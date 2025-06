Frosinone, petali e spine della… rosa

[IL PUNTO] Reparto per reparto, la situazione dell’organico in attesa della definizione dei programmi e del nuovo assetto da parte del presidente Maurizio Stirpe. In difesa l’unico innesto (J. Gelli) e le certezze dei vari Cerofolini, Monterisi, Marchizza, Bracaglia ed A. Oyono. Centrocampo ed attacco da ricostruire tra partenze e fine prestito. La variabile del mercato

Alessandro Salines Lo sport come passione

Aspettando la rotta che traccerà Maurizio Stirpe. Aspettando il nuovo assetto dirigenziale dopo l’addio di Guido Angelozzi. Aspettando l’allenatore. Aspettando acquisti e cessioni. Aspettando il futuro, si può provare ad analizzare l’organico in forze al Frosinone fino ad oggi. Insomma il gruppo di giocatori sotto contratto che come ad ogni inizio stagione rappresentano una base di ripartenza. Poi l’estate è lunga, tante cose possono cambiare, non mancheranno arrivi e partenze. Reparto per reparto, ruolo per ruolo, il punto della situazione.

Portieri, certezza-Cerofolini

Il portiere Cerofolini (Foto © Mario Salati)

Tra i pali l’ex Fiorentina è una delle certezze del Frosinone. La scorsa stagione è stato uno dei pilastri della squadra. Decisivo in tante occasioni: senza la paratona salva-vittoria su Verdi nell’ultima gara in casa del Sassuolo, il Frosinone avrebbe disputato i playout anche con la penalizzazione del Brescia. La conferma appare scontata al netto della variabile-mercato. L’ottima stagione ha messo Cerofolini in luce e quindi non sono da escludere offerte che ovviamente saranno valutate da ambo le parti.

Partito il secondo Sorrentino per fine prestito (Monza), in scadenza Frattali, resta in organico il giovane Palmisani. Appare evidente che si dovrà intervenire per garantire tranquillità alle spalle di Cerofolini.

Pilastro-Monterisi, caso-Biraschi, novità-J. Gelli

Capitan Marchizza e Bracaglia

In difesa l’unico rinforzo arrivato finora: il centrale Jacopo Gelli, classe 2001, svincolato dal Messina, in orbita Frosinone da qualche anno. Per il resto si ripartirà da Monterisi e capitan Marchizza. Due elementi di indiscusso valore al netto degli infortuni. Entrambi comunque hanno mercato: il primo ha ancora 2 anni di contratto, mentre il secondo va in scadenza nel 2026. Salvo scelte diverse, si punterà pure sul ciociaro Bracaglia, elemento che ha dimostrato di poter ricoprire più ruoli della difesa. Sulle fasce i gemelli Antony e Jeremy Oyono sono calciatori sui quali si può fare affidamento. Sotto contratto Kalaj ma la sua posizione andrà valutata.

Davide Biraschi (Foto © Mario Salati)

Capitolo a parte Biraschi. L’ex genoano la scorsa stagione è finito fuori dal progetto tecnico ma ha un altro anno di contratto. Bisognerà vedere le intenzioni della società. Molto dipenderà dall’allenatore. Se verrà recuperato il Frosinone ritroverebbe un difensore di provata esperienza e qualità. Altrimenti resterebbe un caso da dipanare. Ceduto Lusuardi al Pisa, tornato Cittadini all’Atalanta, in scadenza Di Chiara, Lucioni, Szyminski e Bettella. Quest’ultimo avrebbe avuto contatti per una conferma pur avendo richieste (Pescara?).

Centrocampo ed attacco da ricostruire

La gioia di Cichella

In mezzo al campo il Frosinone non avrà più il trio di titolari che ha chiuso la stagione. Stiamo parlando di Kone e Bohinen (rientrati per fine prestito al Como ed al Genoa) e Vural (passato al Pisa). Tre giocatori importanti che dovranno essere sostituiti. Via anche Darboe in prestito dalla Roma. Restano in organico Cichella, Barcella (sarà riscattato dal Fc Paradiso), Koutsoupias e Gelli, tornato dal prestito alla Cremonese (incerta la sua permanenza). Probabile l’inserimento in prima squadra del baby Filippo Grosso. Tuttavia è un centrocampo da puntellare al di là del modulo che il futuro allenatore vorrà adottare.

L’esterno offensivo Kvernadze (Foto © Mario Salati)

Stesso discorso per l’attacco che non potrà più annoverare i vari Tsadjout, Pecorino, Ambrosino, Partipilo, Begic e Distefano che rientreranno ai rispettivi club di appartenenza per fine prestito. Svincolato invece Canotto. Sono di proprietà gli esterni Ghedjemis e Kvernadze. Il georgiano tra l’altro è richiesto dal Cagliari di Angelozzi e dal Verona. Dalla Primavera dovrebbe salire il giovane centravanti Cichero, uno dei protagonisti della promozione. Tornerà Selvini dal prestito alla Lucchese. Serviranno innesti di qualità in un reparto che lo scorso campionato ha sofferto tra infortuni e scarsa propensione in zona-gol.