Frosinone, sorpasso e obiettivo controsorpasso: tutto in sette giorni

[IL PUNTO] La squadra giallazzurra ha perso la vetta ma ironia della sorte il calendario regala subito la chance per riprendersi il primato nello scontro diretto col Venezia. Ma c'è una questione arbitrale: ora servono uniformità di giudizio e massima attenzione. La classifica s'accorcia con 4 formazioni in 6 punti a caccia della promozione. Fenomeno-Sudtirol: 4 vittorie di fila. La Samp fuori dalla zona retrocessione

Il sorpasso sognando il controsorpasso. Tutto in una settimana. Sembra un gioco di parole ed invece è il momento che sta vivendo il Frosinone dopo la 22^ giornata. Il Venezia ha sì superato la squadra di Alvini conquistando la vetta ma già sabato prossimo allo “Stirpe” i giallazzurri potrebbero effettuare il nuovo ribaltone e tornare in vetta nel giro di appena una settimana.

Intanto il Monza prova a recitare fino in fondo il ruolo del terzo incomodo ed è balzato a -2 dal secondo posto. Ed ora Bianco spera di salire ancora approfittando dello scontro diretto Frosinone-Venezia. Nella corsa alla promozione guai a tenere fuori il Palermo che può dire la sua soprattutto se riuscità ad infilare un filotto di vittorie.

Questa sera alle 20 si chiude il mercato dopo un mese di voci, trattative, acquisti e cessioni. E sicuramente qualche equilibrio cambierà nel bene e nel male rendendo ancora più avvincente la volata finale di un campionato sempre imprevedibile.

Uniformità di giudizio

Il campionato è entrato nella fase decisiva e quindi serve attenzione massima da parte di arbitri, assistenti e Var. Errori ma anche dubbi devono essere limitati all’ennesima potenza. Inoltre è necessaria la famosa l’uniformità di giudizio per non alimentare sospetti. Non è possibile che su un campo venga presa una decisione e su un altro si faccia il contrario. Così si condiziona, se non si falsa il torneo, ed in questo caso la corsa alla promozione.

Arbitro al Var

Ciò che è successo tra Chiavari e Padova sicuramente lascia perplessi. Al Frosinone l’arbitro Galipò di Firenze ha annullato un gol apparso regolare di Kvernadze con tre quarti di secondo tempo da giocare. Senza andare al Var dove avrebbe visto che la spinta di Monterisi a Squizzato era stata frutto di una sorta di effetto domino dopo un contatto alle spalle da parte di un avversario.

Il Monza sull’1-1 non è andato sotto a Padova perché l’arbitro Massimi di Termoli è stato richiamato al Var ed ha annullato il 2-1 dei veneti di Bortolussi a 10′ dalla fine. Due minuti dopo i brianzoli hanno realizzato il 2-1 con Alvarez. E così sono balzati a -2 dal Frosinone che a Chiavari non ha protestato secondo una politica societaria ormai consolidata negli anni. Ma non manca il disappunto per l’ennesimo episodio arbitrale contrario.

Il Venezia cala il “settebello”

La squadra di Stroppa attualmente ha una marcia in più. Sette vittorie di fila (11 risultati utili), nove consecutive in casa e primo posto a +1 dal Frosinone. Vittima la Carrarese che è approdata al “Penzo” forte di 3 successi di fila e di una classifica confortante con 29 punti. E fino alla fine è rimasta in partita, subendo il 2-1 soltanto al 37′ della ripresa da parte di Schingtienne dopo le marcature di Busio ed Hasa. “Abbiamo compiuto un altro step, ma non dimentichiamo mai dei sacrifici effettuati per arrivare in vetta. Ora si ricomincia, testa al Frosinone”, ha detto Stroppa.

Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo

Successo pesante per il Monza che a Padova ha bissato il 3-0 rifilato al Pescara. I brianzoli hanno rimontato il vantaggio dei veneti (terzo ko consecutivo) di Bortolussi con Colpani e Alvarez. Bianco ha accorciato sul Frosinone. Stesso discorso per il Palermo balzano a – 5 dai canarini dopo il roboante 3-0 a Bari nell’anticipo. I gol di Le Douaron, Pohjanpalo (13° centro per il capocannoniere) e Ranocchia. Primo ko per Longo e solito Bari discontinuo che dovrà sudarsi la salvezza fino alla fine.

