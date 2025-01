Frosinone, un mercato… riparatore

[L’ANALISI] Obiettivi, idee e prime mosse del club giallazzurro che proverà a puntellare la rosa per risalire la classifica e conquistare la salvezza. Priorità al centrocampo e alle fasce. Ceduto Haoudi alla Spal, il Sassuolo piomba su Gelli

Il Frosinone ha alzato la serranda del mercato invernale cedendo Haoudi alla Spal. Una notizia che era nell’aria da qualche giorno e mancava soltanto l’ufficializzazione. Ma è chiaro che le operazioni più attese ed importanti saranno altre. E riguarderanno soprattutto i rinforzi per puntellare una rosa che nella prima parte della stagione ha faticato troppo ed è stata falcidiata dagli infortuni. Il club giallazzurro cercherà di regalare al tecnico Leandro Greco elementi utili per risalire una classifica ancora precaria e conquistare la salvezza.

La lista della spesa è custodita gelosamente nelle tasche di Guido Angelozzi, il “regista” del calciomercato giallazzurro da quasi un lustro a questa parte. Cosa c’è scritto è ovviamente top secret. Il plenipotenziario direttore negli anni ha dimostrato di saper lavorare a fari spenti per non farsi bruciare dalla concorrenza. E poi a poche ore dall’inizio delle danze è difficile che possano trapelare tante notizie. Tuttavia le indiscrezioni, le voci e le idee non mancano. A partire dalle zone del campo dove servirà intervenire.

Le mosse

Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone

C’è una premessa doverosa. Acquisti e cessioni sono strettamente legate anche perché la composizione della rosa deve rispettare delle regole. Quindi arrivi e partenze dovranno essere equilibrate ma non sarà una novità per il Frosinone sempre attento al bilancio. Inoltre saranno effettuate valutazioni su quei calciatori reduci da infortuni lunghi e seri. Si cercherà di capire a che punto è il percorso di recupero.

Detto questo la priorità sembra essere il centrocampo. La dirigenza cercherà di ingaggiare un giocatore che unisca qualità e forza fisica. Colmando così quel gap che nessuno ha mai nascosto. Un reparto apparso un po’ leggero oltre che inesperto. E gli innesti potrebbero essere più di uno a seconda delle eventuali cessioni. Da sottolineare che Machin è da tempo ai margini della squadra.

Il tecnico Leandro Greco

Altro intervento dovrebbe essere effettuato sulle fasce. Ad oggi Greco può contare solo su 3 esterni di ruolo (i gemelli Oyono e Marchizza) più qualche elemento adattabile. Quindi almeno un altro laterale dovrebbe arrivare tenendo presente il modulo 3-5-2 che prevede l’utilizzo di 2 esterni puri. L’ideale sarebbe un ambidestro oppure ci si orienterà su un sinistro.

In generale molto dipenderà dalle uscite come ha sottolineato Greco in una delle ultime interviste: “Come già detto qualche settimana fa, noi siamo tanti e per me la priorità è capire chi vuole restare in questa squadra. Io non posso promettere di dare spazio a tutti. Dopodiché valuteremo con il direttore cosa inserire”.

Mal di gol

Monterisi e Distefano (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Il Frosinone ha chiuso il 2024 con il peggior attacco del campionato: 17 reti in 20 gare come il Cittadella. Un bottino magro, una media di 0.85 gol a partita. Un dato balza all’occhio: alla formazione ciociara sono mancate le marcature dei centrocampisti. Bisogna migliorare per puntare ad una classifica più tranquilla. I tifosi ovviamente sognano un bomber ma la società in primis valuterà le condizioni degli attaccanti tornati dagli infortuni.

Si sono rivisti i vari Partipilo (a segno a Castellammare), Tsadjout e Pecorino. Mentre alla ripresa è rientrato in gruppo Distefano che ad inizio stagione aveva realizzato 2 gol in 3 partite prima dell’infortunio. Sulla carta dunque le opzioni non mancano. Comunque non sono da escludere innesti soprattutto se ci saranno partenze.

Capitolo cessioni

Il centrocampista Haoudi ceduto alla Spal

Complesso il discorso partenze che si è aperto con l’addio del centrocampista Haoudi che è approdato a titolo definitivo alla Spal. L’italo-marocchino arrivato a Frosinone nel 2021 con grandi aspettative non è riuscito mai ad imporsi. Per lui solo 5 presenze e i prestiti alla Turris e alla Pro Vercelli. In lista di sbarco il difensore polacco Szyminski, anche lui finito fuori dai radar. Stesso discorso per Machin e Sene. Potrebbero salutare inoltre Garritano (offerte da Padova e Benevento) e Canotto che hanno giocato col contagocce.

Poi ci sono altre situazioni da monitorare. Il riferimento è a quei giocatori che hanno offerte. Come il centrocampista Gelli: interessa al Sassuolo dove ritroverebbe Grosso che lo ha valorizzato nell’anno della promozione. Il Palmeiras invece ha richiesto il giovane difensore brasiliano Lusuardi. Mentre il Venezia potrebbe tornare alla carica per capitan Marchizza che piace pure alla Cremonese prossima avversaria del Frosinone alla ripresa. Ma non sembrano trattative semplici.