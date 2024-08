Frosinone-Pisa, è già clima-campionato

Lunedì allo “Stirpe” i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Pippo Inzaghi, tecnico dei toscani, elogia gli avversari: “Squadra forte, retrocessa immeritatamente. Lotterà per la promozione. Ma siamo pronti a dare battaglia”. Giallazzurri senza Brescianini sempre più vicino all’addio. In arrivo Darboe

Alessandro Salines Lo sport come passione

È una sorta di anticipo del prossimo campionato di Serie B ormai alle porte. Frosinone-Pisa di lunedì allo “Stirpe” come la stagione scorsa metterà in palio i sedicesimi di finale di Coppa Italia ma sarà anche un test probante per 2 delle 20 protagoniste del torneo cadetto a meno di una settimana dalla prima giornata. Si affronteranno 2 formazioni in costruzione che ripartono con allenatori e programmi nuovi. Vincenzo Vivarini-Pippo Inzaghi sarà sfida tra 2 dei tecnici più quotati della Serie B.

Tra Coppa e campionato

Vincenzo Vivarini

Frosinone e Pisa si ritroveranno di fronte dopo un anno. Quel giorno vinsero i giallazzurri di misura iniziando un percorso straordinario che li portò fino si quarti di finale del trofeo. Ma oggi sono cambiate tante cose. A partire dalla categoria del Frosinone: 12 mesi fa era neopromossa in Serie A ed ora invece è tornata in B. Tuttavia i canarini punteranno a ripetersi in una competizione che la scorsa stagione ha regalato pagine di storia. La vincitrice affronterà il Cesena nei sedicesimi in programma il 25 settembre.

Sarà inoltre una vera e propria prova generale del campionato anche se Pisa e Frosinone sono in pieno rodaggio ed ancora incomplete. Vivarini e Inzaghi potranno provare uomini e schemi in vista di una prima di campionato difficile per entrambe. Il Frosinone domenica 18 affronterà sempre in casa la corazzata Sampdoria mentre il Pisa il giorno prima riceverà lo Spezia in una partita molto sentita e considerata alla stregua di un derby

Inzaghi: “Frosinone da Serie A”

Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi ha avuto parole dolcissime nei confronti del Frosinone a conferma di un match che ritiene molto importante sia per la posta in palio ma anche in chiave-campionato. “È un’ottima squadra che viene dalla Serie A. E’ retrocessa immeritatamente – ha detto il tecnico del Pisa – In più giocheremo in un bellissimo stadio. Sono convinto che Frosinone sarà tra le protagoniste del prossimo campionato e lotterà fino alla fine per la promozione. Dunque per noi sarà un bel test”.

Inzaghi vuole fare bella figura e trarre indicazioni importanti. “Ci teniamo ad andare avanti perché la Coppa Italia ti permette di arrivare su palcoscenici prestigiosi – ha aggiunto l’ex bomber – La squadra sta bene e penso di avere tutti a disposizione a parte Esteves. I nuovi invece saranno in gruppo dalla prossima settimana. L’assenza di Esteves pesa tantissimo, era uno degli elementi chiave ma adesso è inutile guardarsi indietro. Bisognerà lavorare e aspettare il suo recupero. In ogni caso con l’arrivo di Leris abbiamo già un elemento in più in quella zona di campo. Angori e Bonfanti saranno della sfida mentre Lind e Leris dalla prossima settimana. La rosa si sta completando e sono contento”.

Le probabili scelte

Francesco Gelli

Come aveva anticipato Angelozzi, sarà assente Brescianini sempre più vicino all’addio (Napoli?). Fuori causa anche Anthony Oyono, Lusuardi, Kalaj e Begic alle prese con acciacchi vari. Non convocato Jeremy Oyono in attesa del transfert. A casa pure quei giocatori che dovranno essere ceduti come Szyminski, Canotto, Caso e Luciani. Diversi assenti dunque soprattutto a centrocampo dove nelle prossime ore il Frosinone dovrebbe accogliere il gambiano classe 2001 Darboe dalla Roma in prestito.

Assenti i 2 Oyono, Vivarini dovrà schierare Evan o Bracaglia con Monterisi, Cittadini e Marchizza a completare la difesa. A centrocampo Gelli e probabilmente il giovanissimo Cichella. Sugli esterni Ghedjemis e Kvernadze. In attacco ampia scelta: Distefano, Cuni, Ambrosino, Sene ed il neo acquisto Pecorino si giocheranno 2 maglie. Sarà 4-4-2 o 4-2-3-1 a seconda di come si vorrà leggerlo.

Touré del Pisa

Nel Pisa out Esteves, mentre i neo acquisti Lind e Leris saranno arruolati dopo la gara di Frosinone. Inzaghi dovrebbe schierare un 3-4-2-1. In porta spazio a Semper che giocherà la sua prima gara ufficiale. Difesa esperta con il terzetto Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, sfortunato protagonista del match dell’anno scorso quando decise la sfida con un autogol. A centrocampo Piccinini è candidato ad affiancare Marin, con Jevsenak pronto a subentrare. Sulle fasce Touré e Beruatto. Sulle trequarti Moreo e Tramoni poco dietro uno tra Bonfanti e Mlakar.

Il quadro dei trentaduesimi

Eusebio Di Francesco, ex tecnico del Frosinone

La Coppa Italia è ripartita con i primi verdetti. Si sono qualificate ai sedicesimi in programma il 25 settembre Cremonese (5-4 al Bari dopo i rigori), Empoli (4-1 al Catanzaro), Monza (9-8 al Sudtirol dopo i rigori) e a sorpresa Cesena (1-2 a Verona) ed il Brescia (3-0 al Venezia di Di Francesco). Nell’altra parte del tabellone avanti il Sassuolo (2-1 al Cittadella), il Genoa (1-0 alla Reggiana), il Napoli (4-3 al Modena ai rigori), l’Udinese (4-0 all’Avellino) ed il Palermo (0-1 a Parma). Lunedì si completerà il quadro dei trentaduesimi con Cagliari-Carrarese, Lecce-Mantova, Salernitana-Spezia oltre che Frosinone-Pisa.