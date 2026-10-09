Frosinone, ripartenza da big: rispetto per il Napoli, paura di nessuno

[PREPARTITA] Dopo venti giorni di pausa, i giallazzurri tornano in campo forti di una classifica importante e di una lunga striscia positiva in trasferta. Alvini cerca il quinto risultato utile consecutivo e recupera Raimondo. Allegri festeggia le 550 panchine in Serie A ma deve invertire la rotta: "Vittoria d’obbligo"

Alessandro Salines Lo sport come passione

Dove eravamo rimasti? Alla vittoria per certi versi clamorosa contro il Como, ad un Frosinone bello e possibile, a una classifica importante (sesto posto con 10 punti in 5 gare), ai tanti complimenti, alle interviste, ai festival e chi ne ha più ne metta. Consumata la maxi-sosta, che Frosinone ritroveremo sabato sera al “Maradona” di Napoli dopo venti giorni di pausa forzata? Difficile dirlo.

Di sicuro c’è una ripartenza difficilissima in uno stadio sold out contro un avversario di alto livello come il Napoli che non bisogna sottovalutare nonostante non sia partito bene e abbia solo 7 punti. Altra certezza: qualche problema in attacco (out Birligea) per Alvini che comunque ha lavorato forte nonostante i 14 giocatori fuori con le nazionali. La grande incognità saranno proprio le condizioni dei calciatori convocati con le rispettive selezioni e rientrati a Frosinone alla spicciolata.

I numeri della sfida

Sono 7 i precedenti ufficiali a Napoli: 3 vittorie campane (ultima 4-0, Serie A 2018/19), 3 pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2023/24) e 1 successo storico dei ciociari (0-4, Coppa Italia 2023/24). Il Napoli sconfitto in 4 delle ultime 7 gare ufficiali al “Maradona” tra la scorsa e l’attuale stagione. Bilancio rimanente di 3 vittorie.

Max Alvini

Dal canto suo il Frosinone reduce da 1 sconfitta nelle ultime 22 gare ufficiali (Frosinone-Juventus 0-1, 23 agosto 2026, Serie A): completano il bilancio 14 vittorie e 7 pareggi. In trasferta 17 risultati utili consecutivi: 9 vittorie e 8 pareggi. L’ultima sconfitta risale al 4 ottobre 2025 (Venezia-Frosinone 3-0, Serie B 2025/26). Giallazzurri in rete in 36 delle ultime 37 gare ufficiali: sono 77 i gol realizzati dai ciociari. Ultima gara senza gol il 23 agosto 2026 (Frosinone-Juventus 0-1, Serie A).

Rispetto per tutti, paura di nessuno

Il “grido di battaglia” sparato dagli altoparlanti dello “Stirpe” poco prima del fischio d’inizio della gare interne fotografa benissimo lo stato d’animo che regna in casa-Frosinone. Grande consapevolezza sul valore del Napoli ma nessun timore reverenziale. Il Frosinone ha una sua identità ed è pronto a giocare la partita senza troppi calcoli per strappare il quinto risultato utile di fila.

Il terzino sinistro Bracaglia

“Una gara difficile contro un’avversaria forte che gioca la Champions League – ha detto il terzino sinistro Bracaglia – Servirà un grande Frosinone, abbiamo una nostra identità e non dobbiamo snaturarci. Conoscendo il mister, penso che come sempre giocheremo a viso aperto ma cercando di mantenere un certo equilibrio perché il Napoli che ha qualità importanti”. Della serie “rispetto per tutti, paura di nessuno”. Frosinone dunque in fiducia con la spinta di quasi 1500 tifosi che raggiungere il “Maradona”.

Le scelte di Alvini, recupera Raimondo

Il Frosinone ha recuperato in extremis Raimondo che dovrebbe partire dalla panchina. Con Birligea fuori, dovrebbe toccare a Bobcek all’esordio dal 1′. Il centravanti slovacco, capocannoniere in Polonia la scorsa stagione con 28 gol e acquisto più costoso della storia dei ciociari (13 milioni), finora ha giocato una manciata di minuti a Genova. Al “Maradona” avrà una grande occasione per rispettare le attese e far vedere di che pasta è fatto. Ancora assente Grillitsch, rientra Terzic che ha saltato la gara col Como. Venticinque i convocati.

Per il resto solito ballottaggio al centro difesa tra Cittadini e Monterisi. Conferme per il portiere Palmisani, per i terzini Oyono e Bracaglia e per l’altro centrale Calvani. A centrocampo Calò (record di occasioni create, 20), Masini e Schmid che ballerà tra mediana e trequarti. Tridente con Ghedjesmis e Kvernadze sulle fasce e appunto Bobcek al centro. Fares avrà motivazioni aggiuntive dopo il rinnovo del contratto fino al 2030 che ha di fatto chiuso la telenovela di mercato vissuta in estate.

Allegri: “Vittoria d’obbligo”

Max Allegri affronterà l’altro toscano Max Alvini in una sorta di derby Livorno-Fucecchio. “Allegri lo affrontai in amichevole oltre 20 anni fa: lui all’Aglianese, io al Quarrata. Vinse lui, erano più forti. Altri tempi”, ha raccontato Alvini durante il Festival dello Sport di Trento. A livello ufficiale solo un precedente tra i due con la vittoria di Allegri in Cremonese-Juventus 0-1 nel 2022-2023.

Massimiliano Allegri (Foto: Sergio Oliverio / Imagoeconomica)

“Affrontiamo una squadra come il Frosinone che sta facendo bene, corre, ha buona tecnica, ma domani dobbiamo portare a casa la vittoria per preparare bene la partita anche con il Villarreal – ha sottolineato Allegri che col Frosinone taglierà il traguardo delle 550 panchine in Serie A – Inizia un mese importante, attenuanti e alibi non ci sono, scenderemo in campo con la consapevolezza e la responsabilità dell’importanza della partita ma serviranno umiltà e rispetto del Frosinone. Poi dipenderà da chi giocherà, dai cambi che mi possono portare anche in prospettiva di martedì”, ha aggiunto Allegri contento di Hojlund e De Bruyne.

“Li ho trovati come li avevo lasciati, bene. Ogni tanto bisognerebbe guardare un po’ di più… Hojlund ha giocato 5 partite, non tutte per 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol – ha chiosato il tecnico – Non stava facendo così male. De Bruyne ha fatto buone partite, in nazionale ha segnato come a Genova, sull’aspetto fisico stanno crescendo e mi fa piacere quando fanno bene”.

McTominay convocato

“Avremo a disposizione il giocatore per 20-30 minuti. Nell’arco della stagione ci sono gli infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli, ma Olivera entro 4-5 giorni massimo una settimana dovrebbe essere apposto – ha rivelato Allegri – Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto, c’è Marin, su quello non sono per nulla preoccupato”.

Il trequartista Politano

Allegri dunque dovrebbe disegnare un 4-2-3-1 con Meret al rientro tra i pali dopo le due giornate di stop. Retroguardia probabile con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera. A centrocampo Gilmour dovrebbe affiancare l’inamovibile Lobotka. Sulla trequarti agiranno molto probabilmente Politano, De Bruyne e Neres. Terminale offensivo Lucca al debutto dal 1′: per l’ex Udinese una grande chance dopo le tante critiche ricevute.