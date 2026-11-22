[LA PARTITA] Seconda sconfitta di fila della squadra di Alvini: non bastano coraggio e generosità per fermare i rossoneri alla terza vittoria consecutiva e di nuovo quarti. La maggiore qualità e i contropiedi micidiali del Diavolo fanno la differenza. Nel primo tempo autorete di Calvani, raddoppio di Ramos e gol di Masini. Nel secondo tempo la formazione di Amorim dilaga con Jashari, Cisse e Pulisic

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TABELLINO

MILAN-FROSINONE 5-1

PRIMO TEMPO 2-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (26’ st Pavlovic), Bartesaghi (1’ st Jashari); Modric, Musah (26’ st Estupinian); Moreira, Rabiot, Pulisic (36’ st Hutchinson); Ramos (6’ st Cisse).

A disposizione: Pittarella, Torriani, Comotto, F. Terracciano, Camarda.

Allenatore: Amorim

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; Monterisi, Calvani, Cittadini (1’ st Amey); Oyono, Calò (31’ st El Azzouzi), Masini, Tchato (17’ st Terzic); Schmid (29’ st Zerbin); Kvernadze (17’ st Birligea), Ghedjemis.

A disposizione: Pisseri, Desplanches Cichella, Akpoguma, Fini, Hasa, Fayed, Bobcek

Allenatore: Alvini.

Arbitro: sig. Luca Pairetto di Nichelino (To); assistenti: sigg. Domenico Palermo di Bari e Paolo Laudato di Taranto; IV Uomo: sig. Daniele Chiffi di Padova; Var: sig. Ivano Pezzuto di Lecce; Avar: sig. Alessandro Prontera di Bologna.

Marcatori: 4’ pt Calvani (M. aut), 19’ pt Ramos (M), 25’ pt Masini (F), 3’ st Jashari (M), 16’ st Cisse (M), 23’ st Pulisic (M)

Note: spettatori: 76.585 (800 tifosi del Frosinone); angoli: 8-2 per il Frosinone; ammoniti: 34’ pt Cittadini (F), 40’ pt Calò (F), 21’ st Oyono (F), 41’ st Cisse (M); recuperi: 1’ pt; 2’ st

Arriveranno momenti negativi, dicono solitamente gli addetti ai lavori nel calcio ad ogni inizio stagione. Perché nell’arco di un campionato bisogna essere temprati a tutto, ai momenti belli e a quelli meno. Per il Frosinone la serata al ‘Meazza’ contro il Milan, più che momento negativo probabilmente è stato un vero e proprio incubo. La squadra di Alvini torna a casa con un 5-1 del quale, per prima cosa, sarà fondamentale farne tesoro anche in primo luogo nell’atteggiamento. Anche per una questione di immagine.

E rapidamente, visto che tra sette giorni al ‘Benito Stirpe’ ci sarà il Parma. I giallazzurri incassano una ‘manita’ di gol tutti simili tra loro: palla nel vuoto dentro la propria metà campo, corsa quasi del tutto incontrastata delle maglie rossonere nella prateria, una o due maglie gialle a rincorrere e pallone alle spalle di Palmisani. Si può e si deve fare meglio. Anche se di fronte c’è un Milan stellare. Anche se la classifica lascia Monterisi & soci al settimo posto, a + 13 dalla zona retrocessione. E anche se Roma (5-1 al Parma), Lazio (3-0 al Lecce), Genoa (2-0 al Sassuolo), Juventus (4-0 al Venezia) e parzialmente il Bologna (1-1 con l’Udinese) non hanno fatto muovere la zona bassa della classifica.

Diavolo scontato, Frosinone-revolution

Amorim deve fare a meno di Loftus-Cheek, Chukwueze, Gabbia, Tomori, Saelemaekers e Terracciano P. Ma la coperta è comunque ampia. In porta c’è Maignan che ha fugato tutti i dubbi. Difesa a quattro con l’ex laziale Gila sulla corsia di destra, Bartesaghi a sinistra e la coppia De Winter-Diawara al centro. In mezzo al campo Modric e Musah dettano i tempi, Moreira, Rabiot e Pulisic agiscono alle spalle di Ramos.

La grinta di mister Max Alvini (Foto: Piero Cruciatti © AFP / ANSA)

Il Frosinone stupisce con effetti speciali. Alvini cambia modulo e uomini (tre rispetto all’ultima di Cagliari), non concede punti di riferimento in attacco, piazza due terzini di gamba a fare i quinti e soprattutto si tiene i due attaccanti di ruolo seduti in panchina pronti per qualsiasi evenienza. Ricapitolando, si passa al 3-4-1-2 con Palmisani tra i pali, in difesa c’è il rientro dal 1’ di Cittadini che con Monterisi si piazza ai lati di Calvani. Nel centrocampo a quattro tocca a Tchato presidiare l’out di destra con lo spostamento di Oyono sulla corsia mancina, Calò e Masini sono qualità, idee e moto perpetuo. Infine Schmid nella posizione di unico trequartista dietro la coppia d’attacco inedita formata da Ghedjemis e Kvernadze. Alvini rinuncia ai 2 infortunati, vale a dire Grillitsch e Raimondo, e allo squalificato Bracaglia.

Masini sbatte sull’incrocio, Milan 20 sul velluto in 20′

Cittadini e Rabiot si contendono il pallone (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Pronti e via, Palmisani allunga la prima traiettoria, un paio di rimpalli davanti a Maignan, quindi la zuccata all’indietro di Monterisi e il portiere Francese che si deva allungare per bloccare il pallone. C’è un offside ma sulla sponda rossonera primo brivido lungo la schiena. Un minuto dopo il limite dell’area del Milan pullula di maglie gialle, ci prova Masini, tiro pizzicato da Diawara, per Maignan è imparabile ma l’incrocio dei pali salva i rossoneri.

Legno del Frosinone e gol del Milan al 4’: i giallazzurri difendono con i piedi oltre la linea di centrocampo, Modric che non è l’ultimo arrivato telecomanda il pallone nello spazio verticale sulla corsa di Rabiot che dà 3 metri a Cittadini, il francese vede con la coda dell’occhio Ramos e lo serve, Calvani è sulla traiettoria, devia il pallone ma Palmisani resta sulle gambe e la sfera va a spegnersi in fondo al sacco per il vantaggio del Milan. Due giocate rossonere e tre errori in serie dei giallazzurri. C’è qualcosa che non funziona nel Frosinone sulla prima presa di contatto con il giocatore avversario che verticalizza con il pallone tra i piedi.

La storia però si ripete al 12’, traccia libera sull’asse che va da Moreira a Ramos, stavolta Cittadini ci mette la gamba e devia in angolo. Occasione per il Frosinone al 15’: break di Cittadini, elegante, pallone laterale per Kvernadze che ciondola da sinistra dalle pari di Gila, entra in area e impegna sul primo palo Maignan che si salva in angolo. Da un’occasione ad una palla-gol macroscopica che sfila via: Cittadini si fa trovare sul lato destro dell’area grande, Bartesaghi è superato, sulla traiettoria c’è scritto ‘basta spingere’ ma Ghedjemis non si allunga quel tanto che basta per fare 1-1, quindi Gila salva in angolo.

Schmid prova a contrastare Moreira

Due minuti e il Milan fa 2-0, quasi in fotocopia con il gol iniziale: pallone di Musah nello spazio completamente sguarnito nella metà campo del Frosinone, Moreira si avventa come un falco, Cittadini è in ritardo, il belga-portoghese vede Rabiot in area e lo serve, tocco laterale per Ramos che infila qualcosa di più di un rigore in movimento. Frosinone ingenuamente scoperto.

Zampata di Masini, giallazzurri in partita

La gioia di Masini sul 2-1 (Foto: Piero Cruciatti © AFP / ANSA)

Ma se ti aspetti una squadra a testa bassa, ti sbagli di grosso. Ghedjemis vede Kvernadze, lo serve e il georgiano sfiora il palo coperto al 23’. Un minuto dopo i giallazzurri tornano ad aggrapparsi al Milan: pallone di Kvernadze da sinistra, Ghedjemis non lo aggancia ma poi riesce ad arpionarlo dopo una serie di rimpalli sulle gambe di Musah, Masini fiuta l’aria e si avventa sulla traiettoria, zampata di giustezza che sfila tra Diawara e Maignan e la sfera rotola dentro la rete.

Il Milan è sempre pericoloso, al 31’ giocata di Pulisic dalle parti di Calvani, pallone al limite dell’area piccola, Monterisi anticipa tutti e spedisce in angolo. Rischia ancora il Frosinone al 34’: ancora Cittadini che si lascia sfuggire Rabiot, il francese sguscia come un’anguilla e si incunea alle spalle del difensore, ne scaturisce in azione da gol nella disponibilità di Ramos a due passi da Palmisani ma Pairetto ferma il gioco e salva i giallazzurri con l’ammonizione al difensore giallazzurro. Poi chiede scusa. Il Frosinone sotto sotto ringrazia.

