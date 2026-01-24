Frosinone – Reggiana – Le Pagelle

Il “giudizio universale” di Frosinone-Reggiana 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara

Il "giudizio universale" di Frosinone-Reggiana 1-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara.

PALMISANI

Appena due parate per il giovane portiere ciociaro che, nonostante il poco impegno giornaliero, si fa trovare attento sul tiro cross di Rover, indirizzato in porta, ad inizio secondo tempo. Bene anche nel finale quando dà sicurezza alla squadra con un paio di uscite importanti.

Voto 6,5

A.OYONO

Il laterale gabonese ritorna ad offrire una prestazione convincente, la prima dopo il rientro dalla Coppa d’Africa. Non è sicuramente ancora la migliore versione vista in stagione, ma i novanta minuti giocati sono la dimostrazione che sta ritornando a carburare.

Voto 6

CITTADINI

Ha sui piedi l’occasione giusta per raddoppiare e archiviare il match, ma non riesce ad ammortizzare bene il pallone, spedendolo alto. Molto meglio in fase difensiva, il suo habitat naturale, con 4 contrasti vinti su 4 e 10 chiusure difensive.

Voto 6,5

Monterisi

MONTERISI

Altra partita di carattere per il capitano ciociaro, che si rende protagonista in entrambe le fasi. Prima conclude una cavalcata offensiva servendo il pallone a Kvernadze in occasione della traversa e poi vince praticamente ogni duello aereo contro l’attacco emiliano.

Voto 6,5

BRACAGLIA

Riceve il decimo cartellino giallo stagionale e sconterà la squalifica nel prossimo match, a Chiavari, quando potrà ricaricare le batterie per arrivare al meglio al big match contro il Venezia del 7 Febbraio.

Voto 6

(Dall’85’ CALVANI – SV)

GELLI

Chiamato nel durissimo compito di sostituire lo squalificato Calò, il numero 10 non sfigura affatto nella linea a due davanti alla difesa, chiudendo il match con 3 passaggi chiave e 4 falli subiti.

Voto 6

(Dal 75′ MARCHIZZA – SV)

CICHELLA

Senza Calò è lui che si prende il +1 odierno dell’assist, allargando il pallone che Kvernadze spedisce alle spalle di Seculin. Si spartisce i compiti di costruzione con Gelli offrendo una partita ordinata e precisa.

Voto 6,5

GHEDJEMIS

Apre le danze dei tiri verso lo specchio avversario con la prima conclusione del match al 2′ minuto di gioco, poi si defila e esce un po’ dal match, con appena 1 dribbling riuscito e nessun fallo subito, due statistiche che raccontano molto della sua partita.

Voto 6

KOUTSOUPIAS

Il greco, decisivo all’andata con il gol del definitivo 1-0, non riesce a replicare un match all’altezza di quello giocato in casa della Reggiana, complice anche la partita in stile hockeistico di Seculin, che gli nega la gioia del gol con il piede.

Voto 6

KVERNADZE

Il Georgiano è in versione imprendibile per la difesa avversaria: va vicino al gol in un paio di occasioni nel primo tempo, soprattutto quando sfrutta il tocco di Monterisi e spacca la traversa. Trova il gol terzo gol stagionale, decisivo ai fini del match, al sesto tiro di giornata.

Voto 7,5

(Dall’85’ VERGANI – SV)

ZILLI

Alvini lo rilancia dal 1′ minuti e lui lo ripaga con il classico “lavoro sporco” che piace tanto al mister toscano. Fatica un po’ ad incidere in fase offensiva, non trovando mai la via della porta.

Voto 6

(Dal 70′ RAIMONDO – Non ha molte occasioni per mettersi in mostra nei venti minuti che gli concede Alvini. Nel finale ha sul destro l’occasione per chiudere il match con qualche minuto di anticipo ma non la sfrutta al meglio. Voto 6)

ALVINI

Tredicesimo risultato utile consecutivo e testa della classifica consolidata per il tecnico toscano che prepara al meglio una partita non facile, soprattutto sotto il punto di vista mentale e riesce a strappare tre punti importantissimi per la corsa promozione.

Voto 6,5