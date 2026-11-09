Frosinone, un ko che brucia: dominare non basta, alla ripresa il Milan

[IL PUNTO] A Cagliari arriva la terza sconfitta stagionale, la più amara per come è maturata. I numeri premiano i giallazzurri, ma manca il risultato. Alvini guarda avanti: dopo la sosta la Scala del calcio, con il Milan e una grande occasione per rilanciarsi

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Alla terza sconfitta su 11 partite, il Frosinone assapora il retrogusto più amaro di un ko, sicuramente diverso da quello con la Juventus in casa e col Napoli al ‘Maradona’: perdere di misura in casa di un Cagliari che perdeva da 4 gare e ultra-rimaneggiato pur stradominando in tutte le statistiche di squadra, dal possesso palla (64% vs 36%) ai tiri in porta (8 vs 4) passando per i tiri totali (27 vs 12), i calci d’angolo (13 vs 2) e gli xG (2.04 vs 1.34). Con numeri del genere, compresa la traversa di Cichella, anche un pareggio sarebbe stato come una maglietta di taglia Small addosso a Maciste.

Una sconfitta differente

Ghedjemis in azione (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Per questo è stata una sconfitta differente dalle altre due. Contro la Juventus i giallazzurri pagarono lo scotto del (ri)esordio in Serie A, rischiarono nei primi 45’ di farsi impacchettare dai bianconeri e con un secondo tempo più brillante alla fine sfiorarono il pareggio al 94’ con il colpo di testa di Calvani fermato dai legni della porta di Vicario.

A Napoli l’uno-due nel giro di 2’ dal 30’ al 32’ del primo tempo chiuse i giochi, nel finale il 3-0 arrivò con tutto il Frosinone sbilanciato in avanti che poco prima dello scadere aveva fallito il gol del 2-1. I 20 punti in classifica non cambiano la posizione (sesto posto) di Calvani & soci e la conformazione geografica dei primi 6 posti, con tre laziali e altrettante lombarde.

La prima senza Raimondo

A Cagliari è stata anche la prima partita senza Raimondo. Ed è stata la prima partita dal 1’ di Birligea. L’attaccante rumeno ha messo in campo tutto quello che aveva annunciato nella conferenza della vigilia, è stato di parola. Sfortunato in occasione del tiro in mezza rovesciata al volo dopo la traversa di Cichella, la sua è stata una conclusione troppa bella tecnicamente e pulita dal punto di vista estetico per fare gol. Ha esaltato un Caprile già galvanizzato.

Raimondo, grande assente a Cagliari (Foto: Federico Proietti © Ansa)

E poi c’è quel tocco in area sulla caviglia da parte di Deiola che arbitro e Var nemmeno hanno valutato. Siamo alle solite, se il termine di paragone fu il rigorino assegnato al Napoli per un tocco più o meno simile. Alla ricerca dell’all-in, Alvini dal 20’ della ripresa in poi ha dato spazio a Bobcek, Fini, Zerbin e Hasa tenendo dentro Ghedjemis e Birligea. Un Frosinone a trazione super-offensiva. Dei nuovi entrati però (oltre a Tchato, in campo dal 1’ della ripresa al posto di Bracaglia ammonito) solo Hasa ha portato freschezza e vivacità ai tentativi di agguantare almeno il pareggio.

Calvani, Calò e la Nazionale

Ma va detto che Pisacane ha messo i chiodi sulle corsie laterali, frenando sul nascere dinamicità e fantasia di Ghedjemis e Kvernadze e ha inaridito al massimo le giocate di Schmid. Un brevissimo rewind fino al gol dei sardi. Poteva essere evitato? Lasciare all’ex torinista Adopo tutto quello spazio per verticalizzare e per andare alla conclusione non è stata l’idea migliore. Palmisani ha preso gol sulla verticale del tiro ma era coperto.

Capitan Monterisi

Una citazione per Calvani e Monterisi: spettacolari. Il difensore romano merita la Nazionale maggiore come dice Alvini? Mancini per ora ha chiamato il 18enne Palma dell’Udinese ma il giallazzurro cresce settimana dopo settimana. Calò sui soliti standard. E la polemica a distanza tra il suo agente e il ct Mancini fa parte del gioco: il primo deve valorizzare un suo assistito, il secondo ha già risposto che “ci sono 3-4 giocatori del Frosinone sotto osservazione…” e che “… se convoco Calò non sarà per le parole del suo procuratore…”.

Alla Scala del calcio l’occasione per il rilancio

Bracaglia salterà la sfida a San Siro con il Milan

Alla ripresa del campionato c’è la vetrina alla Scala del calcio con un Milan costantemente al Luna Park, sulle montagne russe. Seconda vittoria di fila in campionato, intervallata dal ko casalingo con il Ferencvaros. Il potenziale dei rossoneri di Amorim è ancora tutto da scoprire. Per il Frosinone l’occasione di una grande ribalta, alla quale già il fatto di presentarsi con appena 4 punti di ritardo dagli avversari è motivo di orgoglio e di stimolo.

Un peccato non poter assistere alla sfida – anche in chiave Nazionale maggiore – tra i due mister ‘otto gol’, vale a dire il rossonero Cisse e il giallazzurro Raimondo. Sul fronte ciociaro non ci sarà Bracaglia (delle 5 ammonizioni, 3 riportate nei primi 20’ di gara) che avrebbe avuto come dirimpettaio Moreira ed ha esaurito il primo bonus delle ammonizioni e si spera di avere a disposizione Terzic che non ha preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un problema fisico ma che ha risposto alla chiamata della nazionale della Serbia per il doppio confronto di Nation League.

Alvini a Cagliari ha schierato a sinistra il franco-camerunense Tchato che se l’è sbrigata con tanta concretezza. E’ uno che garantisce la soluzione affidabile. Nel Frosinone si spera di rivedere Grillitsch, il Milan invece potrebbe recuperarne tre: Pavlovic (non risponderà alla chiamata della Serbia), Loftus-Cheek e Tomori.

Schmid e Palmisani impegnati nelle rispettive nazionali (Foto: Mario Salati http://© S.M. Fotoreporter)

A proposito di nazionali, Alvini indeciso se incrociare le dita, pregare o fare entrambe le cose: saranno 14 i giallazzurri impegnati tra Coppa d’Africa (Oyono col Gabon, Ghedjemis con l’Algeria e Fayed con l’Egitto), Nation League (Schmid, Hasa, Bobcek, Birligea, Kvernadze e Terzic) e amichevoli (Calvani, Palmisani, Fini e Cichella con la Under 21 e Amey con la Under 20). Situazione da monitorare attentamente tra gare di andata, ritorno, viaggi e via discorrendo. E le Società col fiato sospeso.