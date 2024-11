Frosinone-Palermo, conta solo il presente: in palio punti pesanti

L’anticipo di venerdì sera in casa va oltre l’accesa rivalità: è una gara delicata per la classifica di entrambe. Greco vuole dare continuità agli ultimi risultati per risalire la china; Dionisi, dopo l’inatteso ko col Cittadella, cerca il riscatto per restare a contatto con i primissimi posti. La serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne

Ha fatto bene il presidente Maurizio Stirpe a tentare di chiudere definitivamente una partita lunga 6 anni segnata da polemiche aspre, veleni, ricorsi, accuse e repliche. Il passato infatti è passato e rivangarlo serve a poco soprattutto nel calcio che resta pur sempre un gioco. “È inutile rievocare gli eventi della gara del 2018, da un episodio di sport non doveva nascere inimicizia tra le città e le tifoserie. Adesso dobbiamo ripartire intraprendendo un percorso che ci faccia essere amici e non nemici. Il Frosinone non ha alcuna acredine nei confronti del Palermo e dei suoi sostenitori”, ha chiosato Stirpe in un’intervista al sito ilovepalermocalcio.com.

Il presidente Maurizio Stirpe

Ma è innegabile che la finale playoff del 16 giugno del 2018, vinta dal Frosinone, sia sentitissima dai tifosi ed abbia acceso fin troppo la rivalità. Tanto che anche l’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive del Ministero degli Interni ha puntato un faro sul match di venerdì sera allo “Stirpe”. Comunque l’anticipo della 13^ giornata, prima della terza sosta, non potrà essere mai il remake di quella sfida. Oggi Frosinone e Palermo hanno ben altri problemi. Molto chiari. I giallazzurri cercano la vittoria dopo 5 turni a secco, la prima del nuovo corso-Greco, per iniziare a risalire la classifica che li relega all’ultimo posto. Il Palermo punta al riscatto dopo il ko interno con il Cittadella per restare in scia con le primissime posizioni e consolidare quantomeno la zona playoff.

Frosinone senza vittorie interne, Palermo vola fuori

Il Frosinone deve riconquistare lo “Stirpe”

Cammini inversi e non è solo una questione di punti (ciociari 9, siciliani 16). Il Frosinone non ha ancora vinto in casa: record negativo in Serie B condiviso col Cittadella. E non è tutto: allo “Stirpe” non segna da 4 partite (primato per la squadra in B; e finora striscia più lunga in questo campionato). Dall’altra parte il Palermo che ha costruito il suo torneo lontano dal “Barbera” con 11 punti in 7 gare, meglio hanno fatto soltanto Sassuolo (12) e Pisa (13). E’ rimasto imbattuto nelle ultime 5 gare esterne (3 vittorie, 2 pareggi) e in Serie B non fa meglio dal periodo tra ottobre e dicembre 2018, quando arrivò a 6 trasferte di fila senza sconfitte (4 successi, 2 pari).

Insomma i numeri pendono dalla parte dei rosanero ma il tecnico Alessio Dionisi alza la guardia. D’altronde la sconfitta col Cittadella ha lasciato il segno.

“Il Frosinone vanta 4-5 giocatori che militavano in Serie A, non merita l’attuale classifica – ha detto prima della partenza alla volta della Ciociaria – Ha cambiato allenatore, nelle ultime 3 gare ha subito solo 1 gol ed imposto il pari al Pisa malgrado abbia giocato in 10 per quasi tutta la partita. Sarà una partita tosta, dovremo essere bravi fare quella corsa in più. So che è una gara sentita e per questo vorrei dedicare una vittoria ai tifosi. Non sono qui per vivacchiare ma per fare la storia anche se non sarà facile”.

Greco: “Atteggiamento giusto”

Leandro Greco (Foto © Mario Salati)

L’allenatore è fiducioso malgrado sia consapevole delle difficoltà della partita. “Affrontiamo una formazione con una struttura importante che lavora per andare in Serie A – ha detto in conferenza stampa – E’ completa, c’è poco da dire. Ma abbiamo le carte in regola per disputare una buona partita. Dobbiamo avere la tigna per restare lucidi e focalizzati sul risultato. Mi è piaciuto l’atteggiamento avuto finora dalla squadra, siamo all’inizio di un percorso”.

Anthony Oyono

Il recupero di Gelli (e non di Cichero come invece aveva anticipato lo stesso tecnico) lo conforta ma il tecnico confida nella risposta dell’intera rosa. “A Catanzaro abbiamo sfiorato la vittoria con i subentrati che sono determinanti”, ha aggiunto. Sull’ultimo posto in classifica Greco cerca di allentare la tensione. “Non ci dormiamo la notte ma in questo momento dico di non guardare la graduatori altrimenti ogni partita diventa una finale – ha confessato Greco – La pressione va indirizzata nel modo giusto altrimenti diventa un problema. La squadra deve restare solida qualsiasi cosa accada. Abbiamo tanti giovani che devono poter sbagliare e migliorare. Capire la partite ed i momenti in cui essere cattivi e cinici”.

