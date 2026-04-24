Frosinone, un’altra finale da vincere per non far scappare il Monza

[LA VIGILIA] Sabato pomeriggio allo "Stirpe" la squadra di Alvini affronterà la Carrarese con il solo obiettivo dei 3 punti per raggiungere di nuovo al secondo posto i brianzoli vittoriosi contro il Modena nell'anticipo. Emergenza in difesa per Alvini ma una fase-offensiva super regala tanta fiducia

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il traguardo si staglia in un orizzonte sempre più vicino che quasi quasi si può toccare. Tre curve più o meno pericolose e poi saranno scritti i primi verdetti aspettando gli ultimi 2 dei playoff e playout. Per questo si deve accelerare sempre di più, guai a rallentare e per il Frosinone in lotta per la promozione diretta c’è soltanto la vittoria. Indispensabile per riacciuffare il Monza che nell’anticipo ha battuto il Modena (1-0, rete di Birindelli) ed è solo al secondo posto a + 3 con il maledetto scontro diretto a favore.

Avversaria di turno una Carrarese in corsa per conquistare i playoff distanti appena una lunghezza. Sabato pomeriggio dunque una sfida cruciale in uno “Stirpe” che presenterà il pubblico delle grandi occasioni: esaurite le curve, rimasti pochi biglietti negli altri settori.

Senza… difesa ma l’attacco è super

Alvini dovrà fare i conti con una pesante emergenza nel reparto arretrato: fuori per infortunio gli esterni Bracaglia, Corrado e Marchizza, squalificato Cittadini. Ma il tecnico potrà fare affidamento su una fase offensiva sempre più di alto livello. I dati parlano chiaro. Oltre ad aver il secondo miglior attacco del torneo (67 gol), il Frosinone ha perso solo una delle ultime 27 partite (1-2 col Venezia a febbraio, poi 16 vittorie e 10 pareggi) e in ciascuna di queste ha sempre trovato il gol: 54 nel parziale, per una media esatta di due reti a incontro.

Max Alvini

E non è tutto: il Frosinone è primo in Europa nel rapporto tra expected gol fatti e subiti e realizzatisi. Sono state prese in esame le top 5 leghe continentali di Serie A e B. In pratica ha segnato quasi 8 reti in più degli expected creati e soprattutto ha subito circa 18 gol in meno degli expected subiti. Insomma la formazione di Alvini si appresta ad affrontare la Carrarese e le ultime 2 giornate forte di un gioco d’attacco a dir poco efficace a prescindere dalle assenze. “Non sono preoccupato, se non gioca uno, entra un altro”, ha chiosato Alvini.

La carica di Ghedjemis

L’algerino Farès Ghedjemis, miglior marcatore del Frosinone con 14 centri, è uno dei soli 2 attaccanti a contare almeno 50 conclusioni (98) e almeno 50 occasioni create (53) del campionato assieme a John Yeboah (106/52) del Venezia. A Modena è stato decisivo con una doppietta ed Alvini spera che Fares possa trascinare la squadra in Serie A suon di gol.

Ghedjemis e Kvernadze

“Dobbiamo continuare a crederci e fare più punti possibili, poi vedremo cosa succederà – ha caricato Ghedjemis nel post-Modena – Bisogna essere cinici, continuare a segnare tanto e cercare di difendere bene, concedendo poco agli avversari che affronteremo”. L’attaccante sogna un grande finale di stagione per conquistare anche un posto nell’Algeria ai Mondiali come vice-Mahrez.

Ma ora la Serie A resta l’obiettivo come ha sottolineato a gennaio quando il Celtic aveva offerto 6 milioni. “Resto per andare in A, al mercato penseremo in estate”. Intanto la valutazione è cresciuta con il Norwich (Championship inglese) che avrebbe messo sul piatto 9 milioni di sterline. Ma anche il Wolverhampton si è fatto avanti.

Scelte obbligate per Alvini

J. Oyono

Pochi i dubbi di formazione considerando le assenze. In difesa dovrebbe essere confermato Jeremy Oyono che ha sostituito Bracaglia a Modena. Giostrerà a destra col gemello Anthony a sinistra. Al centro rientrerà Calvani che affiancherà Monterisi. A centrocampo out Koutsoupias, avanti con il trio Calò, Cichella e F. Gelli. Non è da escludere un impiego (più in corsa che dal 1′) di Kone sul quale Alvini ha speso belle parole. Tridente d’attacco con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze.

La Carrarese in corsa per i playoff

La formazione toscana è rientrata in corsa per i playoff grazie anche alla frenata del Cesena che occupa l’ottavo posto ad 1 punto. Quindi scenderà allo “Stirpe” per cercare il colpaccio e regalarsi un finale di campionato da sogno. C’è da sottolineare che la Carrarese ha vissuto un campionato sulle montagne russe. Insomma tanta discontinuità. Ed infatti anche nelle ultime 5 è stata altalenante dopo 3 vittorie di fila, ha incassato 1 punto in 2 partite. In trasferta ha collezionato 15 punti (3 successi, 6 pareggi e 8 sconfitte) in 17 gare.

Il centravanti Abiuso

Antonio Calabro, fresco delle cento panchine con la Carrarese, ha parlato del suo rapporto con il club toscano. “Sono onorato di aver raggiunto questo traguardo, importante per me e per il mio staff – ha svelato Calabro – Sono state come 100 favole e speriamo che in futuro ce ne possano essere altre altrettanto importanti”.

Sulla partita riconosce il grande valore degli avversari: “Il Frosinone sta facendo qualcosa di importante – ha spiegato Calabro – Ha perso solo 3 volte, una in meno del Venezia capolista, e propone un gioco con un canovaccio molto chiaro. Duelli uomo contro uomo a tutto campo, sa i rischi che si prende nelle ripartenze non facendo effettuare completamente la fase di non possesso ai 3 attaccanti che però mettono in difficoltà chiunque. Tutte le squadre hanno studiato il Frosinone e cercano di prendere le contromisure ma se è secondo in pochi sono riusciti a trovarle”.

Ballottaggio Distefano-Finotto

A sinista l’ex Distefano

Dopo la squalifica torna a disposizione l’esterno di centrocampo Zanon. In attacco l’ex Distefano o Finotto per formare il tandem con Abiuso. Ancora fuori Imperiale e non sono al meglio Oliana e Schiavi che potrebbero andare in panchina.

Calabro riproporrà il 3-5-2. Tra i pali Bleve con una difesa molto probabilmente composta da Calabrese, Illanes e Ruggeri. A centrocampo Zanon e Rouhi sono i candidati a giostrare sulle fasce, Parlanti, Zuelli ed Hasa sono i principali candidati a giostrare in mezzo al campo. Nel reparto avanzato Distefano o Finotto ed Abiuso.