Frosinone, svelato l’organigramma: tra conferme e novità ridisegnato il club

Primo assetto ufficiale dell'era italo-americana: il fondo nel CdA con tre rappresentanti, Stirpe resta presidente e Zoino amministratore delegato. Innesti nell'area tecnica e nel marketing, con l'arrivo di nuovi dirigenti

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone ha svelato il primo organigramma dell’era italo-americana. E’ stata una gestazione lunga ma inevitabile tenendo presente il cambiamento epocale nella proprietà del club giallazzurro con l’avvento a luglio del fondo Clara Vista che ha acquisito l’80 per cento della società. Ma alla fine il nuovo assetto è stato ridisegnato e pubblicato sul sito internet ufficiale.

Diverse conferme ma anche altrettante novità in settori chiave come l’area tecnica e il marketing oltre che nel consiglio d’amministrazione. Restano ovviamente i punti fermi che garantiranno la continuità con il passato a partire dal presidente Maurizio Stirpe, dall’amministratore delegato Rosario Zoino, dai direttori Piero Doronzo e Renzo Castagnini.

Il nuovo consiglio d’amministrazione

Robert “Bob” Gold

Il “governo” della società è stato allargato a cinque componenti. Erano tre con il presidente Stirpe e i consiglieri delegati Zoino e Doronzo che è uscito dal cda. Clara Vista ovviamente vanta la maggioranza con 3 rappresentanti. La presidenza resta saldamente nelle mani di Stirpe che con il 20 per cento della Prima Gestione Partecipazioni esprime l’amministratore delegato Zoino. Stirpe si avvia così al 24° anno a capo della società giallazzurra.

I 3 consiglieri di Clara Vista sono Robert “Bob” Gold, Charlie Lambropoulos e Wills Hapworth, molto partecipi nella vità del club, presenti spesso allo stadio e conosciuti dai tifosi nella conferenza stampa luglio d’insediamento del fondo. A stretto contatto con Lambropoulos e Hapworth operano i consulenti Andy Holyhead e Ram Parimi.

L’area tecnica

Il diesse Renzo Castagnini

Detto del consiglio d’amministrazione, l’organizzazione della società consta di 4 settori in linea orizzontale con altrettante direzioni. Si parte dall’area tecnica che fa capo al direttore sportivo Renzo Castagnini, al secondo anno al Frosinone, tra i protagonisti della promozione in Serie B e dell’ottimo avvio in Serie A. Fanno parte dell’area i riconfermati Giorgio Cea (responsabile sanitario), il tecnico Massimiliano Alvini, Sara Recchia (responsabile settore femminile) e Roberto Galletti (responsabile settore giovanile).

Due invece le new entry: Nicola Gaiti, responsabile strategia calcistica con esperienze nella Juventus, nel Pisa e nel Marbella in Spagna; e Mattia Baldini, capo scouting, già diesse della Sampdoria, e dirigente con vari ruoli a Bologna, Palermo (scouting e match analyst), Perugia, Carrarese, Pescara e nello staff tecnico delle nazionali giovanili.

Attività operative e istituzionali

Il direttore Piero Doronzo

Si tratta di un’area complessa che abbraccia più ambiti della vita societaria. Al timone il direttore Piero Doronzo, uno dei veterani della società, arrivato sei anni fa insieme a Guido Angelozzi, 2 promozioni in Serie A all’attivo. Con lui un’altra figura che da anni lavora in società: Pierluigi D’Agostini, dirigente preparatissimo, è il responsabile della segreteria sportiva e delle risorse umane. Agli acquisti un’altra veterana della società ovvero Anna Fanfarillo.

Nell’area attività operative e istituzionali,il team manager Manuel Milana, punto fermo del gruppo squadra, dal 2010 in società, 5 promozioni conquistate. Completano il settore, il medico legale Alessandra Morelli, i legali Aldo Ceci, noto cassazionista e amministrativista ciociaro, Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, l’ingegner Morgan Reali (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), il nuovo slo Gianluca Di Trocchio, già commissario della Polizia di Stato e neo assessore comunale alla Polizia Locale e il delegato per la gestione dell’evento Livio Guglietti.

Marketing, finanza, amministrazione e controllo

Rosario Zoino

Due nuove figure nell’area commerciale. Il direttore Leonardo Giammarioli e il responsabile marketing Mirko Cucchiarelli. Il primo sarà anche responsabile ad interim della comunicazione e arriva dopo una lunga esperienza tra Roma, Sport Five, Beiersdorf, Bayer Leverkusen e Napoli. Cucchiarelli invece ha lavorato fino a marzo scorso alla Roma. Per quanto riguarda il ticketing se ne occupa Sara Recchia.

L’area finanza, amministrazione e controllo sarà ancora guidata ad interim dall’ad Rosario Zoino con Giovanbattista Ferrante responsabile. La consulenza fiscale è affidata alla Zeta Finance & Administration.

Un altro tassello dell’era italo-americana è stato messo.