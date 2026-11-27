[PREPARTITA] Dopo due ko consecutivi, i giallazzurri si affidano alla forza del proprio pubblico e a un campo diventato un fortino: 5 vittorie interne di fila, 15 punti sui 20 complessivi e 16 gol segnati. Una vittoria potrebbe scavare un solco importante sulla zona retrocessione

Alessandro Salines Lo sport come passione

La “magia” dello “Stirpe” per ritrovare l’incantesimo spezzato tra le gare di Cagliari e San Siro col Milan. D’altronde i numeri parlano chiaro: il Frosinone ha costruito il suo bel campionato tra le mura amiche con 15 conquistati sui 20 totali e 5 vittorie di fila dopo il ko alla prima giornata contro la Juve. Sabato pomeriggio dunque i giallazzurri sperano di battere il Parma, centrare il sesto successo interno consecutivo e tornare a marciare forte. Volando bassi, in chiave-salvezza il Frosinone con i 3 punti si porterebbe a +15 dal Parma che attualmente occupa il terz’ultimo posto insieme al Sassuolo e quindi dalla zona retrocessione.

La carica di Oyono

Le parole del terzino gabonese sono emblematiche sull’importanza della partita. “Siamo assolutamente consapevoli di quanto sia delicata la gara, noi vogliamo sempre vincere e questi sono incontri che valgono più di altri – ha osservato Oyono – Dopo due sconfitte consecutive bisogna tornare a vincere perché ci permetterebbe di prendere un bel vantaggio su una diretta concorrente. Siamo partiti benissimo ma dovevamo aspettarci un momento più complicato. Stiamo bene e siamo pronti, non vedo la squadra in difficoltà da un punto di vista mentale”.

Oyono in azione (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Tornare a giocare allo Stirpe potrebbe essere un fattore in più per i ciocari: “A me piace moltissimo giocare in casa, perché sul nostro campo abbiamo ancora più voglia di vincere e proveremo a farlo nuovamente già contro il Parma“, ha osservato Oyono che mostra fiducia nei confronti di Bobcek che dovrebbe esordire dal 1′. “Come Raimondo, Bobcek può giocare in profondità ma è anche molto presente in area. Ho fiducia nelle sue qualità e spero che abbia ben capito i movimenti”.

Precedenti e curiosità

Sono 5 i precedenti ufficiali a Frosinone tra le due squadre: 2 vittorie ciociare (ultima 3-2, Serie A 2018/19), 1 pareggio (2-2, Serie B 2021/22) e 2 successi emiliani (ultimo 3-4, Serie B 2022/23). Entrambe le squadre hanno sempre segnato: 11 gol per parte. Frosinone e Parma arrivano da 2 sconfitte consecutive. I ciociari le hanno subite in trasferta (1-0 a Cagliari, 5-1 in casa del Milan); gli emiliani davanti al proprio pubblico (1-2 con il Bologna, 1-5 con la Roma).

Max Alvini (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Come detto la squadra di Alvini ha raccolto 15 dei suoi 20 punti in casa. I ciociari hanno vinto le ultime 5 gare interne (Venezia, Como, Sassuolo, Lecce e Torino), dopo lo 0-1 con la Juventus alla 1ª giornata. Frosinone a quota 16 gol allo “Stirpe”: solo Inter (19), Milan (18) e Roma (17) hanno segnato di più. Per i ciociari record di reti nei primi tempi: 15 come la Roma. Il Parma è quella che segna di meno: 2 al pari del Venezia.

Gli emiliani sono reduci da 1 vittoria nelle ultime 7 giornate (0-3 a Bergamo, 2 novembre): nel periodo anche 1 pareggio e 5 sconfitte. Hanno perso 4 delle 5 trasferte con 5 gol fatti e 9 subiti: l’unico successo esterno è lo 0-3 in casa dell’Atalanta alla 10ª giornata. Quattro dei 10 gol del Parma sono stati segnati da giocatori subentrati: è la squadra con la percentuale più alta di gol dalla panchina in Serie A. Il tecnico Alberto Gilardino siede sulla panchina del Parma dalla 6ª giornata (ha sostituito Cuesta): in 7 gare ha raccolto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Alvini-Gilardino, sfida inedita

Joel Schingtienne e Giorgi Kvernadze (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Tra Massimiliano Alvini e Alberto Gilardino 1° incontro ufficiale: Alvini, alla 31ª panchina nel massimo campionato, non ha mai affrontato il Parma in Serie A; Gilardino da allenatore non ha mai battuto il Frosinone in Serie A (1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Frosinone ha 4 giocatori con almeno 25 tiri in (Kvernadze 38, Ghedjemis 33, Raimondo 30, Calò 27): nessun’altra squadra di Serie A ne ha più di 2. Masini a segno contro il Milan: 1ª rete stagionale per il centrocampista del Frosinone e 2° assoluta in Serie A. Unico precedente il 17/01/25 in maglia Genoa (Roma-Genoa 3-1).