Il Frosinone infinito

La formazione ciociara è scesa giù dal trono ma ancora una volta ha dimostrato di essere tostissima. Magari barcolla ma non crolla. E così ha allungato la serie positiva: 14 risultati utili consecutivi sono tanta roba. A Chiavari ha strappato un buon punto su un campo dove l’Entella ha costruito il suo campionato (18 punti su 21). Certo non è stato il miglior Frosinone ma alla fine ha trovato il pari con il neo acquisto Fiori dopo l’1-0 di Cuppone e l’errore di Bariti che poteva chiudere i conti.

L’attaccante Ghedjemis

Il pari sul fil di sirena può essere un segnale come ha sottolineato Alvini che ha ammesso le difficoltà ed una prova sottotono soprattutto nel primo tempo. Il Frosinone ora dovrà ritrovare gioco ed energia che l’hanno sempre contraddistinto. Il mercato chiuso restituirà serenità e certezze a quei giocatori che sono stati al centro di trattative. Uno su tutti Ghedjemis che resterà dopo la corte del Celtic. Il Venezia è forte ma il Frosinone proverà il controsorpasso sperando che i tifosi possano diventare il 12° uomo in campo.

Zona playoff a marce basse

Dietro il quartetto di testa, è stato scavato un solco con 7 punti di distanza tra il duo Modena-Cesena a 34 e il Palermo a 41. Una zona playoff ad andamento lento. Nessuna ha vinto. Il Modena ha pareggiato ad Empoli: secondo 0-0 per gli emiliani che resistono in 10 (rosso a Nador). I toscani tornano a fare punti dopo 2 ko di fila. Sconfitta per il Cesena ad Avellino trascinata dalla tripletta di Biasci dopo il gol di Olivieri. Gli irpini toccano quota 28 e riscattano i 2 ko consecutivi.

A destra Merkaj, attaccante del Sudtirol (Foto © Mario Salati)

Cade di nuovo il Catanzaro che resta ottavo: terzo scivolone nelle ultime 4. Aquilani cede in casa del Sudtirol rinato con 4 vittorie di fila ed balzato a 28. Castori può strizzare l’occhio ai playoff distanti 4 lunghezze. A segno Zedadka e Merkaj per gli altoatesini, Pittarello per i calabresi. Pari pure per la Juve Stabia in casa della Reggiana che spezza la serie negativa di 6 sconfitte di fila ma non si rilancia. Mosti e Gondo firmano l’1-1.

Scatto salvezza per la Samp

La giornata 22 ha visto due sfide salvezza molto importanti. La Sampdoria ha vinto di misura il derby con lo Spezia e arrampicandosi a quota 22 è uscita dalla zona retrocessione. Decisivo il gol dell’ex canarino Ricci allo scadere. Male lo Spezia. “Serve maggiore cattiveria, presa una rete sull’unico tiro degli avversari”, ha recriminato Donadoni alla terza sconfitta in 4 gare. Spezia ferma a 20 nei playout.

Matteo Ricci ai tempi del Frosinone

Lo scontro tra penultima ed ultima è terminata 2-2. Un punto che fa più comodo al Mantova trascinato dal solito Ruocco, autore di una doppietta. Modesto aggancia a 20 Bari, Spezia e Reggiana. Per il fanalino di coda Pescara un pari dopo 2 sconfitte e playout lontano 5 lunghezze. La speranza è riposta nei neo acquisti con in testa Lorenzo Insigne andato in panchina.

Prossimo turno

Max Alvini

Il clou è ovviamente la sfida di sabato prossimo pomeriggio alle 15 tra Frosinone e Venezia con in palio il primo posto. Il Monza resterà la finestra e giocherà il giorno dopo contro l’Avellino per provare ad approfittare del risultato dello “Stirpe”. La giornata numero 23 comunque si aprirà con l’anticipo di venerdì sera tra Cesena e Pescara. Sabato, oltre a Frosinone-Venezia, si giocherà Carrarese-Sudtirol, Catanzaro-Reggiana, Juve Stabia-Padova, Mantova-Bari e Modena-Sampdoria all 15; Palermo-Empoli alle 17.15; Spezia-Entella alle 19.30.