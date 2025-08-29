Frosinone, testa fredda e cuore caldo per centrare la grande impresa

[LA VIGILIA] Dopo la vittoria all'esordio con l'Avellino, i giallazzurri di scena sabato a sera a Palermo contro la "corazzata" di Inzaghi. Oltre all'indubbia forza degli avversari, Alvini sarà alle prese con l'emergenza-difesa. Debutto per Jacopo Gelli ed impiego dal 1' per Bracaglia. "Avversari forti, ma noi metteremo in campo le nostre idee e i punti di forza", ha detto Alvini

Alessandro Salines Lo sport come passione

La “febbre del sabato sera” sarà altissima per il Frosinone. Solo contro tutto e tutti, subito una prova durissima per la squadra di Alvini dopo la convincente vittoria con l’Avellino all’esordio. Le premesse infatti sono da brividi: uno stadio caldissimo con oltre 30 mila spettatori, senza tifosi al seguito (trasferta vietata), un’avversaria come la corazzata-Palermo, l’accesa rivalità e tanto per non farsi mancare niente l’emergenza in difesa.

Serviranno testa fredda e cuore caldo. E quel coraggio spesso invocato dal tecnico toscano. Qualità che il Frosinone possiede almeno stando alle prime impressioni fornite in questo primo scorcio di stagione. Bisognerà però tramutarle sul campo del “Barbera” nel migliore dei modi. E sarà tutt’altro che facile.

“Rispetto di tutti, paura di nessuno”

Come carica lo speaker dello “Stirpe” prima delle partite, il Frosinone scenderà a Palermo senza timori e complessi pur consapevole della forza dei siciliani e delle difficoltà del match. D’altronde i giallazzurri hanno poco da perdere davanti alla formazione strafavorita per la promozione diretta. “Cercheremo di proporre il nostro gioco, puntando sui punti di forza – ha detto Max Alvini – Siamo ben consci di affrontare una squadra molto forte, ma metteremo in campo le nostre idee e poi vedremo cosa succederà”.

Massimiliano Alvini

Nonostante l’entusiasmo per il netto successo contro l’Avellino, la settimana non è filata liscia tra mercato, infortuni e squalifiche. Alvini ha dovuto preparare la sfida tenendo presente una serie di criticità. A partire dalla difesa in emergenza per via delle assenze di Hegelund Biraschi, Corrado, Monterisi, e Calvani (squalificato). Una retroguardia tra l’altro che si è rivelata affidabile tanto da non aver subito gol nelle prime 2 gare ufficiali.

Tabù-Palermo ma la vittoria più bella è frusinate

La sfida di sabato sera sarà l’undicesima tra siciliani e ciociari che non hanno mai vinto a Palermo. Il bilancio pende a favore dei rosanero con 7 vittorie. Due invece i successi dei giallazzurri ed altrettanti pareggi. Parlando solo di Serie B, 2 affermazioni del Palermo (2018 e 2025) ed 1 pareggio (1-1 nel 2023) al “Barbera”. Il Palermo inoltre non ha mai subito più di un gol contro il Frosinone in Serie B, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni (2 vittorie, 3 pareggi, 1 ko).

Ciano e Maiello firmarono la vittoria del Frosinone nella finale playoff col Palermo (Foto © Emiliano Grillotti)

Ma la vittoria più bella ed importante è senza ombra di dubbio del Frosinone: il 16 giugno del 2018 allo “Stirpe” nella finale di ritorno dei playoff Maiello e Ciano regalarono la seconda promozione in Serie A dei ciociari. Da quel trionfo condito da tante polemiche è nata una rivalità fortissima tra le 2 squadre.

Da aggiungere alcuni dati curiosi. Il Palermo non ottiene 2 successi nelle prime 2 gare in Serie B dal 1964, mentre in precedenza ci era riuscito solo nel 1955. Dal canto suo il Frosinone ha vinto le 2 gare più recenti di B, dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle sei precedenti (4 pareggi e 2 sconfitte); i ciociari hanno ottenuto 2 vittorie nelle prime 2 in B solo 3 volte finora (2009, 2017 e 2022).

