Frosinone, primo esame di maturità allo “Stirpe”

[LA VIGILIA] Martedì sera nel turno infrasettimanale sfida ad alta quota: la squadra giallazzurra affronterà il Cesena con cui divide il secondo posto. I romagnoli hanno sempre vinto in trasferta, i ciociari non perdono in casa da 9 gare. Dubbio-Koutsoupias per Alvini che potrebbe effettuare qualche cambio

Certe notti sono notti da… Frosinone. Quelle notti che possono diventare magiche e i tifosi hanno vissuto tante volte. La notte di Frosinone-Cesena, la partitissima della sesta giornata (primo turno, infrasettimanale), in programma martedì dalle 20.30.

Allo “Stirpe” dunque sfida ad alta quota con vista sulla vetta tra due delle tre “reginette” del torneo. Chi vince vola in testa almeno per una notte aspettando la gara della capolista Modena a Carrara. Ma al di là della classifica sarà una gara importante per entrambe: Frosinone e Cesena avranno l’occasione di confermare il loro valore e un grande inizio di stagione che le vede ancora imbattute. Insomma un primo esame di maturità.

La chiave della partita

I numeri raccontano di una partita con il Frosinone imbattuto tra le mura amiche da 9 gare (3 vittorie, 6 pareggi) e in questa serie ha sempre trovato la rete. Dall’altra il Cesena sta vivendo la sua più lunga serie di successi consecutivi fuori casa in Serie B (5 di fila). In questo campionato ha sempre vinto fuori (3 su 3). Inoltre, i bianconeri potrebbero segnare almeno 2 gol per 4 trasferte di fila per la prima volta da ottobre-dicembre 2017.

La Curva Nord dello “Stirpe” dove il Frosinone è imbattuto da 9 gare

Continuando con i numeri, il Cesena ha vinto solo una delle ultime 6 sfide contro il Frosinone in B (3 pareggi, 2 ko). I ciociari si sono imposti in 4 delle 6 sfide interne in B (1 pari, 1 sconfitta). Giallazzurri e bianconeri arrivano all’appuntamento dopo la goleada a Mantova ed il pari pesante col Palermo. Insomma le premesse per una partita bella e tirata ci sono tutte. Ed i tifosi giallazzurri sognano ad occhi aperti una notte magica.

La lavagna

Massimiliano Alvini

Non solo numeri, statistiche e precedenti. Ma anche tanti motivi tecnici e tattici. Si confronteranno 2 squadre che finora hanno espresso bel gioco pur con moduli e caratteristiche diverse. Entrambe hanno dimostrato un’identità in questo primo scorcio di stagione. Un aspetto fondamentale per una formazione che vuole essere protagonista. Da una parte e dall’altra non mancheranno interpreti importanti che dovrebbero impreziosire la sfida.

A centrocampo ad esempio il duello più atteso sarà quello tra l’ex cesente Calò e Castagnetti: due “maestri” che possono spostare gli equilibri. Sulle fasce sarà battaglia con il Frosinone che punterà sullo stato di grazia di Ghedjemis. Dal canto suo il Cesena schiererà Shpendi uno degli attaccanti più interessanti del campionato che avrà pane per i suoi denti con Monterisi tra i difensori più forti della B.

Michele Mignani

Inoltre ci sarà la variabile degli impegni ravvicinati. I due allenatori infatti potrebbero effettuare qualche cambio per gestire le energie. In una settimana infatti si giocheranno 3 partite. Il Frosinone è stata impegnata anche martedì scorso in Coppa Italia e la rosa è stata falcidiata dagli infortuni. Alvini potrebbe ruotare qualche elemento a centrocampo ed in attacco. Stesso discorso per Mignani che però non ha problemi di assenze.

“Sarà una partita molto complicata perché il Frosinone è in salute ed è lanciatissimo – ha detto il difensore Ciofi – Dovremo correre tanto, stare attenti ai loro esterni e vincere più duelli possibili. Tornare in campo subito non è un problema: stiamo bene e tutti in questo gruppo sanno ritagliarsi un ruolo da protagonisti, a cominciare da chi gioca meno”.

Le scelte e i dubbi di Alvini

L’ex cesenate Calò

Nel suo 4-2-3-1 di partenza Alvini dovrebbe schierare la stessa difesa di Mantova con Palmisani tra i pali, A. Oyono e Bracaglia sulle fasce, Calvani e Monterisi al centro. Difficile ma non da escludere un avvicendamento con J. Gelli al posto di Calvani. A centrocampo inamovibile Calò, da valutare Koutsoupias uscito malconcio a Mantova. Se il greco non ce la farà potrebbe toccare ad uno tra Cichella e Ndow.

Sulla trequarti potrebbe rientrare Kone ma Grosso ha destato un’ottima impressione oltre al gol. Scontata la conferma di Ghedjemis che ha partecipato attivamente a 4 gol 2 reti ed altrettanti assist) migliorando le tre della scorsa stagione (2 gol, 1 assist). Con Koutsoupias sono gli unici in questo campionato a vantare almeno 2

gol e 2 passaggi vincenti. Dubbi per gli altri 2 ruoli dell’attacco: a sinistra Kvernadze o Masciangelo, al centro Raimondo sembra vicino al ritorno ma Zilli e Vergani si sono ben comportati.

Mignani avanti col 3-5-2

A destra Castagnetti ai tempi della Cremonese

Il Cesena dovrebbe presentarsi con il consueto 3-5-2. Come detto ci potrebbero essere dei cambi dettati dagli impegni ravvicinati. Tra i pali il figlio d’arte Klinsmann; in difesa molto probabile la conferma del trio Ciofi-Zaro-Mangraviti. Sulle corsie laterali Mignani dovrebbe ripresentare l’ex Ciervo ed Adamo. In mezzo sembra scontato il rientro di Bisoli con Castagnetti e Berti a completare il terzetto. Coppia d’attacco Blesa-Shpendi. Tra i convocati torna l’esterno Frabotta, un altro ex della gara.