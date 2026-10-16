Frosinone – Sassuolo… facce da stadio (di Mario Salati)

Il dodicesimo uomo in campo sono i tifosi: volti, sorrisi, saluti dallo stadio Stirpe, con gli scatti di Mario Salati in collaborazione con Polsinelli.
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Il dodicesimo uomo in campo sono i tifosi: volti, sorrisi, saluti dallo stadio Stirpe, con gli scatti di Mario Salati in collaborazione con Polsinelli.
*
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).
(Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter).