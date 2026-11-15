Frosinone, svelato l’organigramma: tra conferme e novità ridisegnato il club

Primo assetto ufficiale dell'era italo-americana: il fondo nel CdA con tre rappresentanti, Stirpe resta presidente e Zoino amministratore delegato. Innesti nell'area tecnica e nel marketing, con l'arrivo di nuovi dirigenti
Il Frosinone ha svelato il primo organigramma dell’era italo-americana. E’ stata una gestazione lunga ma inevitabile tenendo presente il cambiamento epocale nella proprietà del club giallazzurro con l’avvento a luglio del fondo Clara Vista che ha acquisito l’80 per cento della società. Ma alla fine il nuovo assetto è stato ridisegnato e pubblicato sul sito internet ufficiale.
Diverse conferme ma anche altrettante novità in settori chiave come l’area tecnica e il marketing oltre che nel consiglio d’amministrazione. Restano ovviamente i punti fermi che garantiranno la continuità con il passato a partire dal presidente Maurizio Stirpe, dall’amministratore delegato Rosario Zoino, dai direttori Piero Doronzo e Renzo Castagnini.
Il nuovo consiglio d’amministrazione
Il “governo” della società è stato allargato a cinque componenti. Erano tre con il presidente Stirpe e i consiglieri delegati Zoino e Doronzo che è uscito dal cda. Clara Vista ovviamente vanta la maggioranza con 3 rappresentanti. La presidenza resta saldamente nelle mani di Stirpe che con il 20 per cento della Prima Gestione Partecipazioni esprime l’amministratore delegato Zoino. Stirpe si avvia così al 24° anno a capo della società giallazzurra.
I 3 consiglieri di Clara Vista sono Robert “Bob” Gold, Charlie Lambropoulos e Wills Hapworth, molto partecipi nella vità del club, presenti spesso allo stadio e conosciuti dai tifosi nella conferenza stampa luglio d’insediamento del fondo. A stretto contatto con Lambropoulos e Hapworth operano i consulenti Andy Holyhead e Ram Parimi.
L’area tecnica
Detto del consiglio d’amministrazione, l’organizzazione della società consta di 4 settori in linea orizzontale con altrettante direzioni. Si parte dall’area tecnica che fa capo al direttore sportivo Renzo Castagnini, al secondo anno al Frosinone, tra i protagonisti della promozione in Serie B e dell’ottimo avvio in Serie A. Fanno parte dell’area i riconfermati Giorgio Cea (responsabile sanitario), il tecnico Massimiliano Alvini, Sara Recchia (responsabile settore femminile) e Roberto Galletti (responsabile settore giovanile).
Due invece le new entry: Nicola Gaiti, responsabile strategia calcistica con esperienze nella Juventus, nel Pisa e nel Marbella in Spagna; e Mattia Baldini, capo scouting, già diesse della Sampdoria, e dirigente con vari ruoli a Bologna, Palermo (scouting e match analyst), Perugia, Carrarese, Pescara e nello staff tecnico delle nazionali giovanili.
Attività operative e istituzionali
Si tratta di un’area complessa che abbraccia più ambiti della vita societaria. Al timone il direttore Piero Doronzo, uno dei veterani della società, arrivato sei anni fa insieme a Guido Angelozzi, 2 promozioni in Serie A all’attivo. Con lui un’altra figura che da anni lavora in società: Pierluigi D’Agostini, dirigente preparatissimo, è il responsabile della segreteria sportiva e delle risorse umane. Agli acquisti un’altra veterana della società ovvero Anna Fanfarillo.
Nell’area attività operative e istituzionali,il team manager Manuel Milana, punto fermo del gruppo squadra, dal 2010 in società, 5 promozioni conquistate. Completano il settore, il medico legale Alessandra Morelli, i legali Aldo Ceci, noto cassazionista e amministrativista ciociaro, Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, l’ingegner Morgan Reali (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), il nuovo slo Gianluca Di Trocchio, già commissario della Polizia di Stato e neo assessore comunale alla Polizia Locale e il delegato per la gestione dell’evento Livio Guglietti.
Marketing, finanza, amministrazione e controllo
Due nuove figure nell’area commerciale. Il direttore Leonardo Giammarioli e il responsabile marketing Mirko Cucchiarelli. Il primo sarà anche responsabile ad interim della comunicazione e arriva dopo una lunga esperienza tra Roma, Sport Five, Beiersdorf, Bayer Leverkusen e Napoli. Cucchiarelli invece ha lavorato fino a marzo scorso alla Roma. Per quanto riguarda il ticketing se ne occupa Sara Recchia.
L’area finanza, amministrazione e controllo sarà ancora guidata ad interim dall’ad Rosario Zoino con Giovanbattista Ferrante responsabile. La consulenza fiscale è affidata alla Zeta Finance & Administration.
Un altro tassello dell’era italo-americana è stato messo.