Dopo 5′ è arrivata la doppietta di Raimondo con un colpo di testa su corner di Calò e deviato da Adamo. Il Cesena ha sbandato anche se Castagnetti avrebbe potuto riaprire i giochi: tiro in curva.

Ghedjemis in azione

Il Frosinone comunque ha continuato a spingere ed all’11’ ha centrato il tris: contropiede di Kone, apertura per Ghedjemis e palla in rete ancora deviata da Adamo. Per Fares secondo gol di fila. A quel punto il Frosinone ha provato a complicarsi la vita con l’espulsione al 17′ di Kvernadze. I romagnoli hanno avuto una scossa e si sono gettati all’assalto della metà campo ciociara. Forcing fumoso a parte il gol della bandiera di Ciervo al 31′. Allo scadere il Frosinone ha sfiorato il poker: palo di Bracaglia in contropiede.