Frosinone, servirà una notte da “leoni” per un nuovo inizio

La squadra di Vivarini debutterà domenica sera nel big-match contro la Sampdoria. Dopo la retrocessione e il ko in Coppa Italia, i giallazzurri proveranno a ripartire. “In questo momento di difficoltà occorrerà sostanza per portare a casa il risultato”, ha detto il tecnico. Pirlo lancerà Tutino al posto di Borini e s’affiderà ai numeri del bomber Coda

Alessandro Salines Lo sport come passione

Certe notti. Notti d’estate e sogni. Notti magiche. Notti da “leoni”. Quante notti dolci il Frosinome ha regalato finora ai suoi tifosi. Domenica servirà un’altra notte perfetta per battere la Sampdoria e santificare l’esordio in campionato. Occorrerà un’impresa per tanti motivi come la forza dell’avversario ma il Frosinone saprà gettare il cuore oltre l’ostacolo trascinato anche dalla carica del proprio stadio che presenterà una bella cornice di pubblico nonostante le vacanze siano nel vivo.

La squadra di Vivarini dovrà provare a ripartire dopo la retrocessione del 26 maggio e la scoppola rimediata in Coppa Italia per mano del Pisa. “Non abbiamo avuto lo spirito di squadra per superare le difficoltà – ha ammonito Vincenzo Vivarini – Quella col Pisa è stata la gara giusta per far capire l’importanza della crescita caratteriale. Abbiamo lavorato tanto in settimana su questo aspetto perché altrimenti è inutile scendere in campo. Bisogna giocare con umiltà, dalle sconfitte si impara moltissimo, queste partite si devono tenere bene a mente”.

Debutto e big-match

Vincenzo Vivarini

In Serie B è un confronto inedito quello tra Frosinone e Sampdoria che si sono sfidate 4 volte in A (2 vittorie ciascuna). Ma è una delle partitissime della prima giornata anche se le 2 formazioni vivono momenti differenti. Il Frosinone deve completare l’organico, assimilare il credo di Vivarini e nelle ultime settimane ha avuto diversi problemi d’infortuni. Una squadra giovane che cercherà di ben figurare senza troppi assilli.

La Sampdoria invece è stata costruita per puntare dritta alla promozione forte di un mercato importante (su tutti l’arrivo del bomber Coda). “Ci sono tanti modi per arrivare agli obiettivi – ha sottolineato Vivarini – La Samp ha comprato tutto ciò che si poteva comprare rinforzando reparti e prendendo i migliori giocatori. Però poi ci sono strade diverse. Noi puntiamo su altre forze. Dobbiamo giocare bene a calcio, essere organizzati ed avere freschezza”.

Il difensore Romagnoli della Samp, ex canarino

“Finalmente inizia il nostro campionato, a parte la parentesi della Coppa Italia – ha detto Andrea Pirlo, tecnico della Samp – L’abbiamo già dimenticata, adesso comincia il nostro percorso, un percorso emozionante perché sappiamo a cosa andiamo incontro e qual è il nostro obiettivo. Quindi c’è grande voglia e adrenalina”.

“Siamo alla Sampdoria ed è normale essere sotto pressione. Sappiamo che la società ha allestito una squadra competitiva. La Cremonese, il Palermo o il Sassuolo ma anche altre sono formazioni forti che hanno il nostro stesso obiettivo. Come ho detto la Serie B è lunga e faticosa, ci sono club che vogliono ambire alla Serie A e noi siamo tra questi. Non ci togliamo dalle responsabilità. Lo sappiamo e dovremo lottare anche con questo, ma dev’essere una cosa piacevole”.

Bel gioco ma anche sostanza

Capitan Marchizza (Foto: Federico Proietti © ANSA)

Vivarini chiede pazienza per una squadra in costruzione tra mercato ed intoppi vari. “Siamo curiosi di iniziare un nuovo campionato – ha aggiunto – Abbiamo voglia di far bene, si inizia a fare sul serio. Affronteremo una delle migliori squadre e di conseguenza ci possono essere preoccupazione e punti interrogativi che dobbiamo essere bravi a sciogliere. Le aspettative sono alte, io sono venuto perché partiamo con un progetto nuovo e c’è bisogno di fare bene. In questo momento bisogna avere serenità e tranquillità, ma al tempo stesso idee chiare su quello che dobbiamo fare”.

