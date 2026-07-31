Frosinone, pressing per il Cheddira-bis. Derby Celtic-Rangers per Ghedjemis

[MERCATO] Dopo la frenata dei giorni scorsi, il club ciociaro accelera per il ritorno del centravanti italo-marocchino. Intanto i due club scozzesi si contendono l'attaccante franco-algerino. Il Torino insiste per Koutsoupias

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Le discese ardite e le risalite”. La celebre citazione tratta dal brano del 1972 “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, scritto da Mogol e cantato da Lucio Battisti, fotografa nel migliore dei modi l’eventuale Cheddira-bis al Frosinone. Il ritorno del centravanti italo-marocchino del Napoli è tornato di moda nelle ultime ore dopo la frenata nei giorni scorsi. Il Frosinone vuole l’attaccante per rinforzare un reparto che potrebbe perdere la “stella” Ghedjemis sul quale c’è il forte interessamento dei Rangers Glasgow.

L’affaire-Cheddira

Il presidente Maurizio Stirpe

Con 7 gol in 36 partite in Serie A e 1 in 3 gare di Coppa Italia, Cheddira ha militato con un buon profitto nel Frosinone di Di Francesco nel 2023-2024. Sfiorando la salvezza sfumata al fotofinish dell’ultima giornata. E così il Frosinone nelle settimane passate ha puntato sul suo ritorno in Ciociaria dove evidentemente ha lasciato un buon ricordo.

Il presidente Maurizio Stirpe (auguri per il suo 68° compleanno) ha confessato di aver suggerito lui stesso all’area tecnica il nome di Cheddira (“Con noi ha fatto molto bene”) anche se lo stesso Stirpe aveva mostrato poca fiducia nella conclusione della trattativa. Inoltre il giocatore è stato richiamato in ritiro dal Napoli dopo l’infortunio di Lucca.

Dragusin cerca di bloccare di Cheddira (Foto: Federico Proietti © Ansa)

La pista sembrava quindi raffreddata ma il Frosinone ha continuato a lavorare ed ora sembra più vicino all’italo-marocchino. Classe 1998, buona esperienza in Serie A (70 gare e 11 reti), reduce dalla salvezza conquistata col Lecce, Cheddira ha come priorità il Frosinone. Escludendo altre possibilità come il Verona che ha inseguito a lungo Walid. Il Napoli ha dato il via libera, bisogna definire l’ingaggio. Ma il diesse Castagnini è impegnato anche su altri fronti per quanto riguarda l’attacco. L’ultima idea porta il nome dell’olandese Enem, classe 2003, della Stella Rossa che in Italia ha militato nel Venezia e nella Vis Pesaro.

Ghedjemis e Koutsoupias in vetrina

Fares Ghedjemis

La Scozia nel destino di Ghedjemis? Chissà. Fatto sta che dopo l’interessamento del Celtic a gennaio, in queste ore si è alzato il pressing dei Rangers come ha svelato Sky Sport. Il prestigioso club con in bacheca 118 titoli ha individuato Ghedjemis come rinforzo per il suo attacco e in particolare lungo le fasce. I Rangers fanno sul serio e spingono per ingaggiare il franco-algerino, reduce dai Mondiali. Fares ha parecchi estimatori in Italia e all’Estero ma finora nessuna società si era spinta oltre un sondaggio. E sempre Sky Sport nel pomeriggio ha rivelato la notizia di un rilancio del Celtic.

La dirigenza del Frosinone ha ribadito che non ha necessità di cedere Ghedjemis e l’intenzione è quella confermarlo in vista del campionato di Serie A. Tuttavia le valutazioni vengono fatte ed è chiaro che davanti ad un’offerta importante la società potrebbe decidere di venderlo.

Ilias Koutsoupias

Il Torino insiste per Koutsoupias: secondo Tuttosport gli agenti del centrocampista avrebbero raggiunto un accordo con i granata per un triennale con opzione. Ora serve l’intesa tra le società: il Frosinone valuta il greco non meno di 6 milioni. Su Koutsoupias si sono mossi anche AEK Atene e Aris Salonicco.