Dubbi in tutti i reparti

Il giovane difensore Bracaglia (Foto © Mario Salati)

Greco insisterà con il 3-5-2 puntando sulla ritrovata solidità difensiva. Ma serviranno soluzioni d’attacco: i canarini faticano non poco ad andare in gol. Se in casa non segnano da 4 gare, in generale hanno realizzato 1 rete nelle ultime 5. Pesano le assenze dei vari Tsdajout, Pecorino, Distefano e Partipilo. Non recupera il giovane centravanti Cichero che doveva giocare titolare a Catanzaro prima dell’infortunio e col Pisa è stato espulso in avvio. Greco dovrebbe schierare Ambrosino (Greco ha speso parole dolci sull’ex Napoli) al centro dell’attacco in coppia con Kvernadze o Ghedjemis. Ma ogni ipotesi è possibile con l’esperienza di Canotto e la freschezza di Sene.

Per quanto riguarda le altre scelte, la difesa dovrebbe prevedere le conferme di Biraschi e Monterisi. Bracaglia sembra in vantaggio su Lusuardi per la terza maglia. A centrocampo Cichella sarà il play, rientra Gelli. Barcella, Darboe Vural e Garritano in ballo per completare il trio. Sulle fasce le certezze A. Oyono e Marchizza.

Dionisi avanti col 4-3-3

Roberto Insigne, ex della sfida (Foto © Luigi Canu)

Il Palermo non dovrebbe cambiare modulo ma è chiaro che servirà di più rispetto alla partita col Cittadella. “Ho fiducia nei giocatori ma non stiamo performando al 100% – ha sottolineato Dionisi – Stiamo lavorando in una direzione positiva, ma i risultati non sono quelli che vorremmo. Abbiamo perso delle occasioni, realizzato meno come squadra, non come singoli. La mancanza del gol non è solo demerito degli attaccanti. La classifica non ci piace per niente. A fine partita i ragazzi erano consapevoli della situazione. Siamo arrabbiati: raccogliamo meno di quanto prepariamo in allenamento. Ora dobbiamo spingere per essere più efficaci in tutte le zone del campo. Bisogna migliorare”.

L’attaccante Brunori (Foto: Palermo calcio)

La probabile formazione vedrà Desplanches in porta con una difesa composta da Pierozzi, Nedelcearu, Nikolaou e Ceccaroni. Ma non mancano le alternative: Diakitè a destra, Lund a sinistra. E non è escluso lo spostamento di Ceccaroni al centro al posto di Nikolaou uscito per infortunio al 20’ della ripresa. A metà campo sicuri Segre e Gomez con Verre e Ranocchia in ballottaggio. Nel tridente conferme per gli esterni Insigne (uno degli ex, 11 gol nell’anno della promozione) e Di Francesco (figlio dell’ex tecnico giallazzurro). Al centro Henry in vantaggio su capitan Brunori e Douaron. Out i difensori Lucioni (altro ex, capitano della promozione), Baniya e Saric.

“Rispetto X Tutte”

E’ questo lo slogan scelto dal Frosinone per l’iniziativa in programma in occasione dell’anticipo. Un evento con un unico obiettivo: promuovere il rispetto per le donne. A novembre, infatti, si celebra ovunque la “Giornata internazionale” contro la violenza sulle donne. La società giallazzurra scenderà in campo contro un problema che colpisce milioni di donne ogni giorno. L’evento sportivo diventa così una piattaforma per veicolare un messaggio sociale importantissimo.

Cerofolini indosserà una speciale maglia rossa in occasione dell’iniziativa “Rispetto X Tutte”

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Telefono Rosa Frosinone Regione Lazio Odv e il Centro Antiviolenza “Mai Più Ferite”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i tifosi e la cittadinanza sul drammatico fenomeno della violenza sulle donne. Lo sport diventa un potente strumento di educazione, solidarietà e promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità.

Per l’occasione il Frosinone lancerà una serie di iniziative: sulla maglia del portiere (rossa) sarà presente una patch con il logo dell’evento e sarà possibile acquistarla nel Frosinone Store e su store.frosinonecalcio.com per tutto il mese di novembre al prezzo speciale di 50 euro; i calciatori entreranno in campo con una t-shirt rossa con il logo dell’iniziativa; per il cerimoniale di ingresso i giocatori saranno accompagnati da sole bambine; nel pre-gara, ci sarà la sfilata di presentazione della squadra femminile del Frosinone; i raccattapalle saranno ragazze del settore giovanile femminile.