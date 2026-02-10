Frosinone, serve il formato-trasferta per ripartire

[PREPARTITA] La squadra di Alvini mercoledì sarà di scena ad Avellino per riscattare il ko col Venezia e continuare la corsa verso la Serie A. Non manca la fiducia: fuori casa i ciociari hanno il record di punti del campionato (23) e non perdono da oltre 4 mesi. Cinque assenti tra squalifiche ed infortuni. Gli irpini puntano sui gol di Biasci

Alessandro Salines Lo sport come passione

Punto e a capo. Reset e ripartenza dopo il ciclo di 14 risultati utili di fila. Sperando di ritrovare la vittoria dopo 2 turni a secco (1 pari e 1 ko). Il Frosinone s’appresta ad affrontare le 2 trasferte di fila ravvicinate che potrebbero spostare molto nella corsa alla Serie A della squadra di Alvini. Mercoledì sera si comincerà al “Partenio-Lombardi” di Avellino, poi domenica sfida al “Picco” di La Spezia.

Il Frosinone, reduce dalla sanguinosa sconfitta con la capolista Venezia che lo ha spinto al terzo posto, vuole rialzarsi prontamente per restare quantomeno sul podio e magari recuperare sulle prime due Monza e Venezia. “Abbiamo fiducia, ce l’andremo a giocare con la nostra identità a prescindere – ha sottolineato Max Alvini – La squadra ha grande flessibilità, guardiamo avanti con fiducia”. Una fiducia che ha basi solide: il Frosinone col Venezia ha comandato il gioco per almeno un’ora, in trasferta vanta il record di punti (23) del torneo e non perde dal 4 ottobre dello scorso anno proprio a Venezia.

Attenti ai… lupi

Ad Avellino sarà una partita complicata contro un’avversaria che viaggia a centroclassifica a quota 28. Il Frosinone dovrà stare attento alla fame di riscatto dei “lupi” sconfitti a Monza solo nel finale grazie ad un rigore di Pessina e dopo una buona prestazione. Inoltre l’Avellino in casa è un osso duro: al “Partenio-Lombardi” ha conquistato 6 punti negli ultimi 3 match (2 in media a partita; 2 vittorie, 1 sconfitta), tanti quanti ne aveva collezionati nei precedenti 6. La partita con i ciociari è la prima del doppio turno interno (domenica arriverà il Pescara).

Max Alvini (Foto © Mario Salati)

Insomma servirà un Frosinone coraggioso, aggressivo ed equilibrato. Bisognerà evitare quelle amnesie a volte fatali. Con il passare delle giornate va ridotto al massimo il margine d’errore perché il tempo per rimediare è sempre meno. In Serie B gli episodi fanno la differenza più che in altri campionati. Il Frosinone in trasferta è in serie utile da 8 turni anche se ha pareggiato le ultime 3. In tutto 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.

Assenze e mini-turnover

A complicare i piani di Alvini ci sono le assenze. Ben cinque. Squalificati Kone e A. Oyono, infortunati Barcella, F. Gelli e Monterisi che si è fermato prima della gara col Venezia. Per il difensore centrale un’elongazione all’adduttore lungo destro che lo terrà fuori per alcuni giorni. Malgrado gli impegni ravvicinati Alvini effettuerà soltanto i cambi necessari. Al posto di A. Oyono dovrebbe giocare il fratello Jeremy. A centrocampo verso il rientro Cichella che col Venezia è partito in panchina. Ballottaggio in attacco tra Raimondo e Zilli.

Il centrocampista Cichella verso il rientro

Per il resto Alvini molto probabilmente ai titolarissimi. Da valutare invece il modulo. Se proporrà il consueto 4-3-3, giostreranno J. Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia davanti a Palmisani. In mediana Calò, Koutsoupias e Cichella. Davanti Ghedjemis, Raimondo (o Zilli) e Kvernadze. Qualche chance anche per Fiori. Non è escluso comunque che Alvini possa riproporre il 3-4-3 con Calvani, Cittadini e Bracaglia in difesa. Esterni J. Oyono ed uno tra Corrado e Marchizza. In mezzo due tra Calò, Koutsoupias e Cichella. Tridente con Ghedjemis, Raimondo (o Zilli) e Kvernadze. Anche in questo caso Fiori è un’opzione da non trascurare.

Gli irpini puntano su Biasci-gol

Il tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino non potrà contare su Missori, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Monza. Assenti anche gli infortunati Favilli, Izzo, Kumi e Reale. Nel 3-5-2 problemi sulla corsia di destra, dove dovrebbe agire Cancellotti, utilizzato solo a fine partita a Monza. Sul fronte opposto spazio a Sala. In difesa dovrebbe toccare ancora al terzetto Enrici-Simic-Fontanarosa.

L’ex Roberto Insigne

A centrocampo recuperati Palmiero e Sounas che dovrebbero partire in panchina. Verso la riconferma Palumbo, Le Borgne e Besaggio. In attacco Biancolino, ex bomber con trascorsi pure in Ciociaria all’Anagni, confiderà sulla vena di Biasci, autore di 11 gol: miglior rendimento in Serie B, superato il precedente record di 10 reti nel 2023-2024.