Frosinone, Napoli fa male: tra errori, sviste arbitrali e voglia di riscatto

[IL PUNTO] Il 3-0 del “Maradona” evidenzia il divario di qualità e le amnesie dei giallazzurri, ma a far discutere è soprattutto il rigore concesso a Hojlund, in contrasto con la linea-Orsato. Ora testa al Sassuolo: le prossime quattro sfide inizieranno ad orientare il cammino dei ciociari verso la salvezza

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

La prima sconfitta pesante della stagione per il Frosinone arriva alla 6.a di campionato al ‘Maradona’ di Napoli. Un 3-0 finale che, se da una parte lascia un po’ d’amaro in bocca considerando lo stato di (poca) salute generale della squadra di Allegri che ‘navigava’ tra tanti infortuni e recuperi dell’ultima ora, dall’altra riporta alla necessità impellente che certe partite, pur se proibitive sulla carta, vanno giocate per allenare la mente a non perdere la ‘bussola’ in quelle gare che saranno il vero spartiacque per la stagione dei ragazzi di mister Alvini.

Ovvero la terra finora sconosciuta che si chiama salvezza in Serie A. La sfida di venerdi sera al Sassuolo che nel frattempo ha imbrigliato il Milan prendendosi un punto, è proprio una di queste partite nelle quali è fondamentale riprendere a muovere la classifica. Tornando alla sconfitta in casa degli azzurri, in sé non costituisce un dramma.

Un gap di qualità

C’è un gap in termini di qualità enorme a dividere le due squadre, al netto delle defezioni in casa degli azzurri. Il 3-0 maturato, però, nell’arco di 2’ del primo tempo e definito nella ripresa, in pieno recupero, non rende merito ad un Frosinone che ha giocato a viso aperto per 43’ della prima frazione di gioco ma che nella ripresa, pur tenendosi in equilibrio (possesso palla al triplice fischio è stato 51% per i padroni di casa e 49% per i canarini), non ha avuto la forza per riaccendere la speranza con la classica scintilla.

Il Frosinone sceso in campo a Napoli (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Anzi, la scintilla per mettere il Napoli sui carboni ardenti l’ha avuta Zerbin al 44’ del secondo tempo, ma è mancato quel ‘quid’ di qualità che in Serie A fa spostare l’ago della bilancia. E come già avvenne al ‘Ferraris’ contro il Genoa nei secondi di recupero nella gara pareggiata 1-1, l’ex di turno dal quale è lecito attendersi molto di più (è il giocatore con più Serie A di tutti i 27 in organico) ha sbagliato totalmente la scelta della giocata: difesa del Napoli sguarnita sul proprio fianco destro, pallone da servire sul piatto placcato d’oro a Bobcek e invece sparato a casaccio e imprendibile per la punta slovacca che attendeva per il tap-in a mezzo metro dalla porta. Con 1’ del tempo regolamentare ancora da giocare e 4’ di recupero, la partita avrebbe potuto riservare sorprese soprattutto da testa e piedi di un Frosinone che fisicamente è forse tra le squadre più in palla del campionato.

Le note dolenti dell’arbitraggio

L’abbiamo presa alla larga ma solo per… indorarci la pillola, che ancora non va giù da sabato sera. Perché quel 3-0 fa male soprattutto per altro. La partita di Napoli è stata la ‘Dunkerque’ (dalla famosa ritirata via mare delle truppe alleate nel 1940 per sfuggire al massacro da parte dei tedeschi) della linea-Orsato.

Palmisani in occasione del rigore (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Quella che per 5 giornate ha abbassato vertiginosamente le perdite di tempo in campo innalzando i minuti giocati (applausi per la riuscita, lo spettacolo ne gode), quella che ha ridato centralità all’arbitro ed ai suoi assistenti (applausi) limitando il ruolo del Var (che lo scorso 22 settembre dopo il 2-0 al Como sia il presidente Maurizio Stirpe nella trasmissione radiofonica ‘La Politica del Pallone’ che il ds Renzo Castagnini a Radio Radio, avevano ‘punzecchiato’) che adesso esce da (quasi) ogni gara con un sei politico e molto marginalmente dalla scena. E quella che vuole portare verso lo zero fisiologico i famigerati ‘rigorini’.

