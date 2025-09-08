Frosinone, un tour de force per gettare la maschera

[L'ANALISI] Primo snodo della stagione per la squadra giallazzurra che a partire da sabato a Padova affronterà un ciclo di sei partite in meno di un mese. Una serie d'impegni ravvicinati che metterà alla prova la squadra di Alvini alla ricerca di continuità dopo l'ottimo avvio. Fondamentale la gestione delle energie e della rosa come l'inserimento degli ultimi arrivi

Alessandro Salines Lo sport come passione

Poco più di una partita ogni tre giorni fino alla prossima sosta dell’11 ottobre. Una sorta di tour de force con sei gare (compresa la trasferta a Cagliari in Coppa Italia) in meno di un mese. Per il Frosinone sarà il primo snodo della stagione dopo l’ottimo avvio (2 vittorie e 1 pari senza subire reti). Un ciclo di gare ravvicinate che metterà alla prova la squadra di Alvini, a partire dalla ripresa delle ostilità sabato a Padova. E sarà l’occasione per iniziare a definire i reali obiettivi stagionali della formazione giallazzurra.

Calendario tutt’altro che proibitivo

Fabrizio Castori (Foto Ianuale)

Se da una parte il programma è fitto e faticoso, dall’altra non sembra un percorso così arduo da affrontare e superare nel migliore dei modi. Insomma avversarie alla portata tranne forse il Venezia che sulla carta è una delle formazioni favorite alla promozione diretta. Alvini insomma potrà posare pietre pesanti sulla strada del campionato.

Il Frosinone ripartirà sabato pomeriggio alle 15 a Padova. Affronterà la squadra veneta, neopromossa che ha racimolato solo 1 punto con 3 gol subiti ed 1 segnato. Sarà una trasferta insidiosa ma il Frosinone ha le carte in regola per fare risultato. Venerdì 19 l’anticipo (ore 19) in casa contro il Sudtirol: il Frosinone potrà sfruttare il fattore campo contro gli uomini di Castori partiti col piede giusto (4 punti).

L’ex Bohinen passato al Venezia (Foto © Mario Salati)

Dopo il match di Coppa Italia a Cagliari martedì 23, Alvini sarà di scena a Mantova sabato 27. Una partita complicata ma non proibitiva come anche la sfida interna con il Cesena nel turno infrasettimanale di martedì 30. Il tour de force si concluderà sabato 4 a Venezia. La partita al “Penzo” è probabilmente la più difficile del carnet di 5 incontri.

Gestione delle energie e della rosa

Massimiliano Alvini

Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, sarà fondamentale la gestione delle energie psico-fisiche. Di conseguenza Alvini ed il suo staff dovranno essere a bravi a governare le rotazioni dei giocatori. Tutti gli elementi abili ed arruolati saranno utili ed avranno spazio tenendo presente che il Frosinone ha 3 infortunati (Sherri, Gori e Biraschi che in queste ore si è operato al menisco destro) che non recupereranno a breve. Mentre dovrebbe tornare a disposizione l’esterno Corrado, finora fuori causa.

Alvini ha comunque una rosa con le alternative in ogni ruolo e quindi potrà dosare le forze per arrivare fino in fondo a questo ciclo. E’ chiaro che le incognite non mancano. Altri infortuni e squalifiche sono sempre in agguato e quindi conterà anche il fattore-fortuna.

Cittadini e Kone, innesti importanti

L’allenatore toscano potrà contare sugli ultimi arrivi Cittadini, Kone e Pisseri elementi d’indubbio valore. Il primo va a rinforzare la difesa in un momento anche di difficoltà dopo l’infortunio di Biraschi e gli acciacchi di Monterisi. L’ex Atalanta garantirà soluzioni alternative, potendo giostrare sia nella la retroguardia a 3 e a 4. E regalerà fisicità alla squadra.

Ben Kone (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Anche l’innesto di Kone sarà molto importante. Un centrocampista moderno e duttile che Alvini potrà impiegare in più posizioni: da mediano a mezzala fino a trequartista. Inoltre l’ivoriano è un calciatore con particolari doti offensive: può alzare il tasso di pericolosità del Frosinone grazie ad un ottimo tiro da fuori area e inserimenti puntuali. Nonostante per adesso dovrebbe partire alle spalle di Palmisani, il portiere Pisseri regalerà esperienza al gruppo e se verrà chiamato in causa saprà risponde presente.

Avanti tutta verso il tour de force.