Ma in questo momento servirà anche concretezza. “Il nostro intendimento è giocare tanto il pallone e mostrare un buon calcio – ha continuato Vivarini – Ora però, dobbiamo avere la capacità di portare a casa il risultato, cercando sopperire ai problemi. Pochi fronzoli ma tanta sostanza”.

I gemelli della… difesa

Jeremy Oyono

Out Cittadini e Begic, Vivarini ha recuperato i difensori Anthony Oyono, fermo dalla scorsa stagione (ultima apparizione il 16 dicembre scorso col Lecce), Lusuardi e Kalaj. Probabile l’impiego del terzino francese mentre gli altri 2 non sono ancora al massimo e partiranno dalla panchina. Si profila l’utilizzo di entrambi i gemelli Oyono. Jeremy a destra della difesa e Anthony a sinistra. In questo modo Marchizza dovrebbe giostrare al centro in coppia con Monterisi. A meno che Vivarini non voglia proporre la difesa a 3 inserendo Zaknic con Monterisi e Marchizza. A centrocampo probabile l’esordio di Darboe nonostante la botta rimediata durante il primo allenamento. Sicuro Gelli e forse uno tra Cichella e Vural se il tecnico optasse per una mediana a 3. In attacco Cuni dovrebbe essere il centravanti ma scalpita Pecorino. Alle sue spalle si giocano il posto Ambrosino, Ghedjemis e Distefano.

Fares Ghedjemis

“Si sfrutta tutto il tempo perché i ragazzi ti mettono sempre in difficoltà – ha puntualizzato Vivarini – Ho sempre delle gerarchie: chi vede le gare se ne renderà conto. Alla fine ci saranno sempre 2-3 situazioni da tenere in sospeso”. Una volta recuperati gli acciaccati e con 2-3 innesti sarà un Frosinone competitivo. Vivarini n’è convinto. “Senza i problemi che stiamo avendo e con 2-3 rinforzi giusti possiamo giocarcela con tutte – ha confermato il tecnico – Però attualmente dobbiamo rimettere in condizione tutti i giocatori e dobbiamo dare un’identità ben precisa alla squadra”.

Pirlo lancia Tutino

L’attaccante Tutino esordirà dal 1′

La Sampdoria scenderà in Ciociaria senza Borini bloccato da un infortunio. Toccherà a Tutino, uno degli acquisti top e all’esordio dal 1’. Rispetto ai convocati della gara col Como, Pirlo ha ritrovato De Paoli ed ha inserito l’ultimo arrivo Sekulov. L’ex campione del mondo insisteerà con il 3-4-2-1. Tra i pali Ghidotti sembra in vantaggio su Vismara. In difesa non sembrano esserci dubbi con Bereszynski, l’ex Romagnoli e Vulikic. A centrocampo Yepes e Bellemo con Vieira, Meulensteen e Kasami più indietro nelle gerarchie. Sulle fasce ci saranno Ioannou e Venuti. Tutino ed Akinsanmiro dovrebbero agire alle spalle di Coda. L’attaccante di Cava è sempre andato a segno all’esordio stagionale in ognuna delle sue precedenti 8 stagioni di Serie B (9 in totale). In particolare ha segnato 6 gol contro il Frosinone. Solo con Cittadella (9), Cosenza e Reggiana (entrambe 7) vanta più reti nella competizione.

“Il Frosinone è una squadra che prova a giocare, come ha dimostrato anche il Catanzaro di Vivarini – ha avvisato Pirlo – Non prendiamo la partita dell’altro giorno di Coppa Italia, che magari è stata una giornata particolare con l’infortunio di un giocatore importante come Cittadini. Però è una squadra che viene dalla Serie A e con giocatori di qualità. Quindi dovremo affrontarla nel migliore dei modi per partire bene. Dobbiamo alzare l’autostima dei ragazzi e della squadra. I risultati ti consentono di lavorare meglio. Tutti aspettano la Sampdoria, e quindi noi dovremo affrontare le gare con la giusta concentrazione”.