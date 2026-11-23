[IL PUNTO] Il pesante 5-1 di Milano non cancella quanto costruito in 17 mesi, ma impone una presa di coscienza. Il Parma diventa il crocevia per ritrovare gioco, personalità e soprattutto la vittoria

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

Ha certamente ragione da vendere Max Alvini quando dice (praticamente ogni volta si trova davanti un microfono) che il percorso per la salvezza è solo quello intrapreso nel luglio del 2025, esattamente 17 mesi fa. Percorso e identità li ribadisce come un mantra. In quel percorso il ‘suo’ Frosinone ha fatto cose bellissime che ne hanno caratterizzato l’identità. Ha ottenuto 101 punti in solido, tra gli 81 del campionato di Serie B e i 20 finora in Serie A. E 101 sono anche i gol realizzati nei due campionati, 76 tra i cadetti e 25 (quarto attacco) alla 12.a giornata del massimo campionato.

Curiosità che si sommano alle 29 vittorie (23 in B e 6 in A), ai 12 pareggi (12+2), alle 7 sconfitte (3+4), ai 52 gol incassati (32+20). Numeri di un percorso che per Massimiliano Alvini è e deve restare quello scolpito nella roccia al suo arrivo nel Club di Viale Olimpia. Chiamatela come volete: spavalderia, realismo, necessità.

L’imprevisto lungo il percorso

Lungo un percorso però ci sono anche le buche e qualche volta sei costretto a fermarti per riparare la gomma. Lungo un percorso se superi il limite di velocità prendi anche una multa. Lungo un percorso devi anche riposare. Lungo un percorso capita che non sempre puoi tenere il gas a ‘manetta’, il piede pigiato sull’acceleratore. Perché lungo quel percorso devi saper riconoscere che il… percorso è fatto di rettilinei, curve, salite, discese.

Il terzino Bracaglia rientrerà dopo la squalifica (Foto © Mario Salati)

E l’identità sbarazzina qualche volta va anche rimodulata. Domenica sera a Milano il Frosinone di Max Alvini non ha saputo riconoscere la tappa di quel percorso, dimenticando negli spogliatoi che nel calcio moderno quel quid di resilienza mista a furbizia sono fondamentali per tenersi stretta in mano anche l’identità, e si è lasciato andare perdendo male. Rischiando anche di perdere peggio.

La ‘squadra-favola’ della Serie A improvvisamente si è immolata al cospetto del Diavolo. E’ partita a razzo, senza timidezze o timori reverenziali. Quell’incrocio dei pali colpito da Masini (il tiro senza deviazione sarebbe andato dentro) ha accresciuto ancora di più il livello di autostima. Fatalmente. Il Milan è un altro pianeta e non è stata una scoperta del 22 novembre 2026.

Un 5-1 che fa male

Pesante l’assenza di Raimondo (Foto: Mario Salati © S.M. Fotoreporter)

Il 5-1 fa male perché per la prima volta questa squadra – pur considerando le assenze pesanti di Raimondo e Bracaglia (Grillitsch resta un oggetto misterioso, ben oltre il decorso post operatorio) e il cambio del modulo (Alvini non ha però voluto alibi in tal senso) – ha perso totalmente le coordinate, dopo un primo tempo tutto sommato positivo tranne le parentesi sui 2 gol rossoneri. Il 5-1 fa male perché gli altri 3 gol sono stati la fotocopia dei primi 2. Alvini li ha bollati come ingenuità.

Il 5-1 fa male perché per la prima volta in 17 mesi il Frosinone di Max Alvini ha incassato una goleada, probabilmente evitabile nelle dimensioni. E perché per la prima volta, verità inconfutabile, tutti quelli che sono andati in campo sono stati nettamente al di sotto dei loro standard abituali.

Operazione-ripartenza

Voltare pagina significa anche metabolizzare il secondo ko di fila per la prima volta in questo campionato. E prendersi i 3 punti contro il Parma che ha incassato 5 gol dalla Roma in casa, che ha perso 5 partite nelle ultime 7 sotto la gestione di Gilardino. Guai a fidarsi. I ducali hanno però vinto l’unica partita fuori casa, a Bergamo (3-0). Il ritorno alla vittoria è uno spartiacque che serve a rispolverare il Frosinone spumeggiante e pure ‘risultatista’.

Il centravanti Bobcek

Anche perché, ragionando a mini-step, le ultime 3 gare del 2026 propongono l’Inter in casa, l’Udinese in trasferta e la Lazio ancora in casa. Due formazioni di vertice e una impelagata nella bagarre salvezza. Contro i ducali tornerà Bracaglia in difesa e così anche l’esperimento del 3-5-2 rientrerà in soffitta.

Il problema adesso è là davanti, in attacco. Dove, perdurando l’assenza di Raimondo, la prima alternativa è Birligea che probabilmente non era al meglio già al rientro dagli impegni con la sua Nazionale. E’ partito dalla panchina e si è fermato dopo 19’ dal suo ingresso in campo. Una semplice contusione o altro? Toccherà ancora al rumeno, a Bobcek (65’ spalmati in 3 presenze finora), oppure Alvini ripresenterà Schmid alle spalle della coppia Kvernadze-Ghedjemis? Il dilemma della settimana. Per una partita che deve avere solo il segno 1. Ripartenza necessaria.