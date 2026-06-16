Frosinone, tu vuo’ fa’ l’americano: un fondo-Usa pronto ad entrare nel club

I proprietari dell'Ipswich Town vicini ad entrare nel capitale del club giallazzurro. L'operazione portata avanti dalla società veicolo Gamechanger 20. La chiusura nei prossimi giorni e dopodiché saranno svelati i particolari dell'acquisizione e il nuovo assetto. Il 1 luglio la conferenza stampa di Stirpe

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il Frosinone Calcio verso una svolta storica. Un fondo d’investimento statunitense è vicino ad entrare nel capitale del club giallazzurro. La trattativa sarebbe a buon punto e a fine mese potrebbero esserci gli annunci. E forse non a caso la tradizionale conferenza stampa d’inizio stagione del presidente Maurizio Stirpe è stata fissata il 1 luglio (il 3 invece sarà presentata la campagna abbonamenti).

Secondo Sky Sport che ha lanciato la notizia in queste ore l’operazione è condotta dalla società veicolo Gamechanger 20 proprietaria dell’Ipswich Town, neopromossa nella Premier League inglese. I particolari dell’acquisizione e del nuovo assetto societario saranno svelati solo al momento della chiusura.

Le aperture di Stirpe

La notizia ha destato un certo scalpore in città. Il Frosinone è nelle mani di Stirpe da oltre 23 anni. Il patron è un punto di riferimento per i tifosi frusinati ed un modello nel calcio italiano. Sia per i risultati (7 promozioni di cui 4 in Serie A) ma soprattutto per la gestione oculata. Ma l’ingresso di nuovi soci non è un fulmine a ciel sereno. Al recente Festival della Serie A di Parma, Stirpe aveva fatto delle aperture importanti. Insomma qualcosa bolliva in pentola.

Il presidente Maurizio Stirpe

“Se serve a far crescere il Frosinone, io dico che Stirpe compie senza indugi un passo indietro e fa entrare il fondo – ha sottolineato il presidenti – Non nascondiamo che già da qualche anno noi stiamo guardando all’estero. In un territorio come il nostro, qualora si aprisse ad un investitore estero bisognerà dare delle garanzie alla gente perché non si può sparire da un momento all’altro. Il fondo non è il problema, è la soluzione del problema. Ben venga chi ha voglia di investire”. Più chiaro di così.

Il rilancio dell’Ipswich

I futuri nuovi soci hanno letteralmente rilanciato l’Ipswich Town, storico club fondato nel 1878. Rilevato nel 2021 in terza serie e con una montagna di debiti, ha conquistato 2 promozioni arrivando fino in Premier League. La retrocessione nel 2024-2025 è stato solo un incidente di percorso perché la squadra di McKenna è tornata subito in Premier. Ma al di là dei risultati la società è cresciuta in maniera esponenziale (ricavi e valutazione sono aumentati 6 volte dal 2023) investendo su brand, infrastrutture e giovani.

Lo stadio “Stirpe” (Foto © Max Pistilli)

L’ingresso nel capitale Frosinone fa parte di un progetto di espansione del gruppo che guarda ai principali campionati europei come ad esempio la Liga spagnola e la Ligue1 francese. Un gruppo che fa capo all’investitore Brett Johnson, figura di spicco nel mondo del calcio professionistico americano, fondatore e presidente del club Rhode Island FC e co-fondatore del Phoenix Rising FC.