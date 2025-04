Frosinone, tra sogno e realtà c’è solo la salvezza

Malgrado le 4 vittorie di fila e le ottime prestazioni, il focus deve restare puntato sull'obiettivo della permanenza in Serie B. Mancano ancora 7-8 punti e bisogna conquistarli col sudore a partire dal match di sabato col Cosenza. Le speranze-playoff di alcuni tifosi sono legittime ma non bisogna farsi troppe illusioni. Numeri e precedenti

Alessandro Salines Lo sport come passione

Tra sogno e realtà c’è solo la salvezza. Una salvezza tutta da conquistare come non ha esitato a sottolineare il tecnico Paolo Bianco. “Ci mancano 7-8 punti per raggiungere quanto prima l’obiettivo della permanenza in B – ha detto il tecnico – Quindi testa alla gara col Cosenza, l’ennesimo scontro diretto che vogliamo fare nostro”. Insomma niente voli pindarici, piedi per terra, malgrado le 4 vittorie di fila, il settimo risultato utile ed una classifica corta possano stuzzicare la fantasia dei tifosi.

Ma bisogna restare umili e concreti come ha insegnato Bianco ad un gruppo che ha tirato fuori dalle sabbie mobili restituendo fiducia ed identità. È pur vero che nel calcio può succedere tutto ed il contrario di tutto però serve massimo equilibrio e ricordarsi che soltanto qualche settimana fa il Frosinone era penultimo.

Il quadro e la quota salvezza

Paolo Bianco

Dopo la vittoria di sabato a Genova, il Frosinone è salito a quota 36 al dodicesimo posto. La classifica è migliorata sensibilmente se si pensa che soltanto 5 turni fa i canarini erano penultimi. Inoltre sono diventati padroni del proprio destino rispetto a qualche settimana fa.

Ma c’è ancora da pedalare per tagliare il traguardo della salvezza. La graduatoria infatti è corta: il Frosinone ha solo 3 punti di vantaggio sui playout e 4 sulla zona retrocessione. Quindi nulla è deciso. Ed ha perfettamente ragione Bianco a tenere la guardia alta e chiedere 7-8 punti per stare al sicuro.

L’esterno Ghedjemis

Negli ultimi 5 campionati, da quando la Serie B è tornata a 20 squadre, la salvezza-media si è attestata a 43,8 punti. Dai 42 della Spal nel 2021-2022 ai 46 del Cosenza nel 2019-2020. Nel campionato passato sono serviti i 44 punti dello Spezia per salvarsi direttamente. Quarantatré e 44 nel 2022-2023 (Cittadella) e nel 2020-2021 (Ascoli).

Fondamentale la gara col Cosenza

Kouan ed il tecnico Massimiliano Alvini del Cosenza

Il match interno di sabato allo “Stirpe” contro il fanalino di coda dunque è più importante di quanto possa pensare. E’ il sesto scontro diretto di fila: il Frosinone ha portato a casa 13 punti (1 punto e 4 vittorie di fila) grazie soprattutto al nuovo corso di Bianco. Ora deve completare l’opera e consolidare la sua posizione in chiave-salvezza. Un match a dir poco delicato, molto difficile e non inganni la classifica dei calabresi.

Un esame di maturità contro un’avversaria che a Frosinone si giocherà una delle ultime chance di agganciare il treno-salvezza. Il Cosenza si presenterà con il tecnico Massimiliano Alvini richiamato dopo poco più di un mese al posto della coppia Tortelli-Belmonte. Tornerà a Frosinone poi l’ex Garritano, 97 presenze e 5 reti dal 2021 a gennaio scorso con la ciliegina della promozione in Serie A nel 2023.

Ambrosino (Foto © Mario Salati)

La quinta vittoria di fila chiuderebbe in bellezza un ciclo molto impegnativo ed importante che ha consentito al Frosinone di tirarsi fuori dalla zona retrocessione. E sarebbe il miglior viatico per iniziare un finale di stagione che vedrà il Frosinone sfidare quasi tutte formazioni di alta classifica (Cesena, Sassuolo, Spezia, Pisa e Palermo) a parte il Cittadella.

Sognare non costa nulla

Le 4 vittorie consecutive, il balzo al dodicesimo posto e le ottime prestazioni hanno stuzzicato la fantasia di diversi tifosi. La zona playoff è a 6 lunghezze e sulla carta non è una distanza incolmabile con 7 partite da giocare e 21 punti a disposizione. Ma la realtà poi è un’altra. Le variabili sono tante ed alcune incontrollabili.

Capitan Marchizza

In primis il Frosinone dovrebbe continuare a viaggiare ritmi sostenuti e non è semplice per una formazione che rincorre ormai da mesi. Nelle ultime 5 stagioni (da quando la B è ritornata a 20 squadre) la quota-media playoff è stata di 53,6 punti. Si va dai 58 punti del Perugia nel 2021-2022 ai 49 del Venezia nel 22-23. Gli altri punteggi: 54 del Frosinone nel ’19-20, 56 del Chievo nel ’20-21 e 51 el Brescia nel ’23-24. Insomma il Frosinone dovrebbe conquistare 17 punti per toccare quota 53, tenendo una media-punti molto alta di 2.42 (quella della gestione-Bianco si è attestata a 2.50). Certo la quota potrebbe essere più bassa di 53 ma anche più alta.

Per questo bisogna mantenere i piedi per terra e non farsi distrarre da altri discorsi. Bianco lo sa benissimo e lo ha fatto intendere benissimo quando parla di salvezza ancora da raggiungere. Idem l’intero gruppo che sembra concentrato solo sull’obiettivo-salvezza. “Pensiamo a fare più vittorie possibili, io voglio salvarmi e arrivare prima possibile alla matematica. Poi vediamo cosa succederà“, ha detto Monterisi dopo il colpo con la Sampdoria.

Il difensore Bettella (Foto © Mario Salati)

E’ pur vero che i tifosi possono sognare. Non costa nulla. L’importante è non farsi troppe illusioni e ricordarsi il percorso effettuato dalla squadra dall’inizio del campionato ad oggi. Al di là dei sogni e delle speranze, i sostenitori a questo punto devono far quadrato attorno alla squadra per accompagnarla alla salvezza. Con l’entusiasmo ritrovato ed il disincanto tipico dei tifosi. Solo così si potrà vivere al meglio un finale di stagione che si preannuncia avvincente ed emozionante.