La lavagna tattica di Max

Alvini dovrà fronteggiare l’emergenza in difesa, priva di Calvani (squalificato), Hegelund, Corrado, Biraschi e Monterisi (infortunati). Quest’ultimo in settimana è stato anche al centro di una trattativa di mercato con la Cremonese. Scelte praticamente obbligate con l’esordio di Jacopo Gelli e l’impiego dal 1′ di Bracaglia al centro. Confermati ovviamente Palmisani tra i pali, A. Oyono e Marchizza.

Ghedjemis in azione (Foto © Mario Salati)

A centrocampo inamovibili Koutsoupias e Calò. Sulla trequarti la certezza è Ghedjemis. Ballottaggi Barcella-F. Gelli e Kvernadze-Masciangelo che potrebbe essere preferito per avere maggiore copertura sulla corsia di sinistra. Punta centrale Raimondo in vantaggio su Zilli. Subito convocato il neo acquisto Vergani.

Da vedere quale sarà la disposizione tattica: potrebbe essere un 4-2-3-1 (A. Oyono, J. Gelli, Bracaglia, Marchizza; Koutsoupias, Calò; Ghedjemis, Barcella/F. Gelli, Kvernadze/Masciangelo; Raimondo) o un 3-4-2-1 (Bracaglia, J. Gelli Marchizza; A. Oyono, Koutsoupias, Calò, Masciangelo; Ghedjemis, Barcella/F. Gelli; Raimondo). Gli altri assenti sono Gori, Sherri e Selvini.

Inzaghi alza la guardia

Il tecnico dei rosanero vuole una conferma piena dopo la vittoria contro la Reggiana. “Banco di prova importante dal cui non voglio passi indietro – ha sottolineato Pippo Inzaghi – Guai se non si ripetono le prestazioni di Cremona e contro la Reggiana. Giochiamo in casa ed abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare. Voglio vedere quello che ho ammirato sabato scorso, ma con qualche miglioramento”.

Pippo Inzaghi

Ma il Frosinone non fa dormire sonni tranquilli all’allenatore del Palermo rimasto favorevolmente colpito dal debutto vincente e convincente dei giallazzurri. “Troveremo una squadra pronta ad aggredirci – ha avvisato – Alvini è tra i migliori tecnici della categoria, bravissimo a preparare le partite. Il Frosinone può la sorpresa del campionato. Grande rispetto, ma abbiamo studiato la partita in base alle nostre caratteristiche contro un’avversaria meno attendista della Reggiana. Sappiamo cosa significa giocare a Palermo e cosa significa vincere qui. I ragazzi dovranno intraprendere la strada tracciata”.

Out l’ex Bardi, dentro Joronen

Problemi di formazione anche per Inzaghi: nelle ultime ore si è infortunato il portiere Bardi, ex di turno, protagonista nel Frosinone per diverse stagioni (150 presenze e la promozione in Serie A nel 2018). Con Gomis infortunato, al suo posto Inzaghi sarà costretto a schierare Joronen in ritardo di condizione. Davanti una difesa composta molto probabilmente da Diakitè, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello, anche se Gomes spinge per un posto dopo aver recuperato.

Il portiere Joronen

Sulla trequarti, con Palumbo ancora in panchina, dovrebbero essere confermati Brunori e Gyasi che avranno il compito di aprire gli spazi per l’unica punta, Pohjanpalo. Quindi riepilogando Palermo con il 3-4-2-1 formato da Bardi; Diakitè, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo.

Mercato, in arrivo il portiere Pisseri

Il dg Piero Doronzo ed l’ex Palermo Renzo Castagnini

Nonostante la partita di Palermo, il mercato del Frosinone non si ferma. In dirittura d’arrivo un altro innesto dopo quelli di Vergani e Raychev nelle ultime ore. Il diesse Renzo Castagnini, tra l’altro ex del Palermo, ha chiuso con il portiere Pisseri, 33 anni, originario di Parma. Svincolato dal Cesena (11 presenze la scorsa stagione), sarebbe un rinforzo d’esperienza in un reparto formato dai giovani Palmisani e Lolic con Sherri fuori causa per i prossimi mesi. Pisseri vanta una lunghissima carriera tra Serie B e C con oltre 470 partite.