Due novità per Alvini

Rispetto alla gara col Milan, il tecnico di Fucecchio recupera Bracaglia dopo la squalifica. Senza Raimondo e Birligea (infortunati), al centro dell’attacco dovrebbe esordire dal 1′ lo slovacco Bobcek che finora è stato utilizzato col contagocce (65′ in 3 apparizioni).

Bracaglia pronto al rientro (Foto © Mario Salati)

Il centravanti, capocannoniere la scorsa stagione in Polonia con 20 gol in 30 gare, è arrivato in Ciociaria con grandi attese e un investimento record di 13 milioni. Ma finora ha faticato ad inserirsi anche perché ha dovuto recuperare la migliore condizione fisica dopo l’intervento di pulizia al ginocchio effettuato in estate.

Alvini dovrebbe tornare al 4-2-3-1 con Oyono, Calvani, Monterisi e appunto a Bracaglia a comporre la linea difensiva davanti a Palmisani. A centrocampo Calò e Masini dietro la batteria di mezzepunte formata da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze. Terminale offensivo Bobcek.

Maglia celebrativa

La partita avrà anche un significato particolare per la storia della società giallazzurra. Il Frosinone scenderà in campo con una maglia speciale, realizzata per celebrare il ventennale della prima, storica promozione in Serie B nel 2006. La casacca è stata presentata nel corso di un evento al quale hanno partecipato squadra, staff tecnico e dirigenza. Nel corso della serata è stato trasmesso anche un docufilm sulla stagione scorsa culminata con il ritorno in Serie A.

Maurizio Stirpe (Foto © Mario Salati)

“All’epoca quella promozione ha costituito il punto di arrivo e partenza di un nuovo ciclo – ha sottolineato il presidente Maurizio Stirpe – Partivamo dalla C2, molto in fretta siamo riusciti a colmare il gap e ad arrivare per la prima volta in Serie B, e da lì è cominciata tutta un’altra storia”. Vent’anni dopo, quella promozione resta una pietra miliare nella storia del Frosinone. E sabato, contro il Parma, la squadra avrà un motivo in più per cercare una vittoria che possa rilanciare il proprio cammino.

Gilardino: “Prova di maturità”

Recupera Diego Carlos e rientra Ndiaye dalla squalifica. Non ci saranno, invece, Drobnic e Romero). Gilardino è conscio delle insidie della partita. “Sappiamo che squadra affronteremo: il Frosinone ha fatto un avvio di stagione positivo sotto il punto di vista del gioco, dei risultati e dell’intraprendenza – ha precisato il mister dei ducali – Lavora uomo contro uomo a tutto campo e pressa in modo feroce. Ci dovremo difendere in blocco medio-basso e anche essere propositivi con coraggio con la palla. Dovremo essere efficaci e concreti”.

Alberto Gilardino, tecnico del Parma

Ma il Parma, al netto della pesante “manita” incassata dalla Roma, appare in miglioramento. “La squadra sta bene, è in crescita fisica: lo vedo dagli atteggiamenti e dagli allenamenti e ce lo dobbiamo portare dietro. Sarà una gara di duelli e agonismo intenso: dovremo saperci stare. Sarà una bella prova di maturità da parte di tutti”, ha chiosato Gilardino.

Al netto di qualche dubbio, Gilardino dovrebbe schierare una formazione col 3-5-2. Tra i pali Daffara, trio di sentinelle con Ndjaye, Troilo e Delprato. A centrocampo l’ex Valeri ed uno tra Britschgi e Cremaschi presidieranno le fasce. In cabina di regia Nicolussi Caviglia è favorito su Sierro; mezzali Keita e Fabbian. Coppia d’attacco Elphege e Lontani in vantaggio su Tourè.