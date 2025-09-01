Mercato chiuso: nessuna cessione eccellente, tornano Cittadini e Kone

[IL PUNTO] La sessione estiva termina con 2 innesti, vecchie conoscenze del Frosinone. Restano gli elementi più rappresentativi della vecchia guardia, fondamentali in questo avvio di stagione. Organico ridisegnato ma non rivoluzionato. Nelle battute finali saltano la partenza di F. Gelli al Monza e l'arrivo di Luperini dal Catania

Alessandro Salines Lo sport come passione

Alla fine la bottega-Frosinone non ha venduto i pezzi migliori rimasti in vetrina e basta. Il mercato si è chiuso senza le paventate cessioni eccellenti che hanno tenuto sulle spine i tifosi per almeno 2 mesi. Resta Monterisi che fino a qualche giorno fa sembrava sulla via di Cremona. Non traslocano i vari Marchizza, A. Oyono, Ghedjemis, Kvernadze e Francesco Gelli i quali in vari momenti sono stati al centro di voci e trattative che evidentemente non sono decollate. E così Alvini potrà ripartire anche da quei giocatori della vecchia guardia che sono stati fondamentali per l’ottimo avvio di stagione.

Il Frosinone dunque ha terminato il mercato con altri 2 innesti (Cittadini e Kone) che vanno a completare l’organico in difesa ed a centrocampo. Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato anche il portiere Pisseri: è svincolato e può firmare anche dopo la fine del mercato.

Il bilancio

Quattordici arrivi escluso qualche giovane dirottato nei ranghi della Primavera di Marini Tre le cessioni vere e proprie: Lusuardi e Vural al Pisa e Cerofolini al Bari. Le altre partenze riguardano giocatori svincolati, fine prestito o ritirati come Lucioni e Frattali. La rosa è stata ridisegnata ma non rivoluzionata.

La triade giallazzurra: Piero Doronzo, Max Alvini e Renzo Castagnini

Come detto sono rimasti gli elementi più rappresentativi della vecchia guardia che tra l’altro finora hanno trovato più spazio dei nuovi. Rispetto al passato la società ha voluto dare maggiore continuità per portare avanti il discorso della famosa identità e di quel senso d’appartenenza venuto meno la scorsa stagione.

Quale giudizio sul mercato? Potrà darlo solo il campo e finora è positivo anche se si sono giocate solo 3 partite ufficiali. Forse qualche lacuna c’è ma organici perfetti non ne esistono a nessun livello. Qualche obiettivo è sfumato sia in entrata che in uscita ma il mercato è folle soprattutto quando si arriva alle battute finali. Inoltre gli infortuni hanno sospeso le valutazioni dei nuovi Sherri, Gori e Corrado.

A volte ritornano

Al centro il difensore Cittadini

La dirigenza del Frosinone non crede alla storia della minestra riscaldata indigesta. Ed infatti ha chiuso il mercato con 2 ritorni. Il primo quello del difensore centrale Cittadini in prestito dall’Atalanta. Nel campionato scorso è stato sfortunato collezionando solo 5 presenze dopo l’incidente al ginocchio ad agosto in Coppa Italia. Il club giallazzurro crede nelle sue qualità ed ha voluto concedergli la chance del riscatto.

Il centrocampista Kone

Particolare la vicenda-Kone. Il centrocampista vestirà la maglia del Frosinone per la terza volta in prestito dal Como con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La prima è stata nel 2022-2023 (19 presenze e 2 gol) quando è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A nonostante qualche infortunio lo abbia limitato. Poi il ritorno nel gennaio scorso (9 gare ed 1 rete) ed ora la terza parentesi. Si tratta di un rinforzo importante: mezzala, mediano o trequartista, garantirà ad Alvini nuove soluzioni di gioco soprattutto in fase offensiva.

F. Gelli e Luperini, operazioni saltate

Il centrocampista Gelli

E’ stato un ultimo giorno di mercato intenso e frenetico per il diesse Renzo Castagnini. Il Frosinone è stato molto attivo ma ovviamente non sono mancate le difficoltà. Il club giallazzurro ha provato ad acquistare l’esperto centrocampista offensivo Luperini del Catania, reduce tra l’altro da un intervento chirurgico per i problemi di pubalgia. Un elemento che Castagnini conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze ai tempi del Palermo. La trattativa sembrava avviata alla chiusura ma alla fine è saltata.

Stesso discorso per Francesco Gelli vicino al trasferimento al Monza di Bianco in prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso l’affare pareva in dirittura d’arrivo ed invece in extremis non si è concluso. Gelli è tornato a Frosinone a luglio dopo il prestito alla Cremonese.