Frosinone, trappola-esordio

La squadra giallazzurra ha spesso faticato al debutto: solo 1 vittoria nelle ultime 6 stagioni. Quindi antenne dritte e dita incrociate in vista della “prima” di domenica sera contro la Sampdoria. Ufficiale la cessione di Brescianini all’Atalanta. “Porterò il “leone” sempre nel cuore”, ha scritto sui social

Grosso aveva infranto una sorta di tabù dopo 5 anni di digiuno. Vivarini potrebbe continuare il lavoro vincendo l’esordio in Serie B per la seconda volta di fila a distanza di 7 anni. I debutti del Frosinone tradizionalmente non sono stati facili ed infatti la scorsa stagione in Serie A ha perso. Domenica sera contro la Sampdoria ha l’opportunità di tornare al successo e continuare quel cambiamento iniziato nel 2022. Oltre la statistica, la vittoria sarebbe una toccasana per scacciare le ombre calate all’indomani della sconfitta in Coppa Italia col Pisa. E poi battere la Samp, una delle favorite alla promozione, regalerebbe fiducia ed entusiasmo in quantità industriale all’intero pianeta giallazzurro.

Quattro punti negli ultimi 6 esordi

La stagione scorsa debutto e ko col Napoli campione d’Italia. In Serie B l’anno precedente la vittoria a Modena che ha interrotto una serie di esordi senza i 3 punti (1 pareggio e 3 sconfitte consecutive). Un successo in 6 campionati è il bilancio piuttosto magro a conferma di una specie d’allergia per le “prime”. Contro la Sampdoria l’occasione per migliorare lo score. Sarebbe il secondo successo di fila al debutto in Serie B per la prima volta dal periodo tra il 2014-15 e il 2017-18 (3 in quel caso).

Prima del successo a Modena alla vigilia di Ferragosto del 2022, il Frosinone non vinceva all’esordio da 5 anni, E precisamente dal 26 agosto 2017 quando la squadra di Longo s’impose a Vercelli per 2-0 con reti di Dionisi e Paganini. Dopodiché 3 rovesci (a Bergamo con l’Atalanta, a Pordenone ed in casa contro l’Empoli promosso a fine torneo) e il pari col Parma di Buffon.

Debutto vincente e promozione

Una curiosità: gli ultimi successi all’esordio hanno fatto da preludio alla promozione. Sia nel 2017-2018 che nel 2022-2023 il Frosinone ha vinto il campionato conquistando la Serie A. Una coincidenza? Sicuramente precedenti beneauguranti. Nel 2017-2018 era un Frosinone grandi firme che puntava senza mezze misure alla promozione dopo la delusione dell’eliminazione in semifinale playoff contro il Carpi.

Traguardo tagliato grazie al successo nella finale contro il Palermo. Discorso diverso nel 2022-2023: il Frosinone di Grosso, pur essendo una squadra altamente competitiva, non aveva come obiettivo la Serie A ed invece fu un vero trionfo con tanto di primo posto.

Brescianini, telenovela finita: “Con il leone impresso”

Dopo 2 mesi e mezzo di voci, indiscrezioni, trattative più o meno veriterie e colpi di scena (le visite col Napoli e poi il dietrofront) si è chiusa la vicenda Brescianini che negli ultimi giorni era diventata una telenovela. Il centrocampista di Calcinate si è trasferito all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Al Frosinone dovrebbero andare 13 milioni di euro di cui la metà verrà girata al Milan.

Brescianini ha salutatato società e tifosi con un post su instagram che ha riscosso tanti like e commenti tra i sostenitori. “Caro Frosinone, è giunto il momento di salutarci. Grazie per avermi dato la possibilità di scoprire la Ciociaria e il meraviglioso popolo giallo-blu, che mi ha fatto sentire amato e rispettato – si legge nel post – Onorato e fiero di aver indossato questa maglia, con il n.4 stampato sulla schiena. Nonostante la dedizione e tutti gli sforzi fatti lungo questo percorso, le cose non sono andate come avremmo voluto”.

“Vorrei ringraziare il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi per aver creduto in me, oltre a mister Di Francesco e il suo staff per avermi fatto crescere e migliorare – continua Brescianini – Grazie a ogni componente della società, ai miei compagni, ma soprattuto a tutti i tifosi. Vi sarò sempre riconoscente, portandovi nel cuore. Un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà. Il popolo ciociaro non si è mai arreso e si rialzerà a testa alta come sempre. Con il leone impresso Ciao Frosinone”.