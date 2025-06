Frosinone, si alza il sipario sul calcio d’estate tra novità e speranze

[IL MOTIVO] La nuova stagione entra nel vivo. La prossima settimana previsti gli arrivi del diesse Renzo Castagnini e del tecnico Massimiliano Alvini. Il mercato intanto è partito nel segno del trading. Dal 20 luglio ritiro al Terminillo, prima uscita ufficiale in Coppa Italia a Monza il 18 agosto

Tracciata la rotta dal presidente Maurizio Stirpe, per il Frosinone la nuova stagione può entrare nel vivo. E la prossima settimana sarà fondamentale come ha anticipato lo stesso patron. Dovrebbe essere annunciato e presentato il nuovo direttore sportivo Renzo Castagnini e di seguito il tecnico Massimiliano Alvini. Dopodiché sarà calciomercato, ritiro, amichevoli, Coppa Italia e campionato dal 22 agosto. Insomma la marcia verso il 14° torneo di Serie B è iniziata. Luglio sarà un mese cruciale.

Ecco Castagnini ed Alvini

A partire da lunedì ogni giorno sarà quello buono per l’ufficializzazione del neo diesse Renzo Castagnini che prenderà il posto di Guido Angelozzi. Il dirigente toscano sarà presentato da Pietro Doronzo che esordirà nel suo nuovo ruolo di direttore operativo della società. Castagnini, 68 anni, reduce dall’esperienza al Brescia, sarà chiamato a ricostruire una squadra che tra cessioni e fine prestito ha perso (e probabilmente perderà) diversi elementi. Ma Castagnini dovrà soprattutto dare seguito al lavoro di trading intrapreso da Angelozzi, indispensabile per l’autofinanziamento del club.

Poi a stretto giro di posta toccherà al tecnico Alvini che nei prossimi giorni dovrà formalizzare la separazione dal Cosenza. In via di definizione lo staff: in Ciociaria lo dovrebbero seguire anche i suoi fidati collaboratori Renato Montagnolo e Francesco Bonacci. Da valutare invece la posizione del preparatore atletico Claudio Giuntoli che potrebbe affiancare Alessandro Fonte in odore di conferma.

Calciomercato al via

Evocato come un mantra dal presidente Maurizio Stirpe in conferenza stampa, il mercato del Frosinone si aperto nel segno del trading. Chiuse le cessioni di Vural e Lusuardi al Pisa che hanno fruttato poco più di 6 milioni. Dovrebbe arrivare l’attaccante del 2004 Gori (28 reti in 33 gare al Ghiviborgo in Serie D): un’operazione alla Gatti sperando che possa esserla fino in fondo. Un investimento comunque per il futuro. “Dobbiamo scoprire quelli che gli altri non hanno scoperto – ha detto Stirpe – Non possiamo infatti permetterci bomber da 4-5 milioni”.

A proposito di trading il difensore Monterisi potrebbe regalare alla società un’altra plusvalenza. Il Cagliari di Angelozzi ed il Verona lo seguono. Anche il portiere Cerofolini (scadenza 2026) dovrebbe lasciare Frosinone: è vicinissimo al Bari. Sul fronte rinforzi focus sul Brescia che, dopo la radiazione, svincolerà tutti i suoi effettivi: potrebbero interessare il centrocampista Olzer, il portiere Lezzerini e l’esterno Dickmann. Occasioni da prendere al volo.

Raduno e ritiro

Il Frosinone si ritroverà a Ferentino il 17 luglio. Dopo i proverbiali 3 giorni di test alla “Citta dello Sport”, la truppa giallazzurra il 20 raggiungerà il ritiro del Terminillo in località Cinque Confini dove torna a distanza di 6 anni. E’ la terza volta che il Frosinone svolgerà la preparazione precampionato nella famosa stazione invernale in provincia di Rieti. Allenamenti al campo d’altura “Enrico Leoncini”. Il ritorno a Frosinone l’8 agosto. Ancora da programmare il carnet delle amichevoli.

Coppa Italia e campionato

L’esordio ufficiale per il Frosinone è in calendario all’U-Power Stadium di Monza domenica 17 agosto alle ore 18.00 per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il Frosinone dovrebbe ritrovare il suo ex allenatore Paolo Bianco (approdato al Monza da qualche settimana) sempre che venga confermato dalla nuova proprietà in predicato di acquisire la società brianzola. Chi passerà il turno affronterà nei sedicesimi una tra Cagliari e la vincente tra Virtus Entella-Ternana, impegnate domenica 10 agosto nel turno preliminare.

Una settimana dopo inizierà il campionato con l’open day di venerdì 22. Il calendario sarà svelato a Mantova. La data ancora non è stata comunicata. A ospitare l’attesa cerimonia sarà uno dei luoghi simbolo della città: Palazzo Te, capolavoro rinascimentale e cornice prestigiosa che unirà arte, cultura e sport in un evento di rilevanza nazionale.