L’autogol di Calvani (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Ma appena può la squadra di Alvini cerca di pungere: Ghedjemis sfugge a destra ma viene murato, il pallone arriva al limite dell’area sul sinistro di Oyono, tiro del nazionale gabonese ma ancora una volta ‘contestato’. Superlavoro per Pairetto che prima sventola un giallo per Calò (proteste) e poi deve fare da vigile per evitare una ‘collisione’ tra giocatori. Nel frattempo si continua a passare da una parte all’altra: al 44’ la difesa del Frosinone riesce a venire a capo di una serie di rimpalli davanti a Palmisani, ribaltamento di fronte, dall’altra parte Ghedjemis vede Cittadini in versione centravanti e lo serve, il colpo di testa si impenna e termina in curva. Il minuto di recupero serve a prendere confidenza con il riposo dopo 45’ giocati senza risparmio. E con il Frosinone che è tornato prepotentemente in partita dopo due ‘bambole’ in fila.

Tre gol in 23′, Frosinone indifeso

Terzic prova a fermare uno scatenato Rabiot

Si torna in campo e Alvini muove le torri di difesa: resta negli spogliatoi Cittadini, gravato da un giallo, dentro Amey. Gli risponde Amorim con Jashari al posto di Bartesaghi con conseguente arretramento in terzineria da parte di Musah. Un minuto e 20” e si ripete il copione dei due gol del Milan, con epilogo fortunatamente differente: Moreira scappa a Tchato, si ‘sciroppa’ 50 metri, tiro smorzato che termina la corsa tra le braccia di Palmisani. Ma 1’ dopo il Milan fa 3-1: ancora scoperta la difesa ciociara, ancora una corsa nella prateria sguarnita della metà campo del Frosinone, stavolta è Jashari che si infila nello spazio vuoto, Calvani non lo tiene, il neo entrato batte Palmisani con un tiro sotto l’incrocio. Sul primo palo, però.

Amorim avvicenda Ramos, non proprio felice, con Cisse. Il Frosinone riprende a tessere la tela e nel giro di 1’ sfiora il 3-2: dialogo nello stretto in area tra Kvernadze e Schmid, traccia a due passi da Maignan sulla quale si avventa Oyono, salva Diawara in angolo. Al 9’ Calvani allunga indietro a Palmisani che si accartoccia sul retropassaggio e blocca la sferra: Pairetto concede la punizione in area, Palmisani blocca bene la conclusione di Rabiot che cercava più che la sorpresa che la conclusione potente.

Cittadini, Musah e Ghedjemis (Foto: Piero Cruciatti © AFP / ANSA)

Al 13’ Ghedjemis vede che c’è spazio nel cuore della difesa del Milan, non vede Kvernadze, il tiro non è irresistibile e Maignan blocca. Poi è Tchato ad avere lo specchio della porta spalancato ma tarda, è macchinoso e Gila lo anticipa in angolo. Ribaltamento di fronte, Cisse fa 4-1 dopo una cavalcata senza opposizione nella metà campo giallazzurra in coppia con Moreira. Alvini sconsolato ne cambia due: fuori un impalpabile Tchato per Terzic, fuori Kvernadze per Birligea. Ma è il Milan che affonda ancora il coltello nel burro: al 23’ tutte le maglie gialle sono al limite dell’area del Milan, Terzic sbaglia un controllo di testa, Pulisic se ne va indisturbato per 70-80 metri e beffa Palmisani con un pallonetto.

Tegola finale: Birligea out

Pavlovic e Estupinian al posto di Diawara e Musah, Zerbin al posto di Schmid. Ma è ancora il Milan che va vicino al 6-1, Palmisani salva su Moreira. C’è spazio per El Azzouzi al posto di Calò quando manca ancora una eternità al triplice fischio liberatorio dal primo vero incubo della stagione. Mentre nel Milan, al 36’, esce Pulisic ed entra Hutchinson, è costretto invece a chiudere in 10 il Frosinone che perde Birligea per un problema alla gamba destra.

Pulisic supera Palmisani (Foto: Roberto Bregani © Ansa)

Per l’attaccante rumeno 19’ minuti di partita. In vista del Parma un’altra tegola per Alvini. Problemi nel finale anche per Modric che però rimane in campo per onor di firma, non ci sono più cambi nemmeno per i padroni di casa. Il Frosinone prova a chiudere con uno squillo dalle parti di Maignan, gran pallone di Oyono da destra, salva la difesa rossonera. Pairetto prolunga di 2’ l’incubo, non accade più nulla. E per… fortuna.