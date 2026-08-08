[WEEKEND SPECIALE] La squadra di Alvini al rientro dal ritiro del Terminillo sfiderà domenica alle 20.45 i biancocelesti di Gattuso in un antipasto di Serie A. Ma tiene banco il mercato con l'ingaggio dei due nazionali austriaci in dirittura d'arrivo. Vicino pure il terzino serbo Terzic

Alessandro Salines Lo sport come passione

Una passerella, la “prima” allo “Stirpe” davanti ai propri tifosi ma anche un antipasto di campionato, una prova generale in vista dell’esordio ufficiale di domenica 16 agosto in Coppa Italia contro la Juve Stabia. Notturna di lusso per il Frosinone che domenica alle 20.45 affronterà la Lazio in un test molto atteso da ambo le parti (annunciati 4 mila tifosi biancocelesti). Non solo calcio giocato in casa Frosinone ma anche tanto mercato. La vigilia della sfida contro la Lazio è stata segnata dal doppio colpo in chiusura dei nazionali austriaci Grillistch e Schmid, entrambi centrocampisti.

Il primo svincolato dallo Sporting Braga, il secondo prelevato dal Werder Brema per 8 milioni. Due innesti che dovrebbero alzare il tasso di qualità e esperienza della squadra giallazzurra (a breve ampi servizi e retroscena sui due neo acquisti). Inoltre, secondo Sky Sport, sarebbe vicino anche il terzino sinistro serbo Terzic del Salisburgo, ex Fiorentina e Empoli.

Quinta amichevole per Alvini

Per il Frosinone sarà la quinta amichevole del suo precampionato dopo le vittorie di misura (1-0) con la squadra b e l’Ascoli e i pareggi con Sambenedettese (1-1) e Benevento (2-2). Quello con la Lazio sarà un test probante contro una formazione di pari categoria. Alvini potrà valutare la condizione generale del gruppo dopo il lungo periodo di ritiro. Sotto la lente anche il processo d’inserimento dei nuovi acquisti. Tuttavia saranno considerazioni parziali: il Frosinone è un cantiere aperto e l’organico è in via di definizione.

Il difensore Akpoguma

Almeno dall’inizio dovrebbe essere schierato un 4-2-3-1 (variabile verso il 4-3-3) con diversi elementi della scorsa stagione. Tra i pali Palmisani con una difesa composta da A. Oyono o Amey a destra, Monterisi e Cittadini centrali e Bracaglia a sinistra. A centrocampo Calò e Cichella dietro una batteria di trequartisti formata da Fini, Hasa o Koutsoupias e Zerbin. Vertice offensivo Raimondo. La gara dovrebbe essere l’occasione per il ritorno in campo di Ghedjemis e il debutto del neo difensore Akpoguma.

L’entusiasmo dei tifosi

I tifosi giallazzurri

Grande attesa da parte dei supporters giallazzurri per vedere all’opera la squadra in una partita di livello contro un’avversaria dello stesso campionato. D’altronde l’entusiasmo in città è palpabile. Gli abbonamenti sono il termometro: hanno toccato quota 9.286 dopo i primi giorni di vendita libera con le due curve sold out. Un dato importante e significativo. Il tetto delle 10 mila tessere è ampiamente alla portata.

La Lazio proverà l’undici anti-Mantova

Anche per la Lazio la sfida dello “Stirpe” sarà una sorta di prova generale in vista dell’esordio in Coppa Italia del 16 agosto contro il Mantova. Per la squadra di Gattuso è il primo test di alto livello dopo le vittorie contro Primavera, Flaminia Civita Castellana, Avellino, Ascoli e Ostiamare.

Marusic e F. Gelli in un duello nell’ultimo Frosinone-Lazio

Per l’occasione Gattuso dovrebbe dare spazio ad una formazione vicina a quella titolare. Probabile un 4-2-3-1 con Mandas tra i pali, in difesa Marusic e Pedraza sulle fasce con Doekhi e Provstgaard al centro. A centrocampo sicuri Taylor e Rovella. In attesa del rientro di Isaksen, Cancellieri o Noslin agiranno a destra con Zaccagni sul versante opposto e Dia al centro della batteria di trequartisti. Ratkov. al centro di voci di mercato, fungerà da centravanti. Saranno 4 mila i tifosi al seguito che in contestazione con Lotito hanno deciso di disertare l’Olimpico e accompagnare la squadra solo in trasferta.