Al ‘Maradona’ non è successo, perché il crinale sul quale il Frosinone non è riuscito a tenersi in equilibrio è stato proprio il momento del ‘rigorino’ concesso alla squadra di Allegri. Quell’incrocio in area di rigore giallazzurra sulla corsa tra Cittadini e Hojlund è stato sanzionato dal direttore di gara signor Feliciani di Teramo con una decisione di campo in contrasto con la linea-Orsato.

Uniformità di giudizio dove sei?

Il giorno successivo lo stesso incrocio di gambe in Como-Roma tra il giallorosso Wesley e il lariano Diao è stato sorvolato dal signor Fabbri di Ravenna che, secondo la (vera) linea-Orsato ha puntato sulla non intenzionalità. Esattamente proprio come quella tra la punta del piede di Cittadini e la caviglia di Hojlund. Poi c’è stato il rigore parato da Palmisani ma in questo caso la decisione del Var (non del direttore di gara e né dei suoi assistenti) di farlo ripetere è stata corretta: ‘fallo’ di piedi del portiere giallazzurro ma anche 4-5 giocatori del Frosinone dentro l’area di rigore prima del tiro parati ad Hojlund.

L’arbitro Feliciani contestato dai ciociari (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

E qui i giocatori del Frosinone, più che farsi furbi, debbono prestare maggiore attenzione a quelle regole che sono di uso comune. L’errore del Frosinone è stato quello di non sapersi snaturare e far passare ‘a nuttata. I giallazzurri secondo il consolidato dettato-Alvini hanno continuato a tenere il baricentro dentro la metà campo avversaria, a fare pressing alto esponendosi al sistematico 1vs1 nella propria metà campo. E da qui è scaturita 2’ l’azione che un pizzico di sfortuna per il Frosinone (Palmisani che non trattiene sulla uscita a valanga) ha portato al 2-0 di Lang.

Così, una montagna comunque da dover scalare (il Napoli a casa sua), nel giro di 2’ è diventato l’Everest avvolto nella bufera. E forse non sarà stato solo un caso che nella serata sotto il diluvio c’era il Frosinone a far visita ad un Napoli che aveva necessità di rimettersi in moto. Tre dati che chiudono definitivamente sotto chiave la sconfitta: il Napoli di Allegri è la squadra che finora ha creato di più su azione (XG 3.65) contro il Frosinone che, nella gara in casa di Meret & soci ha creato appena un XG pari a 0.78. Con appena 1 tiro in porta e 0 grandi occasioni.

Luci e ombre al “Maradona”

Le belle novelle dell’ultima di campionato si contano sulle dita di una mano: la presenza e i tentativi di Raimondo dopo il forfait con la Under 21, le risposte di Palmisani, la freschezza di Fini da liberare meglio in prospettiva, Schmid che timbra sempre il cartellino della qualità.

Max Alvini (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Tutta rivedibile la linea di difesa con Cittadini in affanno sulla profondità di Hojlund e Bracaglia sulle corse no-stop di Neres sia per vie esterne che su tracce centrali, curioso ma da salutare almeno come benaugurante l’ingresso di Terzic anche se nell’insolito ruolo di vice-Masini, frenata per Calò dopo un avvio di grande qualità e intelligenza tattica, secondo tempo da dimenticare per Kvernadze, ed entrambi da archiviare per Ghedjemis che dà l’impressione di non essere ancora riuscito a scrollarsi di dosso probabilmente l’idea della mancata cessione al mercato estivo.

E’ arrivato un grande attestato di stima e fiducia da parte del Club giallazzurro, adesso la palla passa a lui. Adesso c’è da capire – e questo lo sa solo Alvini che ha il polso della situazione – quanto spingono alle spalle tutti quei giocatori che attualmente hanno poco minutaggio (Amey ed El Azzouzi con appena 8’, Hasa con 53’, Bobcek con 63’ come anche Akpoguma, Fayed e Tchato senza presenze in campionato, come i portieri Desplanches e Pisseri ai quali si aggiungono gli infortunati Grillitsch e Birligea entrambi con 13’).

Ne sapremo qualcosa di più già dalle prossime 4 giornate nello step che condurrà alla 10.a: oltre al Sassuolo in casa venerdi sera, domenica 25 ottobre alle ore 15 l’Atalanta di Sarri a Bergamo, quindi il Lecce dell’ex Di Francesco giovedi 29 ottobre nel turno infrasettimanale e il 1 novembre il Torino al ‘Benito Stirpe’. Ce n’è per tutti i gusti.