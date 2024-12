Frosinone, nel “boxing day” primo snodo-salvezza

La squadra di Greco chiuderà l’andata giovedì a Santo Stefano nello scontro diretto interno contro la Salernitana. Dopo i 2 ko di fila, serve una vittoria per muovere una classifica molto pericolosa. Sarà un turno importante per una graduatoria cortissima

Alessandro Salines Lo sport come passione

Giro di boa e “boxing day”. Ma anche e soprattutto un crocevia per il fanalino di coda Frosinone e diverse squadre. La formazione giallazzurra, dopo il doppio passo falso con Sassuolo e Mantova, affronterà in casa a Santo Stefano la Salernitana in uno scontro diretto al calor bianco. Una sfida tra retrocesse-deluse. Scivolato di nuovo all’ultimo posto a quota 16, il Frosinone deve cercare di vincere per chiudere l’andata a 19 ed iniziare così il ritorno con un po’ di fiducia in più.

In caso contrario il cammino verso la salvezza diventerebbe ancora più in salita tenendo presente che prima della sosta, il 29, il Frosinone sarà di scena sul campo della lanciatissima Juve Stabia. Insomma 2 partite in 3 giorni molto impegnative ed importanti che chiuderanno l’anno. Giovedì dunque sarà vietato sbagliare: in un campionato così equilibrato 3 punti in più o in meno alla lunga possono fare tutta la differenza del mondo.

Uno scontro diretto da brividi

Frank Tsadjout (Foto © Mario Salati

Frosinone e Salernitana sono divise da 2 punti: ciociari a 16 e campani a 18. Si ritrovano a distanza di qualche mese: la sconfitta allo “Stirpe” del 26 aprile scorso ha sancito la retrocessione matematica in Serie B della Salernitana, guidati dall’ex canarino Stefano Colantuono, tornato sulla panchina granata da alcune settimane al posto di Giovanni Martusciello. Entrambe hanno sofferto il ritorno in B e non vivono un buon momento tra classifica e assenze. Il Frosinone, dopo aver dato segnali di ripresa, ha incassato 2 sconfitte di fila ed è tornato in fondo alla graduatoria. Greco confida ovviamente nel fattore-campo e nei recuperi dei vari Tsadjout, Pecorino e Partipilo. Anche se sabato a Mantova si è infortunato capitan Marchizza.

La Salernitana non vince da 3 turni (2 punti) ed in piena zona playout. “Non sistemiamo la classifica con una sola vittoria – ha detto Colantuono – Certo, sono preoccupato il giusto. Ora non serve piangerci addosso: dobbiamo concentrarci sulle ultime due sfide dell’anno, migliorando alcuni aspetti e mantenendo le cose positive”. Dunque guai ai vinti in una partita che si preannuncia tirata e perché no molto tattica.

Incroci pericolosi e classifica corta

Fabrizio Castori (Foto Ianuale)

Sarà un’ultima di andata molto interessante in testa (si giocherà lo scontro al vertice Pisa-Sassuolo) ed in coda. Si sfideranno infatti 4 delle ultime 5. Oltre a Frosinone-Salernitana, si disputerà Sudtirol-Cittadella, appaiate a 17 tra il quart’ultimo ed il terz’ultimo posto. Mentre il Cosenza sarà impegnato nell’atteso derby col Catanzaro. E quindi non è difficile prevedere che giovedì sera le carte in tavola possano essere rimescolate.

E’ una classifica cortissima quella che si presenterà al giro di boa. Ben 13 squadre in 7 punti dall’ottavo posto (ultimo dei playoff) del Catanzaro a 23 al fanalino di coda Frosinone a 16. Una bagarre tipica del campionato di Serie B dove ogni anno diverse formazioni ballano tra la zona retrocessione e quella playoff. Insomma se la lotta per la promozione diretta sembra un discorso a 3 (Sassuolo, Pisa e Spezia), per il resto regnano l’equilibrio e l’incertezza.

Il Frosinone ed il “boxing day”

Una fase di Frosinone-Ternana, ultimo “boxing day” giocato dai canarini

La squadra ciociara ha giocato 6 volte il “boxing day”, introdotto dalla Lega Serie B nel 2012 ai tempi della presidenza di Andrea Abodi. Una felice intuizione dell’attuale Ministro dello Sport: la giornata ha sempre riscosso un grande successo di pubblico negli stadi ed in tv.

L’ultima volta del Frosinone nel 2022, la stagione della promozione in Serie A con Fabio Grosso: i canarini vinsero 3-0 allo “Stirpe” contro la Ternana. Poi altri 2 successi: Frosinone-Benevento 3-2 (2016) e Foggia-Frosinone (2017). Il bilancio è completato da 2 sconfitte (Crotone-Frosinone 2-0 nel 2014 e Frosinone-Crotone 1-2 nel 2019) ed 1 pareggio (Frosinone-Pordenone 1-1 nel 2020).