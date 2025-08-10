Frosinone, tra 7 giorni si fa sul serio: cosa va e non va nel mosaico di Alvini

[L'ANALISI] Finito il ritiro, cosa ha detto il precampionato della squadra giallazzurra. Non mancano le note positive ma l'organico è incompleto soprattutto in attacco. Gli infortuni non hanno aiutato il lavoro del tecnico. La variabile mercato

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il ritiro è finito, andate a giocare. Il primo rito della religione del pallone è terminato e per il Frosinone (come per le altre squadre cadette) è tempo di partite da 3 punti. Prima la Coppa Italia (il 17 a Monza) e poi l’esordio in campionato (il 24 in casa contro l’Avellino). Al “Terminillo” i giallazzurri hanno messo benzina del serbatoio e lavorato sui principi tecnico-tattici di Alvini. Quattro amichevoli, l’ultima a Ferentino col Benevento conclusa con la prima sconfitta ed il primo gol subito.

Il bilancio della preparazione è in chiaroscuro a causa soprattutto degli infortuni che continuano ad assillare il Frosinone come se ci fosse un filo rosso con la passata stagione. Sono intoppi che possono frenare la crescita di una squadra soprattutto in questa fase. Alvini comunque è soddisfatto: “Venti giorni di ritiro importanti al Terminillo, dove siamo stati accolti molto bene dalla comunità locale. Abbiamo messo buone basi per il futuro. Da martedì lavoreremo per la Coppa Italia e il campionato. Rientreranno in gruppo tutti i giocatori tranne Gori. Saremo di nuovo al completo, pronti per l’inizio della stagione”. Vediamo quindi cosa va e cosa non va ad una settimana esatta dall’esordio in Coppa Italia.

COSA VA

Una difesa già pronta

Il difensore Bracaglia

La retroguardia ad oggi sembra il reparto più completo e che offre maggiori garanzie. Al di là dello schieramento a quattro o a tre che Alvini sceglierà. Tra i pali Sherri non dovrebbe far rimpiangere Cerofolini e già nelle amichevoli ha fatto intravedere qualità importanti. Monterisi, Marchizza, Bracaglia, i gemelli Oyono e Biraschi sono elementi affidabili.

Gli innesti di J. Gelli, Calvani, Hegelund, Corrado e Masciangelo hanno regalato alternative di tutto rispetto sia al centro che sulle fasce dove gli stessi Corrado e Masciangelo possono giostrare sia da terzini che da esterni di centrocampo. Pensate che nelle amichevoli Alvini si è potuto permettere di tenere in panchina un giocatore come Biraschi che vanta 116 presenze in Serie A.

L’esperto Biraschi

Alcuni meccanismi ovviamente vanno affinati. Ma la sostanza c’è. La variabile potrebbe essere il mercato. Alla fine della fiera il reparto subirà cambiamenti o resterà lo stesso? Le voci non mancano su Monterisi e compagni: le prossime settimane saranno decisive.

Aggressività, mentalità e identità

Nonostante le assenze ed il periodo di prepararazione, il Frosinone ha fatto intravedere i dettami di Alvini come aggressività, compattezza e spirito. La squadra inizia a mostrare quella famosa identità che l’allenatore toscano predica sin dal primo giorno. Dal punto di vista tattico il Frosinone ha sfoggiato duttilità ed un assetto variabile. Tra il 4-3-3, il 4-2-3-1 e momenti in cui la difesa si schiera a tre.

L’inserimento di Calò (subito titolare col Benevento) ha alzato il livello della linea mediana e in generale dell’economia del gioco. La rivelazione è stato il giovane centrocampista Ndow che ha destato un’ottima impressione anche tra i tifosi. E’ chiaro che si è solo all’inizio e la strada è ancora lunga come ha sottolineato lo stesso Alvini. “Ci sono tanti aspetti da migliorare ma per adesso sono soddisfatto”, ha chiosato il trainer.

COSA NON VA

Attacco incompleto

L’attaccante Ghedjemis

Il reparto avanzato va puntellato sotto tutti i punti di vista. Ancor di più dopo il grave infortunio occorso a Gori che ne avrà per diverso tempo. Le lacune sono evidenti. Anche il diesse Castagnini lo ha ammesso ed ha assicurato un intervento. Servono innesti al centro dell’attacco ma anche dei validi sostituti di Kvernadze e Ghedjemis. Col Benevento infatti l’assenza del georgiano (2 reti nelle amichevoli) si è fatta sentire parecchio.

Non bastano dunque i baby Colley e Cichero ad affiancare Raimondo nel pacchetto delle punte centrali. Stesso discorso per il giovane esterno Dixon promosso dalla Primavera. Da qui alla fine del mercato dovrebbero arrivare rinforzi. Trapela poco o nulla. Castagnini lavora sottotraccia per non dare vantaggi alla concorrenza.

Infortuni, condizione fisica e sbavature

Contro il Benevento il Frosinone ha pagato i carichi di lavoro e probabilmente il caldo. Problema fisiologico in questo momento della preparazione. Una condizione fisica da sistemare dunque per arrivare al meglio all’inizio della stagione. Gli avversari erano avanti e sul campo si è visto. “Non c’è nulla da preoccuparsi perché tutto ciò fa parte di un percorso. Le risposte che cercavo le ho avute, indicazioni utili per migliorare”, ha detto Alvini.

Il tecnico Alvini

Gli infortuni sono stati una nota negativa del precampionato giallazzurri. Alvini non ha potuto lavorare con l’organico al completo. Tra l’altro si sono fermati ben 4 dei neo acquisti (Gori, Masciangelo, Corrado e Raimondo) che invece avrebbero avuto bisogno di ambientarsi ed integrarsi nella nuova realtà. A parte Gori, martedì dovrebbero rientrare gli altri giocatori (Masciangelo, Raimondo, Corrado, Hegelund, Grosso e Kvernadze) che hanno marcato visita. Alvini potrà tirare un sospiro di sollievo anche se ovviamente saranno chiamati a recuperare il tempo perduto e mettersi a pari con gli altri compagni.

Da affinare infine l’intesa e alcuni meccanismi tattici. Bisogna migliorare il raccordo tra i reparti e i relativi sincronismi. Contro il Benevento si sono notate sbavature (ad esempio nella partenza dal basso) dovute proprio al periodo di rodaggio.