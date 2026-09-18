Frosinone, record di convocazioni in Under 21

Cinque giocatori giallazzurri chiamati dal ct Silvio Baldini per la doppia sfida contro Armenia e Polonia, decisiva per la qualificazione agli Europei di categoria. Tra loro l'esordiente Matteo Cichella, figlio d'arte. Un nuovo record per il club di Stirpe, Castagnini e Alvini.

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Un lavoro che parte da lontano. Un lavoro così paga sempre. È stato un lavoro di aggregazione, di costruzione, di “cesello”. Un lavoro fatto di scelte oculate, attente, ponderate nei minimi dettagli. Il lavoro in profondità del Frosinone Calcio ha portato oggi pomeriggio alla convocazione nella Under 21 del selezionatore Silvio Baldini — impegnata nel doppio confronto decisivo contro Armenia e Polonia, sul piatto la qualificazione agli Europei di categoria — ben 5 giocatori giallazzurri .

I convocati sono il portiere Lorenzo Palmisani, il difensore centrale Gabriele Calvani, l’esterno offensivo Seydou Fini, l’attaccante Antonio Raimondo e il centrocampista Matteo Cichella, figlio d’arte (il papà aveva giocato con la maglia dell’Isolaliri) ed esordiente al pari del romanista Lulli, del comasco Liberali e di Reggiani del Borussia Dortmund.

La cinquina di convocazioni è l’ennesimo record per il club giallazzurro. Un motivo di orgoglio per il presidente Maurizio Stirpe, per il ds Renzo Castagnini e il tecnico Massimiliano Alvini.

Palmisani, punto fermo azzurro

(Foto: Federico Proietti © Ansa)

Palmisani, ciociaro di Alatri, è ormai un punto fermo nella Under 21, con 6 presenze (5 nella Under 20 e 2 nella Under 19). Per lui c’erano state nello scorso mese di giugno anche le convocazioni con la Nazionale maggiore nell’interim dello stesso Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia.

Il ct Mancini gli ha preferito per l’overture del suo bis in azzurro (esordio in Nation League con Belgio, Francia e due volte con la Turchia, ndr) il portiere bolognese Pessina come quarto portiere. Palmisani avrebbe meritato quella maglia, sarebbe stata sua se il 2007 del Bologna non avesse giocato la sua prima partita della stagione, ma probabilmente l’importanza della doppia sfida della Under 21 ha avuto il suo peso specifico.

Calvani e Fini, la crescita continua

Fini Frosinone-Juventus (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Quanto a Calvani, il campionato di Serie B ad altissimo livello e la promozione gli avevano già regalato la soddisfazione delle 2 convocazioni con la Under 21 (per lui 1 gol nel test amichevole contro l’Albania).

Fini, con 10 presenze con la maglia degli azzurrini e le 2 con quella dei “grandi” (oltre alle 12 con la Under 19, 7 con la Under 18 e 3 con la Under 17), è una sorta di vero e proprio leader del gruppo di impareggiabili guasconi guidato da Baldini.

Raimondo e l’esordiente Cichella

L’attaccante Raimondo (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Arriviamo a Raimondo, un altro in doppia cifra di presenze (10 con 4 gol) nella Under 21 (11 con la Under 18, 9 con la Under 19 e 2 con la Under 20), che peraltro è anche nel gotha dei bomber della Serie A con 4 gol.

L’esordiente è Matteo Cichella, un ragazzo che il Frosinone prese da svincolato dalla Roma e che ha conquistato in silenzio prima la ribalta in Serie B e poi nella massima serie.

Due giocatori di proprietà e tre in prestito. Il Frosinone fucina